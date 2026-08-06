De veerkracht van de Britse retail: hoe disruptie leidde tot een sterkere markt

De afgelopen vijf jaar stond de discussie over de Britse retail vooral in het teken van stijgende kosten, inflatie en voorzichtige consumentenuitgaven. Ondanks dit uitdagende beeld hebben veel retailers zich in stilte aangepast.

De markt is niet verzwakt, maar juist meer gericht op differentiatie. Retailers investeren in onderscheidende merken, gecureerde productassortimenten en sterkere klantervaringen. Volgens Jackson Szabo, portfolio directeur retail bij de Britse vakbeurs Spring & Autumn Fair, maakt deze verschuiving het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag tot een van de meest dynamische retailmarkten van Europa.

“De echte vraag is wat de Britse retail is geworden…”

“De discussie zit vast in de krantenkoppen van gisteren,” zegt Szabo. “Te veel mensen in de sector vragen zich nog steeds af of de Britse retail is hersteld. Ik denk dat dat de verkeerde vraag is. De echte vraag is wat de Britse retail is geworden.”

Vanuit het perspectief van Szabo stappen inkopers af van de betekenisloze ‘meer keuze’ en kiezen ze voor vakmanschap en erfgoed. Dit sluit aan bij de veranderende voorkeuren van de Britse consument. “Het Verenigd Koninkrijk is geen zwakkere retailmarkt geworden, maar een slimmere,” merkt hij op.

Voor internationale merken creëert een dergelijke omgeving aanzienlijke kansen. “Internationale merken brengen van nature vakmanschap en erfgoed met zich mee, omdat ze andere culturen, perspectieven en denkwijzen introduceren – en meer gecureerde en onderscheidende winkelervaringen,” legt Szabo uit.

Jackson Szabo, portfolio directeur retail van Spring en Autumn Fair. Credits: Hyve Group.

Dit wordt weerspiegeld in de cijfers. Volgens het 2026 Voices of Retail Report, gepubliceerd door Faire in samenwerking met Spring en Autumn Fair, hebben retailers die investeren in brand storytelling bijna twee keer zoveel kans om te groeien in een uitdagende markt.

“Elke sector bereikt een punt waarop het oude model niet meer werkt…”

Een vergelijkbaar sentiment is zichtbaar in de toegenomen interesse in winkelen bij zelfstandige retailers. Vier op de vijf consumenten geven de voorkeur aan zelfstandige winkels boven ketens, aldus het retailrapport. Consumenten zoeken actief naar bedrijven ‘waarin ze geloven’.

Volgens Szabo is de Britse retailsector geëvolueerd omdat bedrijven gedwongen werden hun traditionele werkwijzen te heroverwegen. “Elke sector bereikt een punt waarop het oude model niet meer werkt,” zegt hij. “Dat voelt ongemakkelijk als je er middenin zit, omdat iedereen zich richt op wat verdwijnt. Maar disruptie vernietigt geen sectoren. Het dwingt ze te evolueren. Voor retail is dat niet anders.”

Recent sectoronderzoek weerspiegelt die evolutie. PwC's Retail Outlook 2026 stelt dat consumenten minder, maar meer doordachte aankopen doen. Kopers zoeken naar sterkere redenen om geld uit te geven, terwijl ze gefocust blijven op waarde. Het adviesbureau verwacht dat retailers die investeren in klantervaring en differentiatie het best gepositioneerd zijn om marktaandeel te winnen.

Deloitte's Retail & Consumer Trends 2026 constateert eveneens dat merken hun productassortimenten vereenvoudigen en zich richten op creativiteit en sterkere merkidentiteiten om concurrerend te blijven.

“Britse consumenten kopen niet alleen producten, ze kopen originaliteit…”

Deze bereidheid tot aanpassing is ook zichtbaar in het Britse retaillandschap. Hoewel de economische druk aanhoudt, presteren sommige locaties en retailformats beter dan andere, omdat consumenten steeds selectiever worden in waar ze winkelen.

PwC constateert dat consumenten naast gemak ook ervaringen blijven prioriteren. Fysieke winkellocaties die winkelen combineren met vrije tijd, blijven veerkrachtig. Tegelijkertijd zijn jongere en welvarendere consumenten nog steeds bereid om te besteden aan premium producten als ze echte waarde zien.

Aan de inkoopkant suggereert Szabo dat de Britse retailcultuur een van de grootste krachten blijft. “Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd boven zijn gewicht gepresteerd als het om retail gaat. Onze inkopers zijn ongelooflijk geavanceerd, consumenten zijn van nature nieuwsgierig en er is een oprechte drang om iets nieuws te ontdekken,” zegt hij. “Britse consumenten kopen niet alleen producten, ze kopen originaliteit.”

Spring Fair 2024. Credits: Hyve Group.

“Het is een markt die is versterkt door [disruptie]...”

De Autumn Fair van dit jaar, die plaatsvindt van 6 tot 9 september, weerspiegelt die vraag. Er reizen exposanten uit meer dan vijftien landen af, waaronder India, Turkije, Canada, Kenia, Nederland, Australië en de Verenigde Staten. Het aanbod omvat categorieën als modeaccessoires, textiel, sieraden, woondecoratie en lifestyleproducten.

Het evenement verwacht ook een sterke aanwezigheid uit India, na de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en India eerder deze maand. Dit benadrukt hoe internationale handel het Britse retaillandschap blijft vormgeven.

Hoewel het consumentenvertrouwen gematigd blijft en de groei ongelijk is, suggereren recente sectorrapporten dat retailers die investeren in ervaring, authenticiteit en differentiatie beter presteren dan degenen die alleen op prijs concurreren.

Voor Szabo is dat precies de reden waarom de perceptie van de Britse markt moet veranderen. “Dit is geen markt die disruptie heeft overleefd; het is een markt die erdoor is versterkt,” zegt hij. “De vraag is niet of het Verenigd Koninkrijk nog steeds de moeite waard is om in te investeren. De vraag is of internationale merken het zich kunnen veroorloven om een van Europa's meest veerkrachtige, innovatieve en invloedrijke retailmarkten over het hoofd te zien.”

Data tonen aan dat consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan zelfstandige retailers, waarde hechten aan brand storytelling en meer doordachte aankoopbeslissingen nemen. Dit bewijs suggereert dat de Britse retailsector niet langer alleen wordt gedefinieerd door de uitdagingen waarmee het te maken heeft gehad, maar door hoe het zich daaraan heeft aangepast.