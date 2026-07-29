Spaanse beurs Momad maakt de balans op van de laatste editie en kondigt de data voor de volgende editie in 2027 aan

Madrid – Momad, de internationale mode-, schoenen- en accessoirebeurs georganiseerd door Ifema Madrid, markeert een keerpunt met haar laatste editie van 23 tot 25 juli. De organisatie maakt nu de balans op van deze drie dagen. Het nieuwe beursformat, dat tijdens deze editie werd gelanceerd, wordt als geslaagd beschouwd. Dit is niet alleen te danken aan de positieve ontvangst door bezoekers en exposanten, maar ook aan het duidelijke potentieel om het evenement te vestigen als een toonaangevende ontmoetingsplaats voor professionals in de sector.

De laatste Momad-editie van 2026 kende twee belangrijke vernieuwingen. Ten eerste de nieuwe plek op de kalender, met een verschuiving van september naar juli. Ten tweede de interne vernieuwingen op de beurs zelf. Naast de vernieuwing van het commerciële aanbod en de gebruikelijke updates van de conferentie- en showprogramma's, was de aanpassing van de expositieruimtes een van de belangrijkste veranderingen. Met deze reeks vernieuwingen wil de beurs zowel haar internationale profiel versterken als de ervaring voor exposerende merken en bezoekers verbeteren. Volgens de organisatie van Momad heeft de laatste editie succesvol bijgedragen aan het behalen van beide doelen.

Groepsfoto met Marta Nieto, algemeen directrice Handel van de Gemeenschap Madrid, samen met Arancha Priede, algemeen directrice Beurzen van Ifema; Asier Labarga, directeur Lifestyle; en Julia González, directrice van Momad. Credits: Ifema Madrid.

“De editie heeft het potentieel van een evenement aangetoond dat”, na de verschuiving naar juli, “is ontstaan om de professionele modekalender in Spanje te openen. Het is erin geslaagd een brede vertegenwoordiging van merken – 60 procent Spaans –, trends, content en nieuwe commerciële voorstellen op één plek samen te brengen”, aldus de directie van Momad. “Het resultaat was een dynamische beurs, met constante activiteit in de expositieruimtes.” De beurs ontving bovendien “een positieve reactie van exposanten, inkopers en professionele bezoekers”. Met deze positieve ontvangst “valideert Momad, na deze eerste juli-editie, een nieuw, meer productgericht beursformat”.

Met meer dan 200 exposerende merken, waarvan 40 procent internationaal

Volgens de gegevens en evaluaties van de beursdirectie namen aan deze laatste editie van Momad, waar de collecties voor het komende Lente/Zomer 2027 seizoen werden gepresenteerd, meer dan 200 merken deel. Hiervan was 60 procent Spaans en 40 procent internationaal. Bovendien waren er 50 nieuwe toevoegingen en merken die voor het eerst hun voorstellen presenteerden onder de vlag van de Ifema-beurs.

Institutionele delegatie tijdens de openingsdag van Momad. Credits: Ifema Madrid.

De organisatie van Momad benadrukt de merken die hun voorstellen presenteerden in de nieuwe expositieruimtes die de beurs in deze juli-editie introduceerde. Een “Focus Brand”-zone, met deelname van labels als Flabelus, Circu, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros en Juan Pina Piel, die voor het eerst op Momad debuteerden. Een “Best Sellers Zone”, waar de nieuwste collecties van merken als EMME, Ma Petite, Capsule, Meta4, Mia, Calzados Victoria, Alhamas, Surkana, Meisïe&Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus en Top3 werden getoond. En tot slot de “Boutique Consciente”, de nieuwe ruimte voor initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid, nieuwe materialen en een meer verantwoorde productie.

“Een van de meest gewaardeerde aspecten van deze editie was de nieuwe indeling van het aanbod, ontworpen om de ontdekking van producten te vergemakkelijken en het professionele bezoek efficiënter te maken”, aldus de organisatie van Momad. Deze ruimtelijke vernieuwing werd geleid door de creatie van de “Focus Brand”-ruimte, die dankzij het aanbod “een van de meest interessante ruimtes voor bezoekers” bleek te zijn. De “Best Sellers Zone” was gereserveerd voor de presentatie van “producten en collecties met direct commercieel potentieel”. De “Boutique Consciente” heeft “opnieuw de aanwezigheid van initiatieven op het gebied van duurzaamheid, nieuwe materialen en verantwoorde productie” op de beurs versterkt.

Met internationale inkopers van vijf continenten

Wat betreft de ambitie van de beurs om haar profiel als internationaal referentiepunt voor professionals in de sector te versterken, ontving de beurs in deze juli-editie bezoek van inkopers uit Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Dit was te danken aan een nieuwe editie van het Inkoopprogramma, opgezet door de directie van Momad. Dit initiatief heeft tijdens deze editie commerciële kansen gecreëerd tussen de exposerende merken en inkopers uit strategische markten zoals Mexico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Peru, Polen, de Verenigde Staten, Italië, Nederland, Saoedi-Arabië en Frankrijk.

Hal 5 van het beursterrein van Ifema Madrid tijdens de Momad-editie van juli 2026. Credits: Ifema Madrid.

“Dit type bezoeker, zeer gespecialiseerd en met een duidelijke interesse in het ontdekken van nieuwe collecties en het aangaan van commerciële relaties, was een van de meest opvallende elementen van deze editie”, benadrukt Momad, zonder echter bezoekersaantallen van de laatste editie te verstrekken. De beurs, zo stellen zij, “bevestigt hiermee haar vermogen om product en business op één plek te verbinden” en zal met datzelfde doel “deze dimensie in de volgende editie versterken”.

Volgende editie in februari 2027

Met het oog op de volgende editie kondigt de directie aan dat Momad in februari terugkeert voor de eerste editie van 2027. Dit evenement vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zaterdag 6 februari en valt dan weer samen met de beurzen Bisutex en Intergift. Voor Intergift is al bevestigd dat de volgende editie van 3 tot en met 6 februari zal plaatsvinden.