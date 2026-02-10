Kracht (en angsten) van Turkse mode-industrie op IFCO: “Wij zijn Europa's betrouwbare partner”

Op uitnodiging van de organisatoren van het evenement reisde FashionUnited vorige week naar Turkije voor de negende editie van Istanbul Fashion Connection (IFCO). Deze internationale vakbeurs brengt alle belangrijke spelers uit de Turkse mode-industrie samen. De meest recente editie stond in het teken van groeiende politieke en commerciële spanningen die de wereldwijde waardeketens van de sector opschudden.

Het evenement, georganiseerd door de Istanbul Apparel Exporters' Association (IHKIB), vond plaats van 4 tot 7 februari 2026 in het İstanbul Fuar Merkezi, het belangrijkste expositiecentrum van Istanbul. Volgens de definitieve cijfers trok de laatste editie van IFCO 29.746 bezoekers uit 134 landen. De meerderheid, 61,8 procent, bestond uit Turkse bezoekers, terwijl de overige 38,2 procent internationale bezoekers waren. Een meer gedetailleerde uitsplitsing per regio toont aan dat de internationale aanwezigheid werd aangevoerd door bezoekers uit het Midden-Oosten (39,4 procent). Dit werd gevolgd door Europa (27,4 procent), Azië (18,9 procent), Noord-Afrika (11,1 procent) en een gecombineerde 3,2 procent uit Noord-Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië. Deze brede en diverse internationale aanwezigheid bevestigt de positie van de beurs als een evenement van toenemend belang voor internationale spelers in de mode-industrie.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

Voor dit publiek bood de beurs een tentoonstelling van bijna 450 exposanten. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan de 400 die de organisatoren aanvankelijk hadden gepland voor deze eerste IFCO-editie van 2026. De bijna 30.000 bezoekers konden het aanbod verkennen in de zes hallen van het İstanbul Fuar Merkezi waar het evenement plaatsvond. Een diverse vertegenwoordiging van het Turkse mode-ecosysteem nam deel, waaronder fabrikanten, groothandelaren, retailmerken en opkomende ontwerpers. IFCO vulde deze exposantencatalogus aan met een volledig programma van lezingen, conferenties en natuurlijk modeshows.

“Met haar sterke internationale deelname, diepgang in segmenten en meetbare commerciële resultaten, heeft IFCO opnieuw haar leidende positie als een van de belangrijkste internationale mode- en sourcingbeurzen bevestigd,” benadrukte de directie van de beurs. Ze merkten ook op dat door ‘het samenbrengen van de uitmuntendheid in design, industriële capaciteit en wereldwijde markttoegang’ die de Turkse mode-industrie kenmerken, deze laatste editie van IFCO ‘een sleutelrol is blijven spelen in het consolideren van Istanbul als een strategische hub voor de toekomst van de internationale modehandel.’ De organisatoren schrijven deze positie toe aan de unieke combinatie van ‘geografische ligging, economische kracht en culturele diversiteit’ van de stad, die modeprofessionals ‘strategische toegang’ biedt tot zowel gevestigde als opkomende markten vanwege haar rol als ‘natuurlijke brug tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten.’

Integratie van Linexpo

De bijna 450 exposanten op deze laatste editie van IFCO, die de volledige kracht van de mode- en textielindustrie toonden, waren verspreid over verschillende gebieden binnen de zes hallen waar het evenement plaatsvond. Deze secties boden onderdak aan een brede vertegenwoordiging van alle belangrijke segmenten van de Turkse textielindustrie, van dames-, heren- en kinderkleding tot couture en avondkleding, lingerie, denim, schoeisel, accessoires en huishoudtextiel.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

Het hoofdgedeelte, en de ruggengraat van de beurs, was opnieuw het gebied gewijd aan damesmode. Dit aanbod was verspreid over hal 2 en 4, waar merken als Sedna Doop, Nisan Triko en Puane hun nieuwe commerciële collecties presenteerden aan een professioneel publiek. Binnen hal 4 werd dit aangevuld met een zorgvuldig geselecteerde groep merken gespecialiseerd in lederwaren, sportkleding en denim, zoals Moonart Jeans, wiens assortiment van geborduurde en met laser gegraveerde denimkleding enkele bijzonder interessante stukken bevatte.

