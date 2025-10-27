Nederlandse modebeurs Shift overweegt evenement in Duitsland

De organisatoren van de Nederlandse herenmodebeurs Shift onderzoeken de mogelijkheden voor een platform in Duitsland.

Maandag kondigden zij in een persbericht een nieuw mode-evenement voor de komende zomer aan. De beurs, die op vierentwintig en vijfentwintig juni in evenementencentrum Fredenhagen bij Offenbach haar première zou moeten beleven, vindt echter ‘alleen bij voldoende steun van merken en de mode-industrie plaats’, aldus het bericht. Verschillende ‘merken en organisaties uit Nederland’ hebben ‘al hun interesse getoond om deel te nemen aan en een eventuele Duitse editie van Shift te ondersteunen’.

Met het nu gepresenteerde project reageert Shift, die in januari dit jaar debuteerde, ‘op de groeiende vraag naar vernieuwing op de Duitse markt’, verklaren de organisatoren. Zij willen ‘een modern, inspirerend platform creëren waar merken, agenturen, retailers en modeprofessionals uit verschillende segmenten – zowel heren- als damesmode – elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en nieuwe ideeën kunnen ontdekken’.

De feedback uit de branche is cruciaal

Beursorganisator Rick van Rijthoven lichtte de plannen toe. “Veel merken, retailers en organisaties zeggen dat het tijd is voor iets nieuws – een positief, toekomstgericht evenement dat past bij de tijdgeest en de volgende generatie”, verklaarde hij in een statement. “Tegelijkertijd zijn we realistisch: Shift zal alleen in Duitsland plaatsvinden als er genoeg enthousiasme en steun is vanuit de merken zelf. We willen dit niet voor de branche doen, maar mét de branche.”

De organisatoren roepen daarom ‘merken, agenturen, brancheorganisaties en andere geïnteresseerden die willen deelnemen of samenwerken’ op om zich te melden voor het evenement in Offenbach. De beurs zal ‘in de komende maanden feedback en suggesties uit de markt verzamelen om te beslissen of het project wordt doorgezet’.

“De teams zijn gevormd, de plannen zijn uitgewerkt en de voorbereidingen zijn afgerond. Wat er hierna gebeurt, hangt af van hoeveel merken zich daadwerkelijk aanmelden en committeren”, aldus van Rijthoven. “Het is belangrijk dat merken niet alleen interesse tonen, maar zich ook echt committeren. Als er genoeg steun is, gaan we met volle kracht en energie vooruit. De volgende stap is nu aan de merken.”