ESMA lanceert nieuwe conferentie over textiel printen en duurzaamheid

De European Specialist Printing Manufacturers Association (ESMA) lanceert een nieuwe internationale conferentie over textiel printen en duurzaamheid, dat maakt ESMA bekend in een persbericht. De conferentie ‘Textile Printing & Sustainability’ (TPS) zal op 8 en 9 september 2022 plaatsvinden in het Dorint Kongresshotel in Düsseldorf-Neuss.

Op de conferentie zullen verschillende factoren die van invloed zijn op de toekomst van de textielmarkt besproken worden, zo deelt het persbericht mee. Industrie-experts van twee printprocessen - zeefdruk en inkjet - zullen er hun inzichten delen.

Tot nu toe staat er in elk geval een keynote speech gepland van Karin Ekberg, hoofd van Environmental Services bij Adidas Group en voorzitter van de Sustainable Apparel Coalition. Daarnaast zal Heiner Rupperath van printerproducent Brother het hebben over ecologische uitdagingen met betrekking tot hardware productie. Dr Inga Barenda van de Duitse grondstoffenproducent Covestro zal haar perspectieven delen en het Institute of Textile Technology van de RWTH Aachen University zal haar inzichten over ‘slim textiel’ presenteren.