Met Ams: een nieuwe metaverse conferentie die de Web3-wereld wil diversifiëren

De nieuwe metaverse conferentie Met Ams vond vorige week plaats en fungeert als platform om de digitale wereld toegankelijker te maken voor een breder publiek. Het concept voor het evenement werd bekendgemaakt in december 2021 en werd in zes maanden bedacht door medeoprichters Anne Sophie Erbé, Peter Meere, Edmund Howard en Rik Woldring. Het evenement was uiteindelijk uitverkocht en zou gedurende vier dagen 1.500 internationale bezoekers verwelkomen. Het idee achter deze conferentie kwam aanvankelijk voort uit een interesse in het ontwikkelen van een digitaal kunstfestival, iets dat voor de jongere generatie in Europa volgens Erbé ontbrak, zo vertelde hij in een gesprek met FashionUnited. Ze voegde eraan toe: "We wilden een conferentie organiseren die veel aandacht zou besteden aan kunst en creativiteit, waarbij we de ruimte vanuit een cultureel oogpunt benaderen."

Het evenement zelf werd gehouden in Gashouder Westergas, een evenementenlocatie in het hart van Amsterdam. Het indrukwekkende gebouw, waar vaak muziekfestivals en grootschalige evenementen plaatsvinden, bood van 14 tot 17 juni onderdak aan de meer dan 100 sprekers, exposanten en thought leaders van Met Ams. Het gebouw was opgedeeld in een halve tentoonstellingsruimte, waar bezoekers virtual reality-apparatuur konden uitproberen, non-fungible token (NFT) kunst konden bekijken en meer te weten konden komen over exposanten, en een halve conferentiezaal, compleet met een mooie set-up en swingende muziek.

Beeld: Set Vexy, Met Ams 2022

"We kwamen met het idee voor een festival waar de metaverse en de realiteit elkaar ontmoeten," zei Erbé, eraan toevoegend dat Amsterdam de perfecte locatie was vanwege zijn ligging in Europa en zijn positie als zowel een cultureel als 'tech-hub'. "Ons doel was om dit interactieve evenement in-real life te creëren, vooral na de jaren van de pandemie. We wilden contact maken met mensen in het echte leven en het leuk maken."

Diversificatie van een door mannen gedomineerde omgeving

Het evenement hechtte veel belang aan het diversifiëren van de Web3 en metaverse ruimte - een vaak door mannen gedomineerde omgeving, waar het soms ontbreekt aan de nodige vrouwelijke stemmen. Volgens de organisatoren was 39 procent van de deelnemers vrouw, iets wat in deze sector vrij ongehoord is. Een groot deel hiervan werd ook gestimuleerd door de opmerkelijke aanwezigheid van vrouwelijke sprekers op het podium, waaronder Lisa Mayer, de CEO en mede-oprichter van het door vrouwen geleide Web3-platform Boss Beauties, en de in India gevestigde digitale kunstenares Laya Mathikshara, die op 14-jarige leeftijd al miljoenen dollars heeft verdiend met de verkoop van non-fungible tokens (NFT's). Studenten werden ook aangemoedigd om deel te nemen via kaartjes voor studenten met korting en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die het voor hen gemakkelijker maakten om aanwezig te zijn.

"We wilden inclusiviteit en diversiteit vooropstellen, en ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en veilig genoeg voelde om te praten over wat hij of zij wilde", aldus Erbé. "We wilden niet de zoveelste tech-conferentie zijn. We wilden steeds meer mensen bij deze ruimte betrekken, dus niet alleen techneuten en NFT-liefhebbers, maar ook mensen die gewoon in het algemeen geïnteresseerd zijn en meer wilden leren. De diversiteit die zichtbaar was in het publiek van aanwezigen was zeker opzettelijk."

Beeld: Set Vexy, Met Ams 2022

De gesprekken en paneldiscussies die gedurende twee dagen werden gehouden, waren er ook op gericht om het onderwerp van de metaverse toegankelijker te maken voor een breder publiek, waarbij meerdere industrieën aan bod kwamen, zoals muziek, sport en kunst. Mode was ook een veelbesproken onderwerp, met bijdragen van onder anderen Jürgen Alker, hoofd van de NFT Studio bij Highsnobiety, Giancarlo Pazzanese, docent aan de Amsterdam Fashion Academy, en Kerry Murphy, oprichter en CEO van digitaal modeplatform The Fabricant.

