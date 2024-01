Dé Carrièrebeurs voor de Mode op 22 en 23 maart in de RAI

Het carrière evenement voor modeprofessionals 'Work in Fashion'keert terug! Op 22 en 23 maart 2024 zal het event als onderdeel van de Nationale Carrièrebeurs plaatsvinden in de RAI Amsterdam.

Dit jaar, voorheen bekend als 'dé Carrièrebeurs voor de Mode', is het evenement twee dagen toegankelijk van 9:30 tot 17:30 uur. 'Work in Fashion' biedt een dynamische omgeving voor bezoekers om hun carrière in de mode te verkennen en te ontwikkelen, met nadruk op netwerken en solliciteren. Modebedrijven als BOSS, Just Brands, de Bijenkorf, Nike, Hunkemöller, Cartier en meer mooie modenamen zijn direct te benaderen op de beursvloer.

Bezoekers en deelnemende bedrijven kunnen ook gebruikmaken van de Carrièrebeurs-app om vanaf 23 februari 2024 een Match&Meet-profiel aan te maken, waarmee ze potentiële werkgevers in de modebranche kunnen vinden. Daarnaast zullen modebedrijven hun visie en kansen presenteren in kleurrijke stands.

Markeer 22 en 23 maart 2024 in de agenda als een niet te missen kans!