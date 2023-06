CIFF-directeur Sofie Dolva: 'We moeten onszelf zien als een startup'

Het beursseizoen is in volle gang, met merken die hun nieuwste producten tonen voor het seizoen SS24. Op dezelfde manier proberen beurzen hun aanbod elk seizoen verder te ontwikkelen, een kwaliteit die vooral geldt voor Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), die dit jaar plaatsvindt van 9 tot en met 11 augustus, gelijktijdig met de Copenhagen Fashion Week.

Deze editie van de CIFF, die wordt gehouden op de vertrouwde locatie van het Bella Center, zal de eerste zijn waarin de voormalige concurrent Revolver volledig is geïntegreerd na de overname van de beurs in januari van dit jaar. Het was een van de eerste belangrijke stappen onder CIFF's nieuwste directeur Sofie Dolva, die in augustus 2022 in deze functie werd benoemd en met de missie kwam om de beurs een nieuwe richting in te sturen.

In de aanloop naar het komende seizoen sprak FashionUnited met Dolva over de overname zelf, wat deze betekent voor de beurs en de huidige status van de Scandinavische markt.

Het grootste nieuws met betrekking tot de komende editie is dat het de eerste keer zal zijn dat Revolver volledig wordt geïntegreerd in CIFF. Hoe is dat proces tot nu toe verlopen?

Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het is altijd moeilijk als je twee culturen en twee concurrenten samenvoegt, maar we waren goed voorbereid. We hebben tijd besteed om elkaar echt te leren kennen. Dit heeft veel te maken met het samenbrengen van twee verschillende visies en paden. We moesten heel snel een gemeenschappelijke visie vinden terwijl we elkaar leerden kennen. De markten zijn ook erg dynamisch geweest sinds oktober vorig jaar, maar ik denk dat de fusie over het algemeen vrij goed is verlopen, zelfs met alle uitdagingen die we hadden voorzien.

Met wat voor uitdagingen werden jullie geconfronteerd toen jullie de twee samenvoegden?

Er waren natuurlijk veel praktische uitdagingen. We hebben nu zoveel merken dat we het hele concept en de indeling van CIFF opnieuw moesten bekijken, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl het vroeger verspreid was over drie tot vier verschillende locaties, hebben we nu alles op één locatie. De uitdaging was dus om het evenement toch klein en gezellig te houden in een ruimte van 45.000 vierkante meter.

Credits: CIFF January 2023 edition.

Wat trok je aan in Revolver om de twee evenementen samen te voegen?

De grote kracht van Revolver die de zwakte van CIFF was, was dat ze zich voortdurend hebben gedragen als een startup - heel wendbaar, goed in merkrelaties en het verkooptraject, vooral voor Scandinavische merken. Het team zelf kent de markt en de merken heel goed, ze hebben een diep inzicht in hun reis. Ondertussen waren wij heel goed in het ondersteunen van de internationale merken en het binnenhalen van internationale kopers.

Er is ook meer tijd besteed aan het educatieve en inspirerende deel van het evenement, omdat we ruimte kunnen maken voor lezingen en paneldiscussies. Toen ik bij het bedrijf begon, probeerden we meer als een startup te denken in plaats van als een groot bedrijf. Dat versnelde samen met het Revolver-team, die dat verder motiveerde.

Sommige fysieke aspecten van Revolver blijven ook bestaan. Tijdens de pandemie vonden ze een manier om stands op te bouwen op een productievere en goedkopere manier voor de merken. We hebben nu ook te maken met een nieuwe crisis waarbij de middelen een beetje beperkt zijn, dus dat is iets wat we zullen overnemen. We zorgen ervoor dat wanneer het merk geld uitgeeft, het aan iets is dat waarde creëert en niet gewoon aan iets dat na de beurs wordt weggegooid. We proberen het merk op een duurzamere manier te laten denken, door dingen te gebruiken die ze kunnen hergebruiken, zodat ze zich meer op de collectie kunnen richten.

