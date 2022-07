Eerste indruk van 'Premium Kosmos': Premium viert terugkeer naar Berlijn

Donderdag was het wachten voorbij: voor het eerst in tweeënhalf jaar werden er in Berlijn weer modebeurzen gehouden. 's Ochtends openden de zusterbeurzen Premium en Seek hun deuren - en werden dankbaar onthaald door het vakpubliek. De historische hallen van het expositiecentrum onder de radiotoren bruisten al snel van de activiteit. Na de lange gedwongen onderbreking leek het veelgeroemde 'nieuwe normaal' onmiddellijk te zijn teruggekeerd.

Foto: FashionUnited

Dat het beursbedrijf Premium Group twee jaar geleden met zijn twee evenementen de hoofdstad de rug wilde toekeren en de hoeksteen van de "Frankfurt Fashion Week" in Frankfurt am Main wilde worden, deed er niet meer toe. Premium en Seek konden immers wegens de Covid 19-pandemie nooit in de metropool plaatsvinden voordat de nieuwe Berlijnse gemeente zijn engagement verhoogde en zo de terugkeer van de evenementen mogelijk maakte.

Voor het eerst bundelt de Premium Group haar evenement in Berlijn

Maar sinds januari 2020 is er veel gebeurd - en dus was er ook veel anders op de beurzen van de Premium Group bij de nieuwe start in de hoofdstad. Eerst en vooral is er de locatie: voor het eerst kon het beursbedrijf zijn evenementen, die voordien over de stad verspreid waren, op één plaats bundelen tot de "Premium Kosmos" met meer dan 800 exposerende merken.

Foto: FashionUnited

Zo werden Premium, Seek en de vakconferentie Fashiontech niet onder één dak, maar in ieder geval in één samenhangend gebouwencomplex gehouden. En het bleek een passende omgeving te zijn: In plaats van de rustieke industriële charme van de Arena Treptow en de hallen van het voormalige poststation Gleisdreieck zorgde de heldere, rationalistische vormentaal van het in de jaren 1930 en 1950 gebouwde beursterrein in het westen van Berlijn voor een ingetogen, maar sfeervolle achtergrond, die met name door grotere merken met individueel vormgegeven stands effectief werd uitgespeeld.

Premium en Seek zijn nu de enige modebeurzen in Berlijn

Ook de randvoorwaarden zijn nieuw: De beurzen van de Premium Group vertegenwoordigen nu alleen de mode-industrie in Berlijn. De vroegere concurrerende evenementen zijn nu van het toneel verdwenen: De mainstreambeurs Panorama en zijn gesofisticeerde dochteronderneming Selvedge Run hielden het na een faillissement in het voorjaar van 2020 voor gezien, en de toonaangevende ecobeurs Neonyt vond onlangs in Frankfurt am Main plaats als een puur publieksevenement.

Foto: FashionUnited

Dit had uiteraard gevolgen voor de exposantenportefeuille van de premiumbeurzen: Talrijke merken die voorheen de voorkeur gaven aan andere platforms in Berlijn, zijn nu vertegenwoordigd bij Premium en Seek. Beide evenementen zijn dienovereenkomstig breder gepositioneerd - de duidelijk afgebakende profielen van de beurzen zijn daardoor iets afgezwakt, terwijl zij de vakbezoekers nu tegelijkertijd een uitgebreider aanbod bieden.

Foto: FashionUnited

Zo is het spectrum van Seek verschoven van een duidelijk op sportieve vrijetijdsmode gerichte portefeuille meer in de richting van duurzaamheid - pioniers van groene mode zoals het label Lanius, dat eerder op Neonyt te zien was, zijn er nu ook vertegenwoordigd. In totaal presenteren meer dan tachtig duurzame merken zich dit keer onder de paraplu van de nieuwe "Conscious Club" in Seek. Premium, daarentegen, nam populaire merken zoals Mango over, die voorheen bij Panorama te zien waren.

Het modefestival "The Ground", open voor het publiek, viert zijn première

De meest revolutionaire vernieuwing in de "Premium Cosmos" kon zich op de eerste openingsdag pas in de namiddag echt ontvouwen: Met "The Ground", een ruimte die gericht is op een jong publiek, werd voor het eerst een afzonderlijk evenement voor het publiek georganiseerd.

Foto: FashionUnited

Maar met constante motregen en een buitentemperatuur van 16 graden Celsius kwam de gewenste festivalsfeer er aanvankelijk niet. Maar het evenement, dat naast mode ook muziek en popcultuur omvat, kwam toch pas 's avonds echt op gang.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.