Een nieuwe definitie van vrouwelijkheid, ambacht en comfort: SS25 trends bij Pure London x JATC

De tweede editie van de gecombineerde Pure London x JATC-vakbeurs is momenteel aan de gang, met opnieuw een mix van exposanten - met oude bekenden, anderen waren nieuw voor het voorheen gescheiden format. Voorheen was een seminarprogramma vast onderdeel van Pure. Dat programma is nu voortgezet in deze nieuwe samengevoegde beurs, waarbij de nieuwste partner van het evenement, Trendhub by BDA London, een lezing gaf over de belangrijkste trends voor SS25.

De lezing, gegeven door de creatieve consultant van het bureau, Georgia Charalambous, behandelde overkoepelende lifestyle-thema's en hun bijbehorende trendverhalen, die vervolgens werden gerepliceerd in dagelijkse modeshows met looks van deelnemende exposanten van Pure x JATC. FashionUnited heeft alles samengevat wat je moet weten over deze trends, met afbeeldingen van de show zelf.

Een hernieuwde verbinding met vrouwelijkheid

Womanhood SS25 trend by Trendhub. Credits: FashionUnited / Pure London x JATC runway.

In verband met de overkoepelende 'Reconnect'-lifestyle-trend verwijst 'Womanhood' naar een zekere herdefiniëring van wat het betekent om een vrouw te zijn. Hier krijgen definitieve kledingstukken zoals het powerpak een kleurrijke upgrade, terwijl items die de vrouwelijke figuur benadrukken elders centraal staan. Materialen voor deze trend omvatten 'slinky polys', vloeiende plissé en subtiele glans, terwijl silhouetten worden gedefinieerd door zachte corsetry, huidonthullende uitsnijdingen en dramatische draperingen.

Toewijding aan cultivatie

Terwijl de laatste trend zich richtte op een hernieuwde verbinding met vrouwelijkheid, was dit thema gericht op een hernieuwde verbinding met de wortels van de mode, met een holistische benadering van ontwerp door een hernieuwde toewijding aan ambachten. Hier staat het trendverhaal 'Cultivate' centraal, waarbij ambachten worden verkend als een representatie van de natuur. Als zodanig definiëren aardse kleurpaletten deze look, met bruin en olijfgroen in het centrum. Het uniform omvat ondertussen materialen zoals broderie, anglaise, licht gewassen denim en luchtig katoen versierd met prints zoals verspreide bloemen of zachte strepen.

Augmented illusory

Illusory SS25 trend by Trendhub. Credits: FashionUnited / Pure London x JATC runway.

Het zou moeilijk zijn om in toekomstige trends te duiken zonder te spreken over de toestroom van technologie die verweven is geraakt met mode zelf. Dit concept vond zijn weg naar het seminar van Trendhub als onderdeel van de lifestyle-trend 'Augmented' en het latere trendverhaal 'Illusory', die beide focusten op deze fusie van mode en technologie.

Hier ging Charalambous in op de verkenning van kunstmatige intelligentie (AI) en augmented reality (AR) binnen de mode en hun resulterende impact op de wereld die consumenten een ontsnapping naar een nieuwe realiteit heeft zien zoeken. Vanuit het perspectief van de trendvoorspeller vertaalt dit zich in een zuur, speels kleurenpalet van roze, paars en geel dat verschijnt op subtiele satijnen, fijne breisels en katoenen poplin. De algehele essentie van de trend is er een die wordt beschreven als "verfijnde casual", waarbij een strakke kijk op loungewear en glanzende sheers centraal staan.

Serene tastbaarheid

Collective SS25 trend by Trendhub. Credits: FashionUnited / Pure x JATC runway.

'Serene' correleert met het idee van een "collectief bewustzijn", zei Charalambous, en wordt als zodanig geleid door minimalisme en een gevoel van rust. De trend, 'Collective', is daarom een directe weerspiegeling hiervan, met voorstellen zoals verfijnd hybride kleden, ontspannen tailoring en verheven werkkleding, elk verschijnend in een kleurenpalet van seizoensgebonden tinten, zoals rijk bordeauxrood, beige en hemelsblauw. Materialen voor deze trend draaien om open breiwerk, gekreukelde katoenen en zachte plissé, met de nadruk op het vermijden van structuur in kleding en in plaats daarvan vasthouden aan de esthetiek van eenvoudige elegantie.