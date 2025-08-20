Mode- en textielagenda: sourcing, tentoonstellingen en innovaties

Augustus lijkt misschien rustig, maar toch laat de kalender van vakbeurzen en modeweken zien dat de zomer een strategische periode blijft. Van wereldwijde sourcing, textielinnovaties, aandacht voor inheemse ontwerpers en business-to-business-bijeenkomsten in Europa, belooft augustus 2025 een leerzame maand te worden voor de professionals in de sector.

De grote internationale beurzen

Las Vegas is momenteel gastheer voor twee belangrijke evenementen op het gebied van sourcing en confectiekleding: Sourcing at MAGIC (18-20 augustus) en MAGIC Las Vegas (18-20 augustus). De eerste beurs richt zich op fabrikanten en leveranciers wereldwijd, terwijl de tweede de lente- en zomercollecties 2026 presenteert. Samen trekken ze kopers, distributeurs en ontwerpers aan die op zoek zijn naar trends en het veiligstellen van hun toeleveringsketens.

Gelijktijdig vindt in China de Intertextile Shanghai Home Textiles – Autumn Edition (20-22 augustus) plaats, een belangrijk platform voor meubelstoffen, waarmee Shanghai zijn rol als wereldwijd textielcentrum versterkt.

Europa: duurzaamheid en business

Ook de Europese modehoofdsteden bruisen in augustus van de activiteiten. In Scandinavië zet de Alternative Fashion Week (Kopenhagen, 22-23 augustus) onafhankelijke en duurzame ontwerpers in de schijnwerpers, terwijl Oslo Runway (25-30 augustus) de positie van Scandinavische labels op het internationale toneel verder verstevigd.

In Duitsland biedt TWODAYS Edition #2 (Düsseldorf, 22-25 augustus) een scala aan multidisciplinaire zakelijke bijeenkomsten. Gallery Int Fashion Fair (Kopenhagen, begin augustus) presenteert zijn mix van showrooms en modeshows, die al bekendstaat als een invloedrijke factor in de regio.

Opkomende trends: inheems en innovatieve vezels

In Australië blijven Country to Couture en de National Indigenous Fashion Awards (Darwin, begin augustus) de creativiteit van inheemse ontwerpers en hun sterke culturele wortels vieren. Deze initiatieven, die internationale aandacht trekken, spreken steeds meer curatoren en inkopers aan, die geïnteresseerd zijn in verhalen over identiteit.

Herenmode en festivals

In de Verenigde Staten stond de herenmode begin augustus centraal tijdens de Chicago Collective (2-5 augustus), een van de grootste B2B-evenementen voor herenmode, waar retailers en grote internationale merken elkaar ontmoeten.

Ten slotte richt de kalender zich op de Golfregio: de Saudi International Fashion Expo (28-31 augustus, Riyad) brengt regionale modehuizen en internationale spelers samen rond een agenda die in het teken staat van de ontwikkeling van luxe en confectiekleding op het schiereiland. Een belangrijk evenement dat de aandacht van internationale inkopers zal trekken aan de vooravond van het nieuwe seizoen.

Met de editie 2025 van het Mercedes-Benz Fashion Festival in Brisbane (27-31 augustus) profileert Australië zich ook steeds meer als een belangrijke speler, door zijn opkomende ontwerpers en expertise te promoten.

Een nieuw seizoen onder de loep

Van Las Vegas tot Kopenhagen, van Riyad tot Darwin, augustus 2025 illustreert de diversiteit van de textielsector en de verschillende productiemethoden. Tussen wereldwijde sourcing, duurzaam design en de aandacht voor inheemse expertise, bieden de beurzen deze maand professionals in de sector een vooruitblik op de belangrijkste trends voor het nieuwe seizoen: nieuwe toeleveringsketens, materiaalinnovaties en de zoektocht naar authenticiteit.

In september bekijken we de impact van deze trends op de modeweken en de commerciële strategieën van de merken.

Mannequins in kleurrijke outfits, tentoongesteld op kleurrijke dozen tijdens een modebeurs. De afbeelding illustreert het gebruik van kleur in visuele merchandising. Credits: Beaumont stand op Modefabriek, juli 2022.