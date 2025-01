Eerste hulp bij een beursbezoek: Dit zijn FashionUnited’s tips voor nieuwkomers

Of je nu een eigen winkel bent begonnen, bij een bedrijf aan de slag bent gegaan als inkoper, of met je collega’s mee gaat - de eerste keer naar een modebeurs kan overweldigend zijn. FashionUnited biedt eerste hulp bij het eerste beursbezoek en zet een aantal tips op een rij.

Voorbereiding

Goede voorbereiding is het halve werk. Daarom raden we deze punten aan om in de gaten te houden:

Toegangspas en tijdschema: Zorg ervoor dat je toegangspas gereed is en kijk of er specifieke tijden zijn voor presentaties, netwerkevenementen of workshops die je wilt bijwonen.

Doelen en focus: Bedenk vooraf wat je doelen zijn voor de beurs. Wil je nieuwe merken ontdekken, je netwerk uitbreiden of juist gericht inkopen doen? Dit zal je helpen om je dag efficiënt in te delen.

Visitekaartjes: Of je een fysiek visitekaartje hebt, of een qr-code om te scannen - zorg dat je jouw informatie makkelijk kunt delen met je gesprekspartner.

Comfortabele kleding: Omdat je veel zal lopen en staan, is het belangrijk om comfortabele schoenen en kleding te dragen.

In je tas: Breng een eigen (gevulde) waterfles, paracetamol, notitieboek en een opgeladen powerbank mee. De dag vliegt soms voorbij zonder genoeg pauzes, dus blijven hydrateren is belangrijk. Krijg je toch hoofdpijn, dan heb je paracetamol bij de hand. Je notitieboek kan een lijst bevatten met de stands die je sowieso wil bezoeken.

Gezelschap: Heb je de gelegenheid om iemand mee te nemen? Doe dat vooral. Vaak zie je samen meer dan alleen en dat kan voor extra inzichten zorgen.

Plan je route: Als de beursvloer groot is, maak dan een planning van de stands die je absoluut wilt bezoeken. Dit helpt je te voorkomen dat je belangrijke merken of producten mist.



Beurs Preview Women Credits: CAST

Een ideale dagindeling

De dag is aangebroken en je bent er klaar voor. Nog enkele dingen om in het achterhoofd te houden.

Wees flexibel: Soms kan een standhouder of evenement een onverwachte kans bieden, dus wees flexibel in je planning.

Documentatie: Maak aantekeningen, foto’s en verzamel brochures om na de beurs alles goed te kunnen verwerken.



09:45 - 10:00: Aankomst en registratie

Aankomst: Probeer de beurs op tijd te bereiken om te voorkomen dat het te druk wordt. Dit geeft je de kans om je rustig te registreren (of in te checken) en een eerste indruk van de beurs te krijgen. De meeste beurzen openen de deuren om 10:00 uur.

Ontvangstmateriaal: Neem de beurscatalogus mee, of download de digitale versie. Dit helpt je om snel de standhouders, presentaties en evenementen te vinden die je wilt bezoeken.



10:00 - 10:30: Verken de beursvloer en merk op wat je interesseert

Begin bij de grote stands: Begin je dag door de grotere merken en ontwerpers te verkennen. Dit geeft je een overzicht van wat er op de markt is en helpt je een gevoel te krijgen voor de huidige trends.

Maak notities: Als je bepaalde merken of items interessant vindt, maak dan snel notities of foto’s voor later. Je kunt altijd terugkomen om verder te praten.



Een mooie tip voor visual merchandisers: Oversized bloemen. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

10:30 - 12:00: Bezoek specifieke ontwerpers en modebedrijven

Nieuwe merken en opkomende talenten: Richt je nu op kleinere of opkomende merken. Modefabriek is vaak een platform voor jonge ontwerpers, dus dit is het moment om te ontdekken wat er speelt in de modewereld.

