Koorddansen bij modebeurs CIFF: Strijd om de marge nu echt begonnen

Deense modebeurs CIFF is terug op volle kracht. Oké, op bijna volle kracht. De beurs keerde voor de tweede keer terug sinds de strikte coronamaatregelen in Denemarken, en dit moet de grote terugkomst zijn, zo blijkt uit gesprek met kersverse directeur Anna Sofie Dolva. De wandelpaden lijken in eerste instantie rustig, maar de aanwezigen zijn hier om te kopen. Echter speelt er veel meer achter de schermen dan op het eerste gezicht lijkt.

Afgelopen voorjaar maakte CIFF al de rentree, echter kreeg de beurs maar heel kort van tevoren het groene licht van de Deense overheid. Het groene licht betekende 'gaan' voor de organisatie, maar uiteindelijk waren ze niet tevreden over de editie die werd neergezet. Deze zomereditie moet dat goed maken en de hoop is dan ook hoog, zo vertelt Dolva. CIFF heeft ruim 300 internationale inkopers en perscontacten speciaal ingevlogen voor het evenement.

De ingang van CIFF, beeld door FashionUnited

Wie voor het laatst op de Copenhagen International Fashion Fair is geweest in januari 2020, zoals zo velen, zal meteen de veranderde layout opmerken. Het evenement vindt nog steeds plaats in het vertrouwde Bella Center, maar de ingang van de beurs is op een andere locatie te vinden. Men komt hierdoor meteen uit op een hal met onder andere de Japanse delegatie aan merken en andere jonge toonaangevende labels. Zij zijn samengezet door de organisatie in het segment dat ze 'greenhouse' hebben genoemd. Naast dit segment is er ook nog het nieuwe 'sustain' waarbij de beurs tracht bezoekers te informeren over meer circulaire praktijken en in een kleine hoek zijn er zelfs enkele vintage dealers. Het segment Sport, dat in januari 2020 werd geïntroduceerd, is echter verdwenen.

De oplettende bezoeker merkt ook dat er veel minder ruimte gebruikt wordt tijdens deze editie. De allergrootste hal die de beurs traditioneel gezien gebruikt, waar nu het segment 'bungalow' zich bevindt, is deels afgezet en ongebruikt. Omdat ook andere gedeelten van het Bella Center worden gebruikt dan normaal is het moeilijk om exact te zeggen hoeveel kleiner CIFF is dan de editie van januari 2020, maar het kost zeker minder tijd om de gehele beursvloer te over te lopen.

CIFF, beeld door FashionUnited

CIFF: Kwalitatieve bezoekers, nieuwe opzet en focus op verduurzaming

De sfeer is echter goed. Men heeft er weer zin in en merken zijn blij dat er ook veel internationale bezoekers zijn. Het mag dan op het eerste gezicht rustig zijn, maar er worden druk orders geschreven. Bij The Jogg Concept zijn in de eerste paar uur op woensdagochtend al meerdere klanten ingestapt, zo vertelt Nederlandse agent Maud van de Laar. Dit beeld komt ook naar voren in gesprek met andere standhouders die melden dat onder andere winkelketens uit onder andere Mexico hebben ingekocht. Bij enkele merken die voor het eerst op CIFF staan, of die na een lange tijd weer zijn teruggekeerd bij de beurs, wordt alleen soms getwijfeld of ze niet liever op Revolver hadden gestaan. Revolver is eveneens een modebeurs, die gelijktijdig plaatsvindt, maar dan in het centrum van Kopenhagen verdeeld over drie locaties. Als merk blijft het immers belangrijk omringd te worden door de juiste merken, zelfs door concurrentie, aldus eigenaar en oprichter van Anni Carlsson, Annika Eva Schwieger. Want als je tussen concurrentie staat betekent het dat jouw gewenste klant ook sneller bij jou komt. Ook bij Duits swimwear merk My Marini wordt de volgende keer wellicht gekozen voor Revolver.

Het feit dat niet alleen CIFF en Revolver, maar ook Copenhagen Fashion Week plaatsvindt (de modeweek sluit zelfs af ín het Bella Center) betekent dat Kopenhagen deze afgelopen dagen een hoos aan modeminnende mensen heeft verwelkomd. Bezoekers moeten echter hun tijd verdelen, zelfs als ze niet naar de modeshows gaan en simpelweg de twee beurzen willen bezoeken. Op de beursvloer van CIFF wordt gefluisterd dat CIFF en Revolver wellicht naast elkaar of dichter bij elkaar plaats gaan vinden in de toekomst. Het is een vooruitzicht dat meerdere standhouders wel zien zitten.

