Commercie en cultuur komen samen in nieuwe samenwerking CIFF en 10 Corso Como

CIFF start vandaag haar 66e editie met de opening van een gezamenlijke ruimte met de Italiaanse luxeretailer 10 Corso Como. De samenwerking is de eerste tussen de Deense modebeurs en een internationale retailer. Het markeert het begin van een bredere culturele samenwerking tussen het duo. Tijdens de lancering bevestigt CIFF-directrice Sofie Dolva de plannen voor een ‘omgekeerde’ pop-up ervaring van de beurs bij 10 Corso Como. Dit zal plaatsvinden tijdens een evenement als onderdeel van Milan Fashion Week Men’s in juni.

Een nieuw onderzoeksplatform voor de bevordering van culturele uitwisseling

De tentoonstelling van 10 Corso Como op CIFF, net voorbij de op een supermarkt geïnspireerde ingang van de beurs – een visualisatie van het CIFF Super-thema – verkent de evoluerende benadering van retail door het bedrijf. Het verhaal wordt verteld via een tijdlijn die de transformatiejaren sinds de oprichting in 1991 laat zien. De bredere culturele impact van de retailer is zichtbaar op de muren, met eerdere tentoonstellingen van bekende ontwerpers, kunstenaars en creatieven.

De expositieruimte van 10 Corso Como op CIFF. Beeld: 10 Corso Como.

In een gesprek met FashionUnited zegt Alessio de'Navasques, de curator van het culturele programma van 10 Corso Como, dat de zeshonderd vierkante meter grote ruimte is ontworpen om commercie en cultuur samen te voegen. De beslissing om specifiek met CIFF samen te werken en het concept naar Kopenhagen te brengen, was een natuurlijke stap, aangezien de overeenkomsten tussen de designesthetiek van Italië en Denemarken naadloos met elkaar verbonden zijn.

“Wat Scandinavisch design gemeen heeft met de Italiaanse cultuur is de liefde voor schoonheid, voor design,” voegt hij eraan toe, en stelt dat de samenwerking een ‘moment van culturele uitwisseling’ is. “Het idee met Sofie is de lancering van een nieuw onderzoeksplatform, een levendig project ter promotie van design en de Scandinavische cultuur via schoonheid en mode.”

De eerste stap van 10 Corso Como in Kopenhagen

In het midden van de ruimte staat een display met een handvol Scandinavische merken, geselecteerd door het team van 10 Corso Como. Sommige merken had de retailer al in de flagshipstore in Milaan, met andere is er de wens voor een toekomstige samenwerking. Onder hen bevinden zich Cecilie Bahnsen, Hodakova, Rolf Ekroth en Tromborg. Sieraden, boeken, beautyproducten en de eigen collectie van 10 Corso Como maken de presentatie compleet. Hiermee reikt de tentoonstelling verder dan mode en omvat het alles wat de retailer te bieden heeft.

De expositieruimte van 10 Corso Como op CIFF. Beeld: 10 Corso Como.

De opname van Noordse merken is een antwoord op de groeiende interesse in de designesthetiek van de regio onder Italiaanse consumenten en klanten van 10 Corso Como. De aanwezigheid op CIFF dient ook als een proef voor de Milanese retailer. Het is de eerste stap in Kopenhagen, na eerdere verkenningen in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië.

Valentina Galbiati, de manager visual merchandising en merk-ontwikkeling van de retailer, zegt: “We willen leren van dit kleinere 10 Corso Como-ecosysteem. De selectie van merken sluit aan bij de merken die we in 10 Corso Como Milaan hebben, en bij onze filosofie. We hebben niet al deze merken in onze winkel, dus dit is een soort test voor ons.”

Commercie en cultuur: Een nieuw hoofdstuk voor CIFF

Voor CIFF is de samenwerking slechts het begin van wat volgens directrice Dolva een breder cultureel programma zal worden. De precieze vorm van de aanwezigheid van de beurs op de modeweek in Milaan in juni wordt nog uitgewerkt. Dolva voorziet een nieuwe manier om creatieve gemeenschappen in verschillende steden en industrieën met elkaar te verbinden, zo zegt ze in een toespraak.

Het evenement bevestigt de deelname van de Noordse merken Tromborg, Porcelain Perfumery, Obayaty en Lernberger Stafsing. De focus ligt grotendeels op beauty, een categorie die steeds populairder wordt onder de consumenten van 10 Corso Como, merkt Galbiati op.

De expositieruimte van 10 Corso Como op CIFF. Beeld: CIFF.

Een dergelijke samenwerking is een opmerkelijke ontwikkeling voor CIFF. Het is de eerste keer dat de beurs de aankoop van producten ter plaatse door eindconsumenten toestaat. Dit luidt wat zij een ‘nieuw hoofdstuk voor CIFF’ noemen in, terwijl ze manieren testen om het traditionele B2B-platform te ontwikkelen om een breder publiek aan te trekken. Met 10 Corso Como hoopt Dolva ook te benadrukken hoe retailers op een innovatieve manier aanwezig kunnen zijn op beurzen en nieuwe merken kunnen ontmoeten.

“Dit is een showcase om zowel merken als retailers te laten zien hoe je cultuur, lifestyle, beauty, mode en meeslepende ervaringen echt kunt samenvoegen, en kennis kunt uitwisselen tussen landen en partners,” voegt Dolva toe in haar openingstoespraak.

De expositieruimte van 10 Corso Como op CIFF. Beeld: 10 Corso Como.