Vergelijk producten: Kijk naar de diversiteit in stijlen, kleuren en materialen. Dit helpt je om beter geïnformeerd te zijn over wat er speelt in de mode-industrie en welke producten goed bij jouw voorkeuren passen.

Vraag om meer informatie: Vraag naar bestel- of distributie-informatie als je geïnteresseerd bent in samenwerking of inkoop.



12:00 - 13:00: Lunchpauze en netwerken

Lunchtijd: Of je nou voor een snelle lunch gaat of niet - gebruik deze tijd om ook even adem te halen. Let wel op, op de ene beurs is de lunch gratis maar op de andere niet. Houd hier dus rekening mee dat het een uitgave kan zijn.

Onze tip voor lunchtijd: Maak ook wat snelle notities. Tijdens afspraken of tussendoor is het soms niet mogelijk om je gedachten op papier te zetten, maar dit kan wél als je even aan een tafel zit te lunchen. Door notities te maken op dit moment zorg je ervoor dat je het aan het einde dag niet vergeten bent omdat er in de middag nog veel meer informatie bij komt.

Netwerken: Ben je alleen op de beurs? Probeer dan eens aan te schuiven bij andere mensen aan tafel of maak een praatje in de rij voor het eten. Wellicht stuit je wel op een waardevolle connectie!



Trendforecaster Louise Byg Kongsholm tijdens Modefabriek. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

13:00 - 14:30: Seminars en presentaties bijwonen

Sessies bijwonen: Niet elke beurs biedt inspiratiesessies of seminars, maar als ze wel op het schema staan en je hebt een keuze voor een moment, dan is de middag hier ideaal voor. Zo heb je al diverse items van je to-do-list af kunnen vinken, maar ben je nog niet te gaar om informatie tot je te nemen.

Modefabriek biedt vaak verschillende seminars, workshops of presentaties aan, dus kijk van tevoren naar het schema om te bepalen welke het meest waardevol voor je kunnen zijn. Dit kan een kans zijn om meer te leren over trends, marketingstrategieën, duurzaamheid in mode of andere relevante onderwerpen.

14:30 - 16:00: Dieper in specifieke secties duiken

Specialisatie: Verken nu de secties die je het meest interesseren (bijvoorbeeld modeaccessoires, streetwear, duurzame mode, etc.). Dit is hét moment om een diepere duik te nemen in de segmenten die voor jou relevant zijn.

Praat met vertegenwoordigers: Dit is een uitstekend moment om eventuele vragen over producten, productieprocessen of inkoopvoorwaarden te stellen.



Een leuk detail bij Garcia: Een samenvatting van het merk in de vorm van een menukaart. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

16:00 - 17:00: Netwerk met andere professionals

Eindbezoek: Maak een laatste ronde over de beursvloer. Dit is een goed moment om langs de stands te gaan waar je eerder nog niet aan toegekomen was. De meeste beurzen sluiten om 17:00, hoewel er vaak nog wel een netwerkborrel georganiseerd wordt.

Maak afspraken voor vervolg: Als je interessante merken of leveranciers hebt gevonden, maak dan vervolgafspraken om verder te praten of te onderhandelen.

Netwerk actief: Aan het einde van de dag wordt het veel beurzen juist wat rustiger, dus gebruik dit moment om naar stands te gaan waar het eerder misschien te druk was. Dit kan waardevolle connecties opleveren, vooral als je zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden of toekomstige zakelijke kansen.



Na het evenement:

Nazorg: Voeg de mensen die je hebt ontmoet op LinkedIn toe of stuur een follow-up e-mail met het onderwerp waarover jullie hebben gesproken. Zo ben je meteen weer top of mind en is de kans groter dat je een blijvende connectie creëert.

Keuzestress? Hoewel een beurs altijd heel veel indrukken en informatie geeft, wil je vertrouwen op je eigen geheugen. De dingen die echt indruk maken, blijven hangen - dus speel ook als eerste in op deze informatie.