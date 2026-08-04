Modefabriek start nieuw modeplatform in Frankfurt vanaf februari 2027

Modefabriek B.V. breidt uit naar Duitsland en organiseert in februari 2027 de eerste editie van een nieuw B2B-modeplatform in Frankfurt, zo blijkt uit het persbericht. Het initiatief krijgt een eigen naam en identiteit en is volgens de organisatie nadrukkelijk geen buitenlandse editie van de bestaande Modefabriek-beurs.

Het evenement vindt plaats in Fredenhagen, nabij Frankfurt am Main, en richt zich op commerciële mode-, schoenen- en accessoiremerken uit Nederland, Duitsland en andere Europese landen. De organisatie zet in op een gecureerde opzet, waarbij zowel de deelnemende merken als de uitgenodigde retailers zorgvuldig worden geselecteerd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Volgens CEO Rick van Rijthoven wil Modefabriek met het nieuwe concept een podium bieden aan merken die de Duitse markt willen betreden en tegelijkertijd Duitse retailers in contact brengen met relevante nieuwe labels. "We hoeven niet de grootste te worden. We willen vooral dat de merken die er staan ook de retailers ontmoeten die echt bij hen passen."

Ter voorbereiding organiseert Modefabriek eind augustus presentaties in Amsterdam, Kopenhagen en Frankfurt voor geïnteresseerde merken. Tijdens deze bijeenkomsten licht de organisatie het concept, de doelgroep en de mogelijkheden voor deelname toe. De naam van het nieuwe platform, de eerste deelnemende merken en verdere programmagegevens worden op een later moment bekendgemaakt, aldus het persbericht.