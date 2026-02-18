Japan: Een overzicht van de mode- en textielbeurzen in het eerste halfjaar 2026

Vakbeurzen zijn niet alleen een kans om traditionele Japanse technieken en vakmanschap te ervaren, maar ook om in contact te komen met binnenlandse inkopers en merken. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen met professionals uit Europa, de Verenigde Staten en Azië. Met het seizoen dat in maart van start gaat, is het raadzaam om deelname als exposant of bezoeker tijdig te overwegen.

Overzicht van data Kyoto International Gift Show (Kyoto) — 11 en 12 maart

— 11 en 12 maart Jitac European Textile Fair Lente (Tokio) — 11, 12 en 13 maart

— 11, 12 en 13 maart Rakuten Fashion Week Tokyo — 16 tot en met 21 maart

— 16 tot en met 21 maart Tranoï Tokyo (Tokio) — 18 en 19 maart

— 18 en 19 maart Faw Tokyo (Tokio) — 8, 9 en 10 april

— 8, 9 en 10 april Tokyo Textile Scope 2027 Spring Summer (Tokio) — 15 en 17 april

— 15 en 17 april Tokyo Leather Fair (Tokio) — 21 en 22 mei

— 21 en 22 mei Asian Fashion Fair — 9, 10 en 11 juni

Kyoto International Gift Show — 11 en 12 maart

De Kyoto International Gift Show is een vakbeurs gericht op het vergroten van de bekendheid van en het waarborgen van de opvolging voor traditioneel vakmanschap uit Kyoto. In de ‘Miyako Messe’ in Kyoto komen modeaccessoires zoals tassen en schoenen, kleding en sieraden samen, allemaal vervaardigd met ambachtelijke technieken. Vorig jaar namen 280 bedrijven deel, waarvan acht uit het buitenland. Voor een tweede of volgende deelname is geen selectieprocedure, maar voor sommige speciale projecten wel. Er zijn speciale tentoonstellingen gepland, zoals de ‘Active Creators Store’, met uitsluitend uitmuntend ontworpen producten, en ‘Waza-haku’, gericht op producten die voortkomen uit het vakmanschap van ambachtslieden. Daarnaast is er aandacht voor duurzame producten gemaakt van afvalmaterialen en wordt de traditionele reparatiecultuur, zoals opnieuw verven en kintsugi (reparatie met goudlak), gepromoot. Het evenement is gratis toegankelijk voor studenten en het algemene publiek na voorafgaande registratie voor een uitnodiging. Vanaf januari 2026 is het online mogelijk om documentatie voor exposanten aan te vragen.

Jitac European Textile Fair Lente — 11, 12 en 13 maart

De Jitac European Textile Fair biedt de mogelijkheid om de Europese trends te ontdekken zonder Japan te verlaten. Dit jaar staan de stoffen en materialen voor de lente/zomer 2027-trends centraal, wat het een cruciale inspiratiebron maakt voor Japanse ontwerpers en kledingfabrikanten voor hun volgende collecties. Naast de materialen zelf, presenteren ook bedrijven die zich richten op de digitalisering van textielontwerp hun innovaties. Jaarlijks nemen ongeveer 70 bedrijven deel. De toegangsprijs voor bezoekers is 3000 yen aan de deur en 2000 yen in de voorverkoop.

Rakuten Fashion Week Tokyo — 16 tot en met 21 maart

Het thema van Rakuten Fashion Week 2026 is “Become the seam of the world — JFW 20 + 20 —”. Dit thema weerspiegelt de ambitie van Tokio om, voortbouwend op de afgelopen twintig jaar, een knooppunt te worden dat wereldwijde creativiteit verbindt. Zoals ieder jaar vindt het evenement plaats in Shibuya Hikarie. In Hal A worden volwaardige catwalkshows gehouden, terwijl Hal B ruimte biedt voor experimentele presentaties en middelgrote shows. Vanaf het lente/zomer 2026-seizoen heeft de organisator, JFWO, het beleid aangescherpt: alleen merken die een fysieke show presenteren, worden opgenomen in het officiële programma. Na de coronaperiode, waarin digitale presentaties de norm werden, wordt hiermee de waarde van de textuur van kleding, de ruimtelijke enscenering en de directe interactie met het publiek opnieuw benadrukt. De werving van merken voor herfst/winter 2026 begon in november 2025, met versterkte ondersteuning om de kwaliteit van de presentaties te verhogen, zoals gesprekken met nieuwe deelnemers en locatiebezichtigingen. De registratie voor pers, inkopers en fotografen opende op 13 januari 2026 en sloot op 13 februari.