CIFF-talk over de toekomst van gerecyclede vezels, beeld door FashionUnited

Ook op Deense modebeurs CIFF is de strijd voor de marge begonnen

Alsof dit nog niet genoeg is, speelt er nog veel meer af op de beurs. De strijd om de marge. Waar merken te maken hebben met toenemende druk om te verduurzamen, wat op zijn beurt ook kosten met zich meebrengt, speelt ook de inflatie, gestegen transport- en grondstoffen kosten mee. Het is zeldzaam om te horen dat merken níet hun prijzen hebben moeten verhogen. Waar dit bijvoorbeeld nog niet is gebeurd is bij de merken die onder grote modegroepen behoren, zoals bijvoorbeeld DK Company dat onder andere de eigenaar is van Saint Tropez en The Jogg Concept. Ook niet elk bedrijf wil antwoord geven op de vragen rondom de inflatie en gestegen, maar een groot deel van de standhouders moet toch ook echt zijn of haar ei kwijt.

Bij het merk Tif Tiffy zijn niet alle prijzen verhoogd, alleen die van een specifieke stofkwaliteit. Dit heeft te maken met de kosten voor grondstoffen. "We moeten wel om ons marge te behouden, maar er is ook maar een bepaalde hoeveelheid die we bovenop de prijs kunnen doen. Mensen hebben vaak een max die ze bereid zijn te betalen voor een item." Ook bij Nederlands merk Juffrouw Jansen zijn de prijzen van enkele items licht verhoogd, zo vertelt eigenaar Peter van 't Veen tegen FashionUnited in de stand. Zo zijn de prijzen van de jurken verhoogd, maar niet zo hoog als ze eigenlijk moeten zijn om de gestegen kosten te compenseren, maar zonder in te boeten op kwaliteit en pasvorm. Juffrouw Jansen heeft zelf ook ingeleverd op de marge om de items betaalbaar te houden, zo vertelt de eigenaar. Het is het dilemma waar veel van de standhouders op CIFF, en merken in het algemeen, voor staan: marge tegenover het behoud van hun klanten. De merken die dit seizoen nog geen hogere prijzen door hebben gevoerd, gaan dit voor het seizoen erna wel doen, zo klinkt het.

Ook is er wel vrees voor wat er nog komen gaat. Niemand heeft helaas een glazen bol, dus het zal afwachten blijven. Merken zien dat consumenten nu nog wel kopen, maar het laatste kwartaal van het jaar gaat spannend worden. De opstoppingen in het wereldwijde transport zorgt er ook dat hier rekening mee moet houden en produceren in China is niet vanzelfsprekend meer sinds het land met enige regelmaat diverse regio's in complete lockdowns gooit voor minstens een maand. Het is dan ook niet ongewoon dat merken één levering helemaal nooit gezien hebben.

Modebeurs CIFF met zomereditie bijna terug op volle kracht

Meer dan ooit heeft de mode industrie elkaar nodig. Een industrie die altijd roept om samenwerking, maar het in de praktijk toch maar niet doet. Herstellen van de pandemie en omgaan met torenhoge inflatie is echter niet iets wat men aanraadt om alleen te doen. CIFF wil er dan vooral ook zijn voor hun merken en bezoekers, zo meldt Dolva. Kennisdelen over verduurzaming, maar ook over hoe men groei kan boeken met wholesale in de huidige markt.

Het zorgt ervoor dat de zomereditie van CIFF een rauw randje heeft. Enerzijds is men blij weer terug te zijn, elkaar te ontmoeten en internationale inkopers op de kop te tikken. Anderzijds kijkt men gespannen naar de toekomst. Het is een ware vorm van koorddansen waar de industrie nog voor staat. Over een half jaar kunnen we mogelijk bij de beurs zien wie stabiel is gebleven en wie het niet heeft gered naar de andere kant.

FashionUnited sprak met nieuwe CIFF directeur Anna Sofie Dolva. Houd de website in de gaten deze week voor een interview over hoe zij de toekomst van CIFF voor zich ziet.