De vakbeurzen in Parijs boden gezamenlijk de pandemie het hoofd

Nog geen dag na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk, zijn de modebeurzen onder leiding van WSN Développement van 2 tot 4 oktober erin geslaagd het tot een succes te leiden. Met regenbuien op de achtergrond werd de najaarseditie onder de tenten van de Tuilerieën geopend. De opening vond plaats om 9.30 met applaus van de exposanten en aanwezige bezoekers. Aan de rand van de Fashion Week bracht deze editie van Who's Next als eerste sinds dit voorjaar de mode terug naar het Parijse plein.

Uiteraard was het evenement anders dan normaal. Het was zeer ingekort, met ongeveer 230 exposanten. Wat bijzonder was deze editie, is dat Who’s Next, Première Classe, Man/Woman en de Silmo de krachten hebben gebundeld om samen één beurs te vormen. Enkele hoogtepunten waren de zeer educatieve ‘Vêtements Modèles’ minitentoonstelling en de cultmodestukken (de Marcel, de kilt, de overalls, het joggingpak). Of de film ‘Dressed to Express’, gemaakt in samenwerking met het IFM (Institut Français de la Mode), die identiteitskwesties in verband met mode belicht. Ook de Green Fashion Hub, een vereniging van eco-design spelers gelanceerd in 2015 door Annick Jehanne blijft groeien, of Viji, een jong bedrijf dat oplossingen biedt voor de traceerbaarheid van merken. Alles bij elkaar genomen waren er maar weinig grote spelers te vinden, met uitzondering van Veja en 1083.

## Een editie om de beurzen weer op gang te brengen

Maar het belangrijkste gedeelte ontbrak dit seizoen bij vorige edities. "Het belangrijkste was om aanwezig te zijn. Om ervoor te zorgen, tegen alle verwachtingen in, dat de merken die er wilden zijn er ook konden zijn. Het is cruciaal om fysiek aanwezig te zijn, om te proberen de dynamiek een nieuwe impuls te geven, wat onze taak is. Maar we hebben het ook over maatschappelijke keuzes. Wat willen we, in een ‘intelligente lockdown’ blijven, niet de volledig digitale aanpak tegengaan, die zowel persoonlijke als zakelijke interacties tegenhoudt? Ik denk niet dat dat is wat de professionals, onze gemeenschap, wilt, benadrukte Frédéric Maus, CEO van WSN Développement. Ook Antoine Floch, mede-oprichter van Man/Woman (met vijf toonaangevende merken, waaronder Coralie Marabelle), legt uit: "We zijn hier. Vijf merken is niet veel, maar wat wil je als buitenlandse kopers zich afmelden? De situatie is wat het is, het belangrijkste op dit moment is dat het fijn vinden met Who's Next te kunnen samenwerken".

En de sfeer was voelbaar optimistisch, het was even alsof de crisis niet bestond. Niets kan de plaats innemen van persoonlijke ontmoetingen, ook al zal WSN Développement met name stoffenbeurzen in de toekomst meer hybride beurzen organiseren. "We zullen de momenten die we tijdens de fysieke show hebben gehad, verdubbelen via ons platform gedurende het hele jaar", legt Frédéric Maus uit. Vimeet, het digitale systeem van WSN, had op de tweede dag van de beurs al 900 verzoeken voor B2B-afspraken geregistreerd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Man/Woman- Facebook. WSN