Tranoï Tokyo — 18 en 19 maart

Tranoï Tokyo is de Tokiose editie van de Parijse beurs ‘Tranoï’, ontstaan uit een partnerschap met JFWO. In de Bellesalle Shibuya Garden komen creaties samen van ontwerpers uit diverse disciplines, waaronder mode, kunst, muziek en literatuur. Het evenement is gelieerd aan de Rakuten Fashion Week en vindt gelijktijdig plaats, wat een goede gelegenheid biedt om professionals te ontmoeten die de modeweek bezoeken. Vorig jaar namen 250 merken deel en trok het evenement ongeveer 3000 bezoekers. Tranoï Tokyo fungeert als een platform dat Azië met de rest van de wereld verbindt, met deelnemende merken uit onder meer het Midden-Oosten en Afrika. Voor inkopers op zoek naar internationale merken is dit een uitgelezen vakbeurs. Vanaf februari 2026 is registratie voor bezoekers mogelijk via de website.

Credits: Generated with AI by FashionUnited

Faw Tokyo (Fashion World Tokyo) — 8, 9 en 10 april

Faw Tokyo is de grootste modevakbeurs van Japan, waar producten uit zowel Japan als de rest van de wereld worden gepresenteerd. Een belangrijk kenmerk van Faw Tokyo is dat het de volledige modeketen omvat, van materialen en productie tot merken en retail. Voor de komende editie in Tokyo Big Sight worden 27.000 bezoekers verwacht, waaronder vertegenwoordigers van warenhuizen en handelsbedrijven, en meer dan 700 exposerende merken. De beursvloer is verdeeld in negen thematische zones, waaronder de ‘Made-in-Japan Expo Fair’, de ‘Textile Expo’ en de ‘Sustainable Fashion Expo’, die zich richt op duurzame materialen en producten. Vanaf februari 2026 is het mogelijk om zich via de website te registreren als bezoeker. Registratie is gratis voor professionals uit de sector, inclusief zelfstandig ondernemers en freelancers.

Tokyo Textile Scope 2027 Spring Summer — 15 en 17 april

Tokyo Textile Scope is een vakbeurs georganiseerd door JFWO die zich specialiseert in Japanse vezels en textiel. De beurs biedt niet alleen inzicht in materialen die de aandacht van inkopers trekken en voorbeelden van nieuwe productontwikkelingen, maar organiseert ook een materialenwedstrijd. De komende editie vindt plaats in het Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-kan. Hoewel het volledige programma nog niet bekend is, omvatte de vorige editie onder meer een shibori-verfdemonstratie door Uchida Dyeing Factory en een presentatie van materialen die gebruikt werden in de collectie van het Parijse modeweekmerk ‘Doublet’. De inschrijving voor de komende editie is gesloten, dus geïnteresseerde exposanten kunnen zich richten op de editie in oktober. De beurs is toegankelijk voor zowel professionals als het algemene publiek, inclusief studenten.

Tokyo Leather Fair — 21 en 22 mei

De Tokyo Leather Fair is de grootste tentoonstelling voor leermaterialen in Japan en vindt plaats in het Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Taito-kan. Hier komen natuurlijk leer, kunstleer, fournituren en functionele materialen samen, en worden de nieuwste trends uit binnen- en buitenland gepresenteerd. Tijdens de beurs worden trendseminars, een samengestelde tentoonstelling van de internationale beurs Lineapelle en materiaalwedstrijden georganiseerd, wat het een waardevolle informatiebron maakt voor productontwikkelaars. In de ‘Trend Laboratory’-zone worden seminars gegeven door modejournalist Chiyumi Hioki en Antonella Bertagnin, hoofd van de trendselectie bij de Italiaanse leervakbeurs Lineapelle, waarin de toekomst van leermode vanuit een internationaal perspectief wordt besproken. Daarnaast zijn er wedstrijden voor verschillende niveaus, zoals de ‘Kiwame no Ichi Sozai’ voor leerlooiers, de ‘Kawa-Kon!’ voor jonge ontwerpers en de ‘Youth Creators Award’ voor middelbare scholieren.

Asian Fashion Fair — 9, 10 en 11 juni

De Asian Fashion Fair (AFF) is een platform waar leveranciers en inkopers direct zaken kunnen doen. Sinds de oprichting in 2003 verbindt de beurs al meer dan twintig jaar de Japanse markt met productie- en materiaalbedrijven uit Azië. Het aanbod omvat een breed scala aan categorieën, waaronder kleding, materialen, fournituren, accessoires en huishoudtextiel. De meeste exposanten zijn afkomstig uit China en Zuidoost-Aziatische landen zoals Cambodja en Vietnam. Als gespecialiseerde inkoop- en onderhandelingsbeurs voor de textiel- en kledingindustrie trekt het evenement professionals van fabrikanten, merken, handelsbedrijven, speciaalzaken en groothandels. Meer dan 78 procent van de bezoekende inkopers heeft beslissingsbevoegdheid, wat exposanten de kans biedt om direct orders binnen te halen en relaties met bestaande klanten te versterken. Daarnaast bieden seminars en forums door experts uit de sector de mogelijkheid om kennis op te doen over trends, marktanalyses en wereldwijde bedrijfsstrategieën. Toegang is gratis voor professionals na voorafgaande registratie. Met de ontvangen QR-code is een vlotte toegang gegarandeerd. Geïnteresseerde exposanten kunnen via de officiële website documentatie aanvragen en zich inschrijven.