Vorige editie kon je al een beetje zien wat de mensen konden verwachten. Hoe waren de reacties van zowel exposanten als bezoekers van het evenement?

Het was heel positief. Wat voor mij echt belangrijk was om te zien, was dat de energie terugkwam. Er was weer optimisme. We zagen ook meer internationale kopers en pers terugkomen na de pandemie en er was gewoon een gevoel dat mensen blij waren om fysiek samen te zijn.

En wat verwacht je van de volgende editie?

We zullen ongeveer 700 tot 800 verschillende merken hebben, waarvan 60 procent Scandinavische merken zijn en de rest internationaal. We zullen ook meer gasten hebben. Het aantal verandert elke dag, maar op dit moment lijkt het erop dat er meer gasten uit Azië of Noord-Amerika zullen komen, dus dat is positief. Het is vooral leuk om dat weer te zien met Azië, nu het zich meer heeft geopend.

Credits: CIFF January 2023 edition.

In de vorige editie werd ook beauty geïntroduceerd op de beurs. Wat was de gedachte achter de beslissing om dit segment toe te voegen?

Voor mij, komend uit de beautybranche, zag ik dat er potentieel en een gat was omdat steeds meer retailers zich al hebben opengesteld voor beauty en lifestyle. Er zijn veel merken die die synergie al hebben en andere willen uitbreiden naar beauty. Ik dacht dat het zinvol zou zijn om een eigen gebied te hebben. Bovendien blinken Scandinavië en het Noorden echt uit in beauty en 'clean beauty'.

Om terug te komen op het educatieve aspect: ik denk dat mode- en beautymerken van elkaar kunnen leren in hun manier van denken, zowel over de producten als over hoe ze een bedrijf runnen. Als je kijkt naar de schoonheidsindustrie, die heeft niet echt het platform dat je in de mode hebt. Het niveau is niet zo hoog. Daarom zijn we begonnen met dit gecureerde gedeelte waar in eerste instantie alleen Scandinavische merken hun doel, hun ingrediënten, hun producten en hun gedachten over duurzaamheid konden laten zien. Voor augustus breiden we het een beetje uit met een paar internationale merken, maar we houden het vrij klein omdat mode natuurlijk nog steeds de kern is.

Hebben jullie ook feedback gekregen van de beautymerken die eerder meededen?

De merken waren zo blij. Ze hadden het geluk dat veel van hen tijdens het evenement orders kregen. Het gebeurt niet vaak als je voor het eerst naar een beurs gaat dat je een nieuwe retailer krijgt. Ze hebben ook hun netwerk opgebouwd met andere detailhandelaren waar ze mee bezig zijn. Wat voor mij echt belangrijk was om te zien, is dat ze gebruik maakten van elkaar en een gemeenschap oprichtten. Ik hoor nog steeds dat ze elkaar blijven ontmoeten en elkaar helpen zoals retailers of supply chain-spelers dat doen.

Zijn er nog andere nieuwe elementen die we dit jaar op CIFF kunnen verwachten?

We hebben echt geprobeerd om de dingen een beetje op te schudden en het op een andere manier te doen dan we in het verleden hebben gedaan, want nu komen alle Revolver-merken hierheen, dus we proberen meer te laten zien met deze editie en hopelijk nog meer met de volgende. Deze keer hebben we een samenwerking met Fos, die een moderne installatiekunstenaar is en eerder met Celine aan een show heeft gewerkt. Hij zal in elke hal een andere installatie doen die ons denken over duurzaamheid in overweging neemt. Hij zal stof van de Celine-show gebruiken en deze op een andere manier verbeelden.

We introduceren dit seizoen ook kleine pop-ups en installaties. Maria Black, een Deense sieradenontwerpster, zal bijvoorbeeld een piercingwagen hebben. En in onze centrale hal zullen we pop-ups houden met Deense restaurants, maar ook met wijn- en cocktailbars. Er zullen ook meer natuurlijke gebieden zijn om het evenement meer inspirerend te maken en dat gemeenschapsgevoel te creëren.

