Kingpins cancelt China City Tour 2020

Denimbeurs Kingpins heeft besloten de geplande China City Tour 2020 die op 2 en 4 september zou plaatsvinden, niet door te laten gaan, zo meldt een persbericht van Kingpins. De denimbeurs die twee keer per jaar in New York en Amsterdam plaatsvindt en een keer per jaar in Hongkong en China, zou dit jaar in Hangzou en Guangzhou gehouden worden.

Kingpins heeft besloten de China City Tour dit jaar niet door te laten gaan als gevolg van de pandemie en de restricties die nog steeds gelden. Directeur van Kingpins Vivian Wang zegt in het persbericht: “Hoewel sommige landen steeds meer open gaan en ook onze fabrieken en partners in China langzaamaan weer op gang komen, is het voor veel van onze standhouders nog niet mogelijk om te reizen.”

Er staat ook geen digitaal event gepland voor de Chinese markt. Kingpins ontwikkelde tijdens de pandemie Kingpins24, de eerste online denimbeurs voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt, toen de beurzen hier werden afgelast. “We zouden graag ook een digitaal event in China organiseren, want de Chinese markt is heel interessant voor Kingpins en de wereldwijde denimmarkt, maar daar hebben we nu nog niet de middelen voor,” aldus Wang.

