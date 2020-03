Eerste editie Chic Shenzhen vindt komende zomer plaats

Vlak nadat bekend is geworden dat de maart-editie van vakbeurs Chic Shenzhen voor onbepaalde tijd is uitgesteld vanwege de coronacrisis, maakt de beursorganisatie bekend dat er komende zomer voor het eerst een Chic-beurs plaatsvindt in de Zuid-Chinese stad Shenzhen.

Chic Shenzhen is het nieuwe regionale format van China’s grootste modebeurs Chic China International Fashion Fair. De Shenzhen-editie zal van 15 tot 17 juli 2020 plaatsvinden in het Shenzhen World Exhibition and Convention Center.

“Bij Chic Shenzhen zal de focus liggen op “nationale modefabrikanten en het dichtbevolkte, bloeiende Zuid-Chinese winkellandschap,” aldus Chen Dapeng, president van Chic. “Chic Shanghai blijft juist internationaal gericht.”

De organisatie van Chic Shenzhen verwacht 2.000 exposanten te ontvangen, en maakt daarbij duidelijk dat het de virussituatie nauwlettend in de gaten zal houden.

Onlangs werd bekend dat twee dichterbijgelegen modevakbeurzen worden gecanceld vanwege de coronacrisis, namelijk de zomeredities van Panorama Berlin en Modefabriek.