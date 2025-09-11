Handelsconflict en concurrentie: Hoe Chinese modeproducenten vechten voor hun positie

De toenemende druk rond het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en de groeiende concurrentie in eigen land en in andere Aziatische landen zoals Vietnam en Bangladesh vereisen nieuwe maatregelen voor kledingproducenten in China. Om te begrijpen hoe de fabrikanten omgaan met de situatie, terwijl stijgende kosten en terughoudendheid bij consumenten de wereldmarkt kenmerken, hebben we rondgevraagd op de China International Fashion Fair (CHIC) in Shanghai.

Focus op binnenlandse markt

Terwijl de Chinese president Xi Jinping afgelopen woensdag met zijn hooggeplaatste gasten in Peking de tachtigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog vierde, werd de drukste dag van de Shanghai Fashion Fair niet verwaarloosd. Op de beursvloer werden de gebeurtenissen rond de militaire parade in de hoofdstad echter ook gevolgd.

Stand toont militaire parade in Peking Credits: FashionUnited

De halfjaarlijkse modebeurs vindt plaats in maart en september. Terwijl tijdens de voorjaarseditie verschillende merken en ontwerpers hun collecties presenteren, ligt de focus in september duidelijk op productie. De aanwezige fabrikanten zijn meestal actief als Original Equipment Manufacturer (OEM), waarbij het ontwerp volledig van de merken komt, en als Original Design Manufacturer (ODM), waarbij de merken het ontwerp van de producenten aanpassen aan hun wensen.

Het grootste deel van de producenten richt zich op de binnenlandse markt. Slechts 20 tot 30 procent van de exposanten exporteert de goederen naar het buitenland, aldus CHIC-president Chen Dapeng tijdens een persconferentie afgelopen woensdag. Dit aandeel is na de pandemie gedaald, terwijl het aantal bezoekers en exposanten dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren verder is gegroeid.

Textiel- en kledingexport blijft constant

De wereldmarkt wordt gekenmerkt door uitdagingen, aldus Chen van de Chinese kledingfederatie (China National Garment Association). Hiertoe behoort ook het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Tot nu toe zijn de gevolgen voor Chinese producenten echter nog niet zo groot. Volgens Chen is de export naar de Verenigde Staten tussen januari en juni slechts licht gedaald. De leveringen naar Europa zijn echter gestegen.

In de eerste zes maanden steeg de gecumuleerde export van textiel, kleding en accessoires uit China met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo meldde de Chinese douane (GAC). De waarde van de goederen bedroeg in deze periode 143 miljard Amerikaanse dollar (122 miljard euro). Kijkt men naar de afzonderlijke segmenten, dan daalde de kledinguitvoer met 0,2 procent tot 73,5 miljard dollar. De textielexport steeg met 1,8 procent tot 70,52 miljard dollar.

Producenten reageren op handelsconflict met VS

Het handelsconflict tussen de VS en China ligt momenteel tot 10 november stil. Daarmee worden ook de in april aangekondigde hoogste belastingtarieven - de invoerrechten tot 145 procent op Chinese producten en 125 procent op Amerikaanse producten - voorlopig opgeschort. Toch gelden er met dertig procent op Chinese import in de VS en tien procent op Amerikaanse goederen in China al hoge heffingen. Daarbij komt de opheffing van de belastingvrije grens voor de invoer van commerciële pakketten met een waarde van minder dan 800 dollar (688 euro), die voorheen door de zogenaamde de-minimisregel van de heffingen waren vrijgesteld. Sinds eind augustus geldt de wijziging voor alle landen, maar China wordt hier al sinds mei door getroffen.

Presentatieruimte van het merk Threegun Credits: FashionUnited

De Shanghai Dragon Corporation reageert op de veranderingen in de Amerikaanse markt en verandert het assortiment voor zijn ondergoedmerk Threegun. De Chinese textielproducent, die deel uitmaakt van Shangtex Fashion Company, ziet af van producten van katoen in zijn directe verkoop via de Amerikaanse onlinegigant Amazon in de Verenigde Staten. Dit moet kosten besparen, aldus Samuel Feng, algemeen directeur bij Dragon. Voorheen hadden de producten een katoenaandeel van veertig tot vijftig procent.

Door de veranderingen in de Amerikaanse markt hoopt het concern, dat negentig procent van zijn inkomsten in het buitenland genereert als producent voor andere merken, nu weer meer met Europese klanten te werken. Momenteel werkt men met vijftien grotere en meerdere kleine partners in Europa. Op de beurs zijn er ook gesprekken gevoerd met klanten uit Noorwegen. Samen bouwt men aan een langdurige samenwerking en plant men al voor volgend jaar.