Credits: CIFF January 2023 edition.

Op maandag openen we ook met onze Big CIFF Fashion experience, waar we veel van de exposanten zullen vertegenwoordigen, maar gericht op consumenten om ze op een andere manier te laten zien dan je ze normaal zou zien.

In termen van de bredere Deense modesector als geheel, staat Kopenhagen bekend om zijn vermogen om 'echte inclusiviteit' binnen de industrie te vertegenwoordigen. Is dit iets wat je ook hebt geprobeerd te laten zien binnen en tijdens CIFF?

Inclusiviteit is echt verankerd in de manier waarop we denken en werken, en dat is al een tijdje zo. We denken er niet diep over na of hebben verschillende criteria om het af te dwingen, het is gewoon een deel van ons. Het zit ingebakken in onze cultuur.

Zijn er nog andere thema's die je op dit moment ziet opkomen in de Deense mode-industrie?

We zijn goed geweest in het opleiden van nieuwe ontwerpers op het gebied van circulaire mode en nu zien we dat veel van deze ontwerpers meer gevestigde bedrijven beginnen. We zien ook dat meer populaire Scandinavische merken minder nadenken over seizoenscollecties en in plaats daarvan op nieuwe manieren denken. Ze worden steeds beter in het onderwijzen van hun gemeenschap over zaken als het behandelen van stoffen en kleding om er meer leven uit te halen.

Wat voor uitdagingen ziet u momenteel voor merken en winkeliers in de mode-industrie?

Dit geldt niet alleen voor de Deense mode-industrie, maar we zien dat veel merken het moeilijk hebben omdat retailers de helft minder inkopen dan vroeger. Ze bezuinigen echt op hun voorraden. Steeds meer winkeliers proberen ook gewoon een doorverkoopplatform te zijn en schuiven hun voorraadproblemen door naar het merk, wat een groot probleem vormt voor hun cashflow.

Wat is uw visie voor CIFF en de branche als geheel, als een vrij nieuw gezicht in het bedrijf?

Voor de organisatie was mijn eerste wens om deze echt te resetten. Wat we in het verleden hebben gedaan, tijdens de pandemie, is moeilijk uit te wissen, maar nu beginnen we bij het begin. Ook al zijn we eigendom van een groot bedrijf, we moeten onszelf echt zien als een startup, want in deze sector moet je heel wendbaar zijn.

Ten tweede moeten we ons gaan voorstellen wat de toekomst van de beurs is. De kern is natuurlijk het bestelplatform, maar we moeten meer toevoegen om een betere partner te zijn voor onze twee klanten; het merk en de koper. We moeten een 360 business partner zijn, niet alleen twee keer per jaar voor de fashion week, maar het hele jaar door. Ik ben begonnen met het opzetten van verschillende competenties in de organisatie, ik heb geprobeerd om met heel kleine duwtjes de community op te starten en meer een mediapartner te zijn, met behulp van ons eigen netwerk.

Wat de industrie betreft, denk ik dat ik vanaf het begin direct ben geweest over waar ik naar op zoek ben. Van buitenaf gezien is het echt duidelijk dat de industrie niet erg inclusief is. Het is moeilijk voor nieuwe merken of zelfs meer gevestigde merken die geen deel uitmaken van de inner circle om door te dringen. Dat is een van mijn grootste prioriteiten, om te proberen meer inclusief te zijn voor de branche, met zowel het gemeenschapsgevoel als de opmerking dat je elkaar meer als collega's moet behandelen en elkaar moet helpen. Dat is ook de reden waarom ik tijdens mijn eerste editie de CIFF Fashion Experience show heb gelanceerd, om alle geweldige merken te laten zien die fantastische inkomsten hebben, maar niet veel genoemd worden in de media. Ze zijn geliefd bij de meerderheid van de consumentenmarkt, dus het is logisch om ze nog meer in de schijnwerpers te zetten. Ik wil deze mentaliteit echt stimuleren.

Credits: CIFF January 2023 edition.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.