In hal 8 bevonden zich kleinere secties binnen het IFCO-tentoonstellingsprogramma. Dit omvatte gebieden voor kinderkleding – de grootste van deze kleinere secties – en herenkleding. Er was ook een sectie ontwikkeld in samenwerking met de Istanbul Fashion Academy (IMA), evenals zones voor Experts to Business (E2B) en business-to-business (B2B) bijeenkomsten en een seminarruimte. Dit hele gebied was bijzonder druk. Deelnemers waren onder meer bedrijven als Trendyol, in de volksmond bekend als de ‘Turkse Amazon’, die hun beslissing om deel te nemen toelichtten vanwege de prominente positie die het modesegment inneemt in hun e-commerceactiviteiten.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

Aan de overkant van het centrale gangpad van het İstanbul Fuar Merkezi bevond zich een andere prominente sectie, het ‘Fashionist’-gebied. Deze ruimte was gewijd aan het tonen van collecties van merken die gespecialiseerd zijn in avond-, formele en couturejurken. Onder deze bedrijven bevonden zich opmerkelijke namen als Carmen, Odrella en Alissa Fashion. Hun opvallende ontwerpen dienden ook als opmaat voor de conferenties, paneldiscussies en modeshows die gedurende het vierdaagse evenement continu plaatsvonden in de IFCO ‘Fashion Show Area’.

Een van de belangrijkste nieuwe kenmerken van deze editie was de grote ruimte naast het ‘Fashionist’-gebied, gewijd aan de nieuwste lingerie- en badmodecollecties van toonaangevende Turkse ondermodemerken en -fabrikanten. Dit aanbod werd voor het eerst opgenomen in de commerciële showcase van IFCO, na de beslissing van de organisatie om de gespecialiseerde Linexpo-vakbeurs onder haar paraplu te integreren. Deze show-binnen-een-show op IFCO bevatte voorstellen van gespecialiseerde bedrijven zoals Monamise, Elsima, Anil, Moongirl, Sevim Woman en Kota.

De directie van IFCO stelt dat deze integratie de hele Turkse kledingindustrie in staat stelde om aan internationale bezoekers te tonen dat het land ook een ‘sterke positie’ inneemt in het strategische segment van ondermode en badkleding.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

“De verplaatsing van de Linexpo-show naar het hoofdgedeelte van de beurs was een uitstekende operationele beslissing,” zei Ümit Taş, directeur van de verkoopafdeling bij het gespecialiseerde bedrijf Artış Collection. “Wanneer alle segmenten samenkomen op één modebeurs, creëert dit waarde voor zowel bezoekers als exposanten.” Hij voegde een algemene beoordeling van deze IFCO-editie toe vanuit het perspectief van het merk, en verklaarde: “we hebben voornamelijk contact gelegd met inkopers uit landen in het Midden-Oosten zoals Jordanië, Bagdad, Mosoel en Palestina.” “Ons doel is om ook in toekomstige edities van IFCO deel te nemen,” voegde hij eraan toe, en benadrukte de goede organisatie van de beurs en haar rol als platform om ‘in contact te blijven met bestaande inkopers’ en ‘nieuwe klanten aan te trekken.’

Implementatie van de nieuwste technologieën in AI en 3D-printen

Ter afsluiting van deze ‘virtuele rondleiding’ door de laatste IFCO-editie, komen we aan in hal 7 van het İstanbul Fuar Merkezi. Deze ruimte was ook bijzonder druk en zelfs nog stimulerender. Onder haar dak verzamelden zich aan de ene kant de belangrijkste retailmerken die op deze editie van de show aanwezig waren, en aan de andere kant een zorgvuldig geselecteerde, diverse groep Turkse modeontwerpers.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

Wat de eerste groep betreft, bevonden de stands van Turkse modebedrijven voor zowel mannen als vrouwen, zoals Kigili, NCS, Jimmy Key, Panço, Ruba, Herr Widman, Nara Maxx en Twist, zich langs de omtrek van de hal. Opmerkelijke namen onder hen waren het herenmodemerk Jakamen, dat een indrukwekkende flagshipstore heeft in een van de belangrijkste winkelgebieden in het centrum van Istanbul, en de damesmoderetailer Ipekyol, wiens winkel op de luchthaven van Istanbul de aandacht deelt met grote internationale luxemerken als Louis Vuitton, Dior en Ferragamo.

