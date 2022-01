Grafische prints, kragen en duurzaamheid: hoogtepunten van Pitti Bimbo 94

Pitti Bimbo, de grootste vakbeurs voor kinderkleding in Europa, vond plaats van 11 tot 13 januari 2022 in Florence, Italië. 170 merken exposeerden, waarvan 81 afkomstig uit het buitenland. Het was pas de tweede keer dat de beurs 'in levende lijve' werd gehouden sinds de pandemie begin 2020 toesloeg, dus exposanten en bezoekers hadden zich uitgerust met mondkapje en coronapas om veilig het Fortezza da Basso te kunnen betreden. Het overkoepelende thema was 'Reflections'.

100% Bambino. Foto: Pitti Immagine Bimbo

De beurs verdeelde de exposanten in twee segmenten. In de sectie '100% Bambino' werden gevestigde kinderlabels gepresenteerd, terwijl 'Kids Lab' gewijd was aan avant-gardistische kinderkleding en lifestyleproducten voor kinderen, met jonge nieuwe merken.

Kids Lab. Foto: Pitti Immagine Bimbo

Duurzaamheid was top of mind

Enkele van de aanwezige inkopers werden geïntroduceerd op de Pitti Bimbo website, waaronder Shana Laub, oprichtster van de e-commerce website, Shan and Toad. Op de vraag wat Pitti Bimbo zo uniek maakt, antwoordde ze: "Wat het uniek maakt, is de mix van topmerken naast kleinere, opkomende ontwerpers. Dat maakt het de meest relevante en belangrijke beurs voor inkopers zoals ik." Laub werd ook gevraagd om enkele trends in kindermode te beschrijven, waarop ze antwoordde: "Een beproefde trend die al een tijdje relevant is en niet lijkt weg te gaan, zijn grafische motieven. Vooral bij kinderkleding maakt dit de producten leuk, boeiend en amusant. Duurzaamheid is nu ook trending, en terecht. In de mode lijkt het misschien tegenstrijdig, maar ik vind het mijn plicht om merken te selecteren die verantwoord en ethisch produceren".

Het concept van duurzaamheid en circulaire productie was overal op de beurs aanwezig. Het Duitse Infantium Victoria is gespecialiseerd in het ontwerpen van high-end hedendaagse biologische en veganistische mode voor kinderen en was te zien in het 'Kids Lab'. Het merk toonde 'Zero-Waste Dresses', door het label zelf omschreven als "allemaal ontwikkeld op basis van teruggewonnen kledingstukken en met behulp van innovatieve snijtechnieken die minder dan 1% aan afsnijdsels produceren; een manifest voor circulaire mode".

De Editorials

Magic Box. Foto: Pitti Immagine Bimbo

De Editorials' zijn een niet te missen onderdeel van Pitti Bimbo; deze keer waren er twee, beide samengesteld door styliste Maria Giulia Pieroni. Magic Box was de titel van het eerste Editorial: een collectie klassieke, nooit eerder vertoonde bordspellen, op de Pitti Bimbo website omschreven als 'allemaal erg leuk en stijlvol, opgefrist door nieuwe en pakkende graphics'. Instantly outdoor, het tweede thema, werd exclusief online gepresenteerd: 'het samenbrengen van functionele en leuke accessoires, stijlvol en technisch, voor temperaturen onder het vriespunt: kortom, het beste van merken met een avontuurlijke geest', zo luidde de omschrijving.

Enrico Fragale Esposito, Petra Barkhof. Beeld: Pitti Immagine Bimbo

Petra Barkhof en Enrico Fragale Esposito zijn respectievelijk hoofdredacteur en adjunct-hoofdredacteur van het kinderkledingmagazine Scimparello. Tijdens de beurs bekeken Petra en Enrico de collecties van de merken en creëerden ze instant outfits in kleurrijke combinaties. Twee video's op de Pitti Bimbo website toonden de resultaten.

Nicoletta_Costa. Foto: Pitti Immagine Bimbo

Nicoletta Costa is een bekende schrijfster en illustratrice van kinderboeken en animatiefilms. Ze is bekend van de personages van 'Nina & Olga', de sterren van een populaire Italiaanse tv-serie. Costa werkte samen met Illustrabimbi, dat op de beurs debuteerde en prenten toonde die rechtstreeks geïnspireerd waren op het avontuurlijke duo.

Foto: Aletta

Styliste en redactrice Maria Giulia Pieroni benadrukte het belang van de kraag als "de nieuwe must-have" voor kinderen. Veel ontwerpers en merken toonden shirts, jurken en truien met een verscheidenheid aan chique kragen. Pieroni benadrukte geborduurde details bij Aletta, retrokragen bij Alitsa, romantische kragen bij Cotton Moon, kragen met microveters of motieven bij Twin & Chic en college style bij Ulla Lab.

Foto: Cotton Moon

Foto: Ulla Lab

De volgende editie van Pitti Immagine Bimbo vindt plaats van 22 tot 24 juni 2022.

