Modebeurs Who's Next keert begin september terug met verschillende nieuwe producten

Op de internationale modebeurs Who’s Next zijn meer dan 1.000 merken te vinden, waarvan een derde nieuwkomers zijn. Er is ook een grote terugkeer van internationale kopers aangekondigd. Na twee jaar leven met beperkingen, is Who's Next terug op pre-pandemisch niveau. “De krachtige comeback van deze 2022 editie toont aan dat de merken en retailers de pijlers zijn van de Franse en internationale creatieve industrieën”, aldus Frédéric Maus, CEO van WSN, de beursorganisator achter Who’s Next.

Voor de gelegenheid worden de prêt-à-porter, de sieraden en de modeaccessoires van 2 tot 5 september omgetoverd tot een grote ‘Super Bowl’, in hal 1 van de Porte de Versailles. De codes en kleuren van de Amerikaanse sport zijn overal zichtbaar, en zaal 1 wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een voetbalarena met een feestelijke en muzikale sfeer. "Het evenement is ontworpen alsof onze bezoekers naar het stadion gaan om hun favoriete team te zien, met een feestje om op te warmen op de parkeerplaats, een meeslepende tunnel om toegang te krijgen tot het veld en vier ervaringsgerichte bars langs de weg, die leiden naar een gigantisch voetbalstadion waar gesprekken worden gevoerd en feestjes worden gehouden," vertelt Boris Vey, WSN's Director of Partnerships and Events, in een verklaring.

De bezoeker kan een goed doordacht en georganiseerd evenement verwachten, met bij de ingang de terugkeer van het Fame-concept, waarin dit seizoen een ‘Accessoires’ gedeelte is geïntegreerd. In het centrum, nog steeds in hal 1, is de Villa Beauté te vinden, met haar aanbod op het gebied van wellness, beauty en lifestyle, en een combinatie van eco-vriendelijke en andere toekomstgerichte merken, waarvan sommigen voor het eerst aanwezig zijn op een evenement van deze omvang. De mode, accessoires en beauty afdelingen zullen worden aangevuld met de afdeling ‘Trendy’ en de ruimte WN X Riviera (badmode en resort), waar een aantal nieuwe producten voor de zomer van 2023 zullen worden aangekondigd.

Impact, een initiatief gewijd aan duurzaam design en positieve acties binnen de mode-industrie die bijdragen aan de ecologische transitie van de sector, werd in 2019 gelanceerd. Dit onderdeel van Who’s Next is nu groter en wordt een plek voor positieve mode-initiatieven en innovaties met meer dan 80 merken, waarvan 55 procent nieuw is. De steun voor jonge makers komt voor het tweede jaar tot uiting in het Who's Next X Ulule-partnerschap, met tot nu toe bijna 135 projecten die hun doelstellingen hebben bereikt.

Op het gebied van juwelen en grondstoffen zullen jonge merken in de Trends-zone van Bijorhca, de internationale beurs die gewijd is aan de sieradenmarkt, te zien zijn, evenals een selectie van Braziliaanse en Oekraïense merken. Uiteindelijk is het aanbod evenwichtig verdeeld tussen 48 procent prêt-à-porter en 52 procent accessoires. Vanaf januari 2023 zal Who's Next gedurende 3 dagen plaatsvinden (in plaats van 4), van zaterdag 21 tot maandag 23 januari 2023, op dezelfde data als het Salon international de la Lingerie en Interfilière Paris.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.