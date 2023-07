Duitse beurzen Premium en Seek trappen af: Met nieuwe concepten tegen de crisissfeer in

Berlijn - Net als de hele wereld wordt het Berlijnse beurslandschap de laatste jaren gekenmerkt door onzekerheid en omwentelingen. Permanente verhuizingen, afscheid, faillissementen en min of meer geslaagde pogingen tot een nieuwe start deden aanvankelijk twijfels rijzen over de toekomst van de hoofdstad als internationaal relevante locatie.

Des te beter was de indruk die de beurzen Premium en Seek wist over te brengen op dinsdag, de eerste evenementendag van het huidige zomerseizoen. De opvallende innovaties werden zeer positief ontvangen door de talrijke vakbezoekers en het stralende zomerweer deed de rest om te zorgen voor een verbazingwekkend goede stemming in moeilijke tijden.

In zomerse sferen: bezoekers op de beurzen in Berlijn Beeld: FashionUnited

Innovaties kenmerken de beurzen

Er waren een paar dingen veranderd ten opzichte van de vorige editie. Voor het eerst sinds de winter van 2020 werd Premium weer gehouden op het terrein van het voormalige postvrachtstation Gleisdreieck - en het werd meteen duidelijk hoe belangrijk de juiste locatie is voor de sfeer van een beurs. De historische hallen, die tot het uitbreken van de Covid 19-pandemie jarenlang de thuisbasis van Premium waren geweest, boden de sfeervolle omlijsting voor de getoonde collecties die in de tussentijd ontbrak. De beurs vond de laatste twee seizoenen in het nogal steriele beursgebouw onder de radiotoren plaats.

Nieuw was ook dat de zusterbeurs Seek, die ook deel uitmaakt van de Premium Group en zich meer richt op sportkleding, denim en klassieke vrijetijdskleding, voor het eerst de hallen deelde met Premium. Beide formules behielden hun eigen look, maar vulden elkaar onder het gemeenschappelijke dak aan tot een coherent en compleet totaalbeeld.

Goed bezocht: Seek viert zijn première op Gleisdreieck Beeld: FashionUnited

De merkenselectie is coherenter dan de vorige keer

Werden de hallen vorige winter nog gedomineerd door gigantische stands van oninteressante mainstream leveranciers, nu waren die grotendeels verdwenen. Het aanbod van merken was weer diverser, spannender en samenhangender - en nodigde inkopers dus weer uit om op ontdekkingstocht te gaan.

Nieuwe merkdiversiteit op Premium Beeld: FashionUnited

De organisatoren van Premium hebben het "cureren" altijd al tot hun sterke punten gerekend. Deze keer had de gerichte selectie van deelnemende merken een bijzonder positief effect. Met de minimalistisch-elegante showroom van de Fashion Council Germany vonden zelfs geselecteerde avant-gardistische jonge ontwerpers hun plek op de beurs.

De showroom van de Fashion Council Duitsland Beeld: FashionUnited

De crises worden niet genegeerd

De talrijke wereldwijde crises werden echter geenszins genegeerd. Labels uit Oekraïne presenteerden zich in een prominente positie en vertegenwoordigden de oorlog en de alomtegenwoordige effecten op de economie en de samenleving.

Sterk teken: Labels uit Oekraïne presenteren zich op Premium Beeld: FashionUnited

Het nog steeds belangrijke onderwerp duurzaamheid was op verschillende niveaus aanwezig - in de gevestigde Seek-zone "Conscious Club" met zijn milieubewuste merken, maar ook in de paneldiscussies in de zogenaamde "Content Cube", die waren gewijd aan de huidige uitdagingen van de branche. Daar werd een groot aantal veranderingen besproken die de modebranche momenteel bezighouden.

Focus op duurzaamheid: de "Conscious Club"-zone

De veranderingen in mediagebruik en winkelgedrag werden er besproken, evenals de effecten van het toenemende gebruik van AI op de kledingindustrie en de detailhandel. Naast kritische analyses van de situatie van de sector, die op veel gebieden niet bepaald rooskleurig is, was het doel om perspectieven voor de toekomst te openen en het wijdverbreide pessimisme te compenseren met een geest van optimisme, voor zover dat realistisch mogelijk was.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.