Ondertussen was in het midden van de ruimte een ‘capsule space’ ingericht voor een prominente groep Turkse ontwerpers. Zij namen deel aan deze laatste editie van IFCO vanuit het gebied genaamd ‘The Core Istanbul’. Deze sectie huisvestte de meest gedurfde en avant-gardistische creaties van in totaal 22 Turkse ontwerpers, waaronder figuren die al een carrière buiten de landsgrenzen hebben opgebouwd, zoals Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Emre Erdemoğlu en Ceren Ocak. Juist in dit deel van de beurs waren de inspanningen van het ecosysteem van de Turkse mode-industrie om voorop te blijven lopen in de sector het meest zichtbaar. Dit werd aangetoond door de implementatie van technologieën zoals 3D-printen en kunstmatige intelligentie.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: Jaime Martínez Sena.

Een opmerkelijk voorbeeld hiervan was de 3D-geprinte jurk van het ontwerplabel Sudi Etuz, gemaakt van een semi-rigide materiaal dat een stap vertegenwoordigt naar 3D-gebreide buigzame kledingstukken. AI werd ook een belangrijk kenmerk in de ‘The Core Istanbul’-ruimte zelf. Elk deelnemend ontwerplabel had een scherm waarop een door AI gegenereerd model de stukken droeg die in dit speciale designer-modegebied van IFCO werden tentoongesteld. Deze opnames, net als de modellen, werden volledig door AI gegenereerd met alleen flat-lay foto's van de stukken van de ontwerpers. Verschillende andere exposerende modemerken op dit IFCO-evenement hebben dezelfde dynamiek al overgenomen om illustratief grafisch materiaal voor hun collecties te creëren, dat ze aan bezoekers verstrekten. Deze documentatie omvatte complete campagnes die met generatieve AI waren gemaakt, uitsluitend op basis van flat-lay foto's van de kledingstukken.

Europa's ‘betrouwbare partner’

Ter afsluiting van het bezoek aan de beurs hadden we een ontspannen bijeenkomst met de sleutelfiguren van zowel IFCO als de Istanbul Apparel Exporters' Association (IHKIB). Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de belangrijkste kwesties die de ontwikkeling van de Turkse mode-industrie beïnvloeden. Onze gastheren benadrukten graag de rol van Turkije als Europa's ware ‘betrouwbare partner.’

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: IFCO.

Om deze complexe situatie te begrijpen, is het eerst nodig de huidige staat van de Turkse mode-industrie te contextualiseren. De industrie heeft net 2025 achter de rug, een jaar gekenmerkt door groeiende en onophoudelijke geopolitieke en commerciële onzekerheden. Deze problemen, met hun epicentrum in de Verenigde Staten van Donald Trump, hebben alle wereldwijde toeleveringsketens van de mode- en textielindustrie beïnvloed. Voor Turkije resulteerden deze spanningen en instabiliteit in een stijging van plus 4,5 procent in de totale Turkse export in 2025, tot 273,4 miljard dollar. De textielexport daalde echter met min 4,4 procent op jaarbasis tot 26,2 miljard dollar. Deze daling was nog scherper in het segment van afgewerkte kledingstukken, waar de export vorig jaar met min 6,3 procent daalde tot 16,8 miljard dollar.

Ondanks deze daling, en op basis van gegevens van IHKIB, bleef de Turkse kledingsector in 2025 de vierde grootste exportsector van Turkije. Het werd alleen overtroffen door de auto-, chemische en elektronicasector. Het is daarom een van de belangrijkste industriële sectoren van Turkije, niet alleen in economische termen, maar ook voor het scheppen van banen, met zo'n 852.270 werknemers in zowel de textielindustrie (347.964 werknemers) als de kledingindustrie (503.306 werknemers). Deze arbeidskrachten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de productie van textiel en kleding, waarbij de EU in 2025 de belangrijkste bestemming was. De gemeenschappelijke markt ontving 60,6 procent van alle kledingexport van Turkije. Dit volume positioneert het land als de derde grootste leverancier van de EU, na alleen China en Bangladesh. Deze twee landen zijn 's werelds grootste kledingexporteurs, gevolgd door Vietnam, Duitsland, Italië, India en Turkije, dat 's werelds zevende grootste kledingexporteur is. Tijdens onze bijeenkomst met de leidende autoriteiten van IFCO en IHKIB werd overgebracht dat Turkije de nieuwste handelsovereenkomsten van de Europese Unie met enige bezorgdheid bekijkt, met name die met India. Onofficieel werd gesuggereerd dat Europa op de lange termijn uiteindelijk een hoge prijs zal betalen voor dit vrijhandelsakkoord, net zoals het nu met China doet. Dit geldt vooral als, zoals nu al wordt gewaarschuwd, veel bedrijven ervoor kiezen hun productie van Turkije naar het Aziatische land te verplaatsen.