Naast Europa groeit ook de handel in het Midden-Oosten en in verschillende Afrikaanse landen. De cijfers spreken voor een succesvolle strategie. Zo zou het concern volgens Feng vorig jaar een plus van vijf procent in omzet en winst hebben behaald ten opzichte van 2023.

De Qingdao Qianfeng CapArt International Corporation heeft de prijzen per product verhoogd met 0,1 tot 0,2 dollar, aldus een woordvoerder van het bedrijf. De Chinese pettenspecialist rekent grote Amerikaanse sportartikelfabrikanten zoals New Era en Fanatics, maar ook kledingaanbieders in Europa zoals het Duitse herenmodemerk Lerros en het Bestseller-merk Jack & Jones tot zijn klanten.

Met een omzetaandeel tot tachtig procent blijft de Amerikaanse markt de sterkste markt voor het bedrijf. De overige twintig procent omvatten met name Europa en Zuidoost-Aziatische landen zoals de thuismarkt en Korea. Omdat de pettenspecialist echter ook te maken heeft met dalende cijfers, zoekt men ook steeds vaker naar nieuwe klanten in Zuid-Amerika.

Stand van Qingdao Qianfeng CapArt International Corporation Credits: FashionUnited

In het afgelopen jaar zijn de productiekosten met vijf tot tien procent gestegen voor het bedrijf uit de Oost-Chinese stad Qingdao en is het ordervolume met ongeveer tien procent gedaald. Naast nieuwe klanten bouwt men in deze tijd vooral op langdurige samenwerkingen zoals met New Era. “De klanten blijven, alleen het volume wordt minder”, vat de woordvoerder samen.

De nauwe uitwisseling tussen producenten en merken is in de huidige tijd des te belangrijker. Alleen zo kunnen obstakels zoals hogere invoerrechten gezamenlijk worden opgelost. De twee partijen onderhandelen over de extra kosten en delen deze, aldus Chen Dapeng.

Outsourcing en kosten verlagen

Om de toenemende concurrentie bij te benen en de kosten te verlagen, investeert Qingdao Qianfeng CapArt sinds begin dit jaar ook in een productiefaciliteit in Ghana. Daar moet op de lange termijn ongeveer dertig procent van de producten worden gefabriceerd. De focus ligt daarbij op eenvoudige modellen. Complexere modellen en details zoals borduursels worden echter nog steeds in de eigen fabriek geproduceerd.

Ook de CHIC-directeur observeert een dergelijke verandering. Chinese producenten vestigen zich in andere landen zoals Vietnam, Bangladesh, Myanmar en Egypte om een deel van hun productie uit te besteden. Maar ook Chen benadrukt dat het alleen producten zijn zoals eenvoudige gebreide artikelen en T-shirts die in deze landen worden gemaakt. Voor hoogwaardige productie, waarvoor meer technische knowhow nodig is, blijft men in China.

Bovendien maken bedrijven die vanwege hun specialisatie niet naar andere landen kunnen uitwijken, ook steeds meer gebruik van nieuwe digitale oplossingen. Onder andere moet de inzet van kunstmatige intelligentie de productie efficiënter maken. Daardoor kan men ook beter reageren op de veranderingen in de Amerikaanse markt.

Medewerkers van een bovenkledingmerk presenteren jassen in een social media livestream op de stand Credits: FashionUnited

Minimumlonen

Een andere belangrijke rol bij Chinese producenten en hun export speelt de regio waar ze gevestigd zijn. Afhankelijk van de provincie gelden er verschillende minimumloonstandaarden, die door de lokale overheid worden vastgesteld op basis van factoren zoals de minimale kosten van levensonderhoud en de economische ontwikkeling in de regio, zo staat in de Chinese minimumloonbepalingen.

Shanghai heeft momenteel het hoogste maandelijkse minimumloon met 2.740 renminbi yuan (ongeveer 327 euro). Het bedrag is begin juli verhoogd van 2.690 yuan, zoals verschillende media zoals Bloomberg destijds meldden. Hierdoor neigen met name merken uit de VS meer naar aanbieders uit andere provincies, legt Annora Qin, marketingmanager bij Shanghai Senfang Textile Apparel, uit.

De jassenspecialist is onlangs weer in gesprek geraakt met een vertegenwoordiger van de kinderkledinglijn van Ralph Lauren, maar heeft geen overeenstemming kunnen bereiken omdat de prijs te hoog was. De focus in de export ligt voor het bedrijf met name op Europa, waar men samenwerkt met merken zoals Helly Hansen, Paul Smith, Pinko en Le Coq Sportif. Ook Japan is een belangrijke exportmarkt.

Stand van Shanghai Senfang Textile Apparel Credits: FashionUnited