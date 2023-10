Opkomende technologieën en innovaties in de toeleveringsketen: De inzichting in PI Apparel Medellín

Te midden van de marmeren vloeren en het pluche van Medellín's International Hotel in El Poblado, Colombia, kwamen op 18 en 19 oktober belangrijke merken, detailhandelaren en fabrikanten uit de VS en Zuid-Amerika bijeen om de nieuwste editie van PI (afkorting voor Product Innovation) Apparel Medellín bij te wonen.

Omringd door de bergen van de Andes, palmbomen en de zon, vormde de locatie het ideale decor voor de tweede editie van de bijeenkomst. Professionals in mantelpakjes, bloemetjesjurken en linnen pakken stroomden binnen met koffie in de hand om meer te leren over welke technologieën en praktijken het gezicht van de Colombiaanse mode-industrie zullen bepalen.

Bij binnenkomst in de grote zaal was het thema van de conferentie van dit jaar meteen duidelijk - hoe nieuwe technologieën de productie en toeleveringsketens in de mode-industrie veranderen. Tijdens het evenement verkenden de aanwezigen de digitale evolutie van de Latijns-Amerikaanse mode-industrie bij stands zoals CLO, een toonaangevende 3D-ontwerpsoftware, en Swatchbook, een cloudgebaseerd materialenplatform. Inzichtelijke presentaties van industrieleiders zoals Tiffany Radon van Carhartt en Isaac Korn van Perry Ellis International onderzochten de impact van nieuwe technologieën en hun potentieel om wereldwijde samenwerking te bevorderen.

PI Apparel Medellín: waar mode en innovatie elkaar ontmoeten

Credits: PI Apparel Medellin

Met verschillende Amerikaanse afgevaardigden die dinsdagavond naar de conferentie vlogen, is het geen verrassing dat Colombia wordt gezien als het volgende grote nearshoring-centrum voor de VS. De lokale textiel- en kledingindustrie draagt ongeveer 7,7 procent bij aan het industriële BBP van Colombia en de sector heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Innovatie speelt een belangrijke rol in deze groei, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de nieuwste stof van Fabricato. De toonaangevende textielfabrikant, gevestigd in Bello, wist de definitieve sluiting van het bedrijf in 2017 te voorkomen en investeert nu in nieuwe, innovatieve stoffen die in lijn zijn met de huidige trends in de industrie en bij de consument.

Bij PI Apparel presenteerde Francisco Mejia Azcarate, Fabricato's textielconsultant, de nieuwste innovatie van het bedrijf - een stof gemaakt van de vezels van ananasbladeren, gewonnen uit lokaal ananasafval. Fabricato's nieuwe stof van katoen en ananas, die vergelijkbaar is met linnen, is gemaakt van pre-consumer en post-consumer afval en trok veel aandacht van binnenlandse merken die veel vragen stelden tijdens het tweedaagse evenement.

"De meer dan 100 jarige traditie van het land in combinatie met geavanceerde technologie, innovatie en duurzame, milieuvriendelijke praktijken zijn slechts enkele van de kenmerken die de kracht van onze textielindustrie laten zien en Colombia tot een benchmark maken voor ontwerp, productie en distributie," zei Carmen Caballero, voorzitter van ProColombia, een overheidsinstelling van de Colombiaanse uitvoerende macht die verantwoordelijk is voor het bevorderen van niet-traditionele Colombiaanse export, in een verklaring.

Colombia kan het volgende nearshoring-centrum van de VS worden

Credits: PI Apparel Medellin

Een voorbeeld van een exposant is Clothing Tech, een software start-up uit Austin (Texas) die baanbrekende 3D-technologieën gebruikt om het ontwerp- en verkoopproces van kleding te transformeren en zo voort te bouwen op de kracht van de lokale textielindustrie. "We hebben met veel succes deelgenomen aan evenementen als dit, belangrijke relaties opgebouwd en nieuwe contacten gelegd in de industrie," merkte Chief Commercial Officer Mark Goblirsch op tijdens het evenement. "De oprichter van ons bedrijf, William Wilcox, komt niet uit de mode-industrie. Ons bedrijf is dus niet geworteld in de mode-industrie, dus gaan we naar evenementen als dit om die bruggen te bouwen en te zien welke andere innovaties er op de markt zijn."

Als onderdeel van een joint venture met Hexagon en andere investeerders kan de software van Clothing Tech de tijd van productconcept tot productie drastisch verkorten, terwijl klanten een virtuele probeerervaring wordt geboden via web- of mobiele platforms met behulp van 3D-technologie. Goblirsch is vooral op zoek naar contacten met kleinere merken die baat zouden kunnen hebben bij het gebruik van 3D-ontwerp in hun hele bedrijf, of met grotere, gevestigde merken die geïnteresseerd zijn om hun software in eerste instantie te implementeren in één of twee categorieën, zoals broeken voor mannen of rokken voor vrouwen. Het bedrijf is positief over de voortdurende groei van PI Apparel and Clothing Tech in nieuwe markten. "We hebben veel belangstelling gekregen van merken in binnen- en buitenland en zijn tot nu toe zeer goed ontvangen," voegt Wilcox toe.

Netwerken, innovatie en partners in de toeleveringsketen spelen een belangrijke rol bij PI Apparel Medellín

Credits: FashionUnited

Al pratend met andere deelnemers was het duidelijk dat de sfeer overal hetzelfde was. "Dit is mijn eerste keer bij PI Apparel Medellín, maar ik heb een paar presentaties gegeven en een paar PI-evenementen in New York bijgewoond. Het is altijd erg spannend om de conferentie bij te wonen omdat elk evenement andere soorten mensen uit de industrie aantrekt," vertelde Dr. Pat Truman, voorzitter van Global Garment Engineering, aan FashionUnited. Als moderator van een lezing op de tweede dag van de conferentie over "Hoe vind je je taille op een 3D avatar en wat dat betekent", ziet ze PI Medellín als een unieke kans om diepere connecties te maken.

"Dit evenement is kleiner dan andere in de VS; er zijn maar een paar exposanten, maar degenen die er zijn, zijn erg goed. De stands zijn duidelijk gemarkeerd en ik heb veel mensen kunnen ontmoeten en spreken. Ik denk dat mensen daarom komen: om contacten te leggen. Het is ook interessant om te leren wat anderen doen via de presentaties - maar het belangrijkste voor mij is om mensen persoonlijk te ontmoeten," voegt ze eraan toe.

Swatchbook, een van de exposerende bedrijven die sinds 2018 deelneemt aan PI Apparel-evenementen over de hele wereld, is het daarmee eens. Het biedt een revolutionair cloudplatform dat het sourcen, ontwikkelen en uitwisselen van materialen herdefinieert. Oprichter en CEO Yazan Malkosh vertelde FashionUnited dat niet veel andere evenementen digitaal zo op de voorgrond plaatsen als PI Apparel.

"Dit is de eerste keer dat we hebben deelgenomen aan een PI Apparel-evenement in Zuid-Amerika. Het was geweldig om de deelnemers te ontmoeten en te horen waar zij staan in hun digitale transformatieproces." Malkosh ziet Colombia als een onaangeboorde markt en wil zijn platform graag gebruiken om lokale merken en fabrikanten te ondersteunen die wereldwijd willen uitbreiden. "Dit is een kans voor ons om hen in contact te brengen met onze huidige key accounts zoals Target of New Balance en hen te helpen groeien."