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: IFCO.

In reactie op deze angsten verdedigen de Turkse autoriteiten de identiteit van het land en presenteren het als “Europa's ware betrouwbare partner.” Ze ondersteunen deze bewering op basis van twee hoofdpunten. Ten eerste positioneert de geografische nabijheid, in combinatie met de industriële kracht, het land als een bron van nabije productie voor bedrijven die in Europa actief zijn. Ten tweede zijn de bedrijven en het beleid afgestemd op de belangrijkste Europese richtlijnen en normen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Ze bekritiseren dat deze ‘toewijding’ aan de richtlijnen van de interne markt hen op ongelijke voet laat concurreren met Aziatische fabrikanten en merken. Deze klacht lijkt een oproep aan de Europese autoriteiten om meer betrokkenheid te tonen bij hun eigen regels. Desondanks benadrukken ze dat Turkije zichzelf met succes verdedigt en zijn concurrentievoordelen benut ten opzichte van andere productiemarkten. Dit gebeurt in een bijzonder moeilijke tijd, waarin het nieuwe handelsbeleid van de Verenigde Staten, stijgende prijzen en de nieuwe vrijhandelsovereenkomsten van de EU met Mercosur en India de concurrentiepositie van andere landen zoals Marokko, het eerdergenoemde India en Egypte versterken.

Om de positie van Turkije als ‘wereldwijde leverancier’ van kleding en textiel verder te contextualiseren, was Duitsland in 2025 de belangrijkste bestemming voor de Turkse textielexport, met een waarde van 2,6 miljard dollar, volgens gegevens van ITC Trademap. Nederland volgde met een import van ongeveer 1,9 miljard dollar (min 5 procent); Spanje met 1,7 miljard dollar; het Verenigd Koninkrijk met 1,4 miljard dollar; en Frankrijk met 895,1 miljoen dollar. De top tien van importerende markten voor Turks textiel en kleding omvatte ook de Verenigde Staten (plus 1,7 procent), Irak (plus 13,3 procent), Italië en Jordanië. De Jordaanse markt kende vorig jaar een bijzonder aanzienlijke groei, met een import van Turks textiel die 216,3 miljoen dollar bereikte (plus 238,8 procent).

Binnenaanzicht van de internationale vakbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) tijdens de editie van februari 2026. Credits: IFCO.

“IFCO heeft aangetoond dat de Turkse textielindustrie klaar is voor de toekomst,” zei Mustafa Gültepe, voorzitter van TIM (de Turkse Exporteursvergadering) en voorzitter van de raad van bestuur van IHKIB. Hij merkte op dat de laatste editie van de beurs de industrie presenteerde als ‘veerkrachtig, design-gedreven en strategisch gepositioneerd om duurzame waarde te leveren aan wereldwijde markten, zelfs in uitdagende tijden’ zoals de huidige. Zijn woorden voegen diepte toe aan de indrukken die worden gedeeld door deelnemers aan deze IFCO-editie, die werd bijgewoond door inkopers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Denemarken en Spanje, van bedrijven en groepen zoals Paul Smith, Strait Down Enterprise en Scalpers. Turkse exposanten benadrukten het hoge profiel van deze bezoekers en hun groeiende interesse in IFCO en haar aanbod. Dit versterkt de toenemende relevantie van de beurs als platform voor het plaatsen van bestellingen en het leggen van zakelijke contacten, ondanks de huidige ‘uitdagende’ omgeving.

“De wereldwijde textielindustrie ondergaat een periode van transformatie die wordt gekenmerkt door evoluerende marktdynamiek en veranderende vraagpatronen,” merkte Mustafa Paşahan, voorzitter van IFCO en vicevoorzitter van IHKIB, op. “In dit landschap onderscheidt de Turkse textielindustrie zich door haar sterke ontwerpcapaciteiten en robuuste productie-infrastructuur.” “Goed gepositioneerd om op deze dynamiek te reageren, blijft de industrie met vertrouwen en aanpassingsvermogen vooruitgaan,” vervolgde hij. Dit gebeurt in samenwerking met IFCO, een beurs die ‘deze kracht weerspiegelt door creativiteit, productie-expertise en internationale zaken samen te brengen, en toont aan dat de Turkse textielindustrie zich niet alleen aanpast aan de huidige marktomstandigheden, maar ook actief haar toekomst vormgeeft.’