Ook de exposanten waren zeer divers, van degenen die hun eigen open-wereld platforms presenteerden tot degenen die avatars, educatieve ondersteuning of onroerend goed voor de digitale werelden zelf leverden. Gevestigde platforms zoals Habbo werden gepresenteerd naast veel bedrijven die nog in de introductiefase zaten en op zoek waren naar vertakkingen en uitbreiding van hun netwerk voor toekomstige optimalisatie en mogelijkheden.

Inclusiviteit in de metaverse brengen

Het digitale avatar creatie platform Reblium was een van de bedrijven die juist dat deden, en specifiek op zoek waren naar merkpartners die nauw aansluiten bij hun waarden van inclusiviteit en genderfluïditeit in de metaverse. In een gesprek met FashionUnited zei Migle Rakitaitė, digital officer van het bedrijf, dat het team niet alleen Web3- en tech-mensen wilde bereiken, maar een gemengd publiek van merken, ontwikkelaars en mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar de metaverse zelf.

Rakitaitė merkte op dat de metaverse "absoluut nog niet zijn definitieve vorm" heeft bereikt, ondanks veel misvattingen, en voegde eraan toe dat "het evenement een goed begin was om dit te erkennen". "Eén ding dat mensen zich vaak niet realiseren is dat als je in de industrie zit, je de technologie waarschijnlijk al begrijpt en met mensen zult spreken op een bepaald niveau dat ze niet begrijpen," zei Rakitaitė. "Als bedrijf willen we mensen niet overdonderen, we willen dat ze ons begrijpen en met ons in contact komen - we willen heel open zijn, want hoe kunnen we de innovaties beginnen te begrijpen als we de mensen de basis ervan niet kunnen overbrengen?"

Beeld: Set Vexy, Met Ams 2022 - Reblium's exhibit

De kern van Reblium is de productie van inclusieve avatars die gebruikers volledige controle geven over hoe ze zich kunnen uitdrukken, zodat ze hun eigen etniciteit, geslacht en seksualiteit kunnen kiezen. Het team is op zoek gegaan naar merken die bereid zijn kleding voor een dergelijk concept te leveren, met digitale kledingstukken die zo zijn gemaakt dat ze bij elk lichaamstype passen. "We hebben een schone lei. Het geeft ons de kans om vanaf het begin te beginnen. Dit kan voor sommige mensen de kans zijn om er voor het eerst in hun leven uit te zien zoals ze zich voelen, voegde Rakitaitė eraan toe.

Metavisionaries was ook een platform dat aanwezig was tijdens het evenement, bovendien met het doel om het bereik van de metaverse te helpen verbreden. Het onderwijsinitiatief is momenteel bezig met het opzetten van mogelijkheden voor Web3-leerontwikkeling en was op het evenement aanwezig om verdere partnerschappen aan te gaan voor haar educatieve basis. "We hebben allerlei mensen ontmoet die geïnteresseerd zijn in de metaverse, NFT's en avatars," zei Hani Yamani, hoofd administratie van het bedrijf. "We zijn benaderd door docenten van de Universiteit van Amsterdam, die geïnteresseerd waren in ons platform, en we hopen een aantal partnerschappen aan te gaan."

Uiteindelijk heeft de Met Ams-conferentie zijn werk gedaan door een breder publiek bij de metaverse wereld te betrekken. De aanwezigen waren duidelijk anders dan het type dat meestal aanwezig is bij soortgelijke evenementen en veel van de sprekers en exposanten maakten het tot hun missie om een weg te banen in de voortdurend groeiende digitale sfeer. Op de vraag waar de conferentie in de toekomst heen zou kunnen gaan, zei Erbé: "We hebben veel ideeën over de toekomst, dus we willen evalueren en zien waar dit heengaat en hoe we dit kunnen uitwerken. Zijn we op zoek naar nieuwe content? Gaan we op zoek naar hetzelfde fysieke evenement in andere landen? Willen we partnerschappen aangaan? Dat moeten we nog zien. Er zijn zoveel mogelijkheden, dus het is leuk om nu al na te denken over het volgende evenement."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.