Optimisme tijdens terugkeer Kingpins Amsterdam ondanks uitdagingen in toeleveringsketens

Denimbeurs Kingpins keerde deze week voor het eerst sinds het begin van de pandemie terug naar Amsterdam. Het tweedaagse evenement, dat liep van 20 tot 21 april, vond voor het eerst plaats in SugarCity, Halfweg, net buiten Amsterdam.

Meer dan 80 exposanten waren aanwezig op de beurs, die op een zonnige woensdag van start ging en gepaard ging met een opgewekte sfeer. De bedrijven waren het erover eens dat de digitale versies van de beurs die tijdens de pandemie waren opgezet, weliswaar hun waarde hadden bewezen, maar bij lange na niet de intimiteit en de fysieke aspecten van de traditionele beurs konden vervangen.

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

"Het is twee jaar geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gezien en ik denk dat iedereen gewoon heel blij is om terug te zijn," aldus Helen Latham, een senior strategic account manager bij The Lycra Company. "Er is een enorme hoeveelheid opgekropte opwinding - het is gewoon geweldig om elkaar weer in levende lijve te zien en niet via een scherm."

Het was ‘non-stop’ druk bij Lycra. Het bedrijf ontmoette klanten en presenteerde haar twee belangrijkste nieuwe innovaties: Lycra Adaptiv-vezel, gemaakt van een polymeer waarvoor patent is aangevraagd en dat jeans helpt zich aan te passen aan meer lichaamsvormen; en Lycra Dual Comfort, een duurzame innovatie voor confectie en weefsels.

Nieuwe locatie

De nieuwe, grotere locatie van de beurs bood 40 procent meer ruimte dan de voormalige locatie op de Westergasfabriek. In tegenstelling tot de vorige locatie besloeg de uitgestrekte fabriek verschillende verdiepingen, met een ruig industrieel interieur dat een passend decor vormde voor de denimbeurs. Hoewel men het erover eens was dat de grotere omvang van de locatie een positieve zaak was, vonden sommigen dat de complexere vorm en extra verdiepingen de stroom van bezoekers naar stands belemmerden. Het is echter veilig om te zeggen dat elke verandering van setting kinderziektes zal hebben.

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

Een belangrijke nieuwe toevoeging aan de beurs was een speciale duurzaamheidssectie onder de noemer 'Transformers'. Kingpins lanceerde Transformers in 2014 als een reeks topconferenties over positieve veranderingen die nodig zijn in de denimindustrie, en in 2020 werd het een non-profitorganisatie die zich richt op het actief aanpakken en faciliteren van veranderingen op belangrijke gebieden in de toeleveringsketen.

Een van de bedrijven in het duurzame gedeelte was het Indiase Arvind, dat een aantal duurzame producten presenteerde, met een bijzondere nadruk op waterbesparende initiatieven zoals zijn 'Quantum Indigo', een schuimverfmethode die het gebruik van water met 95 procent vermindert.

"Het is geweldig om deze speciale duurzaamheidsafdeling bij Kingpins te zien," zei Matthew Abbott, een design consultant bij Arvind. "Het wordt steeds moeilijker te zien hoe duurzaam bedrijven werkelijk zijn door al hun beweringen heen, dus het is geweldig om een sectie als deze te hebben waar hun bedrijfspraktijken en producten worden doorgelicht."

Duurzaamheid staat centraal

De nieuwe sectie Transformers komt op een moment dat de vraag naar duurzaamheid blijft stijgen, waarbij verschillende exposanten op Kingpins duurzaamheid noemen als een van de meest gewilde kenmerken van producten waar klanten in geïnteresseerd zijn.

Kingpins lanceerde ook een nieuwe duurzame installatie bij de ingang van de locatie onder de naam 'Most Sustainable Product', waar verschillende producten van de exposanten zijn samengesteld en ontworpen in een selectie van hybride outfits.

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

"Dit is voor ons een heel opwindende nieuwe ruimte waar klanten voorbij al deze duurzame claims en marketingstrategieën kunnen kijken om echt te weten wat de meest duurzame producten zijn die beschikbaar zijn," zei Emily Olah, de waarnemend uitvoerend directeur van de Transformers Foundation en de directeur van Kingpins.

Ze voegde eraan toe dat ze in de toekomst hoopt het gebied verder uit te breiden en verschillende kenmerken op te nemen, zoals afwerking, zakken of etikettering, om een "absoluut beeld" te geven van een duurzame outfit.

Zorgen over de toeleveringsketen

Ondanks de algemene optimistische stemming op Kingpins kwam de beurs in een tijd van grote onzekerheid voor de denim- en kledingindustrie in bredere zin, die de afgelopen jaren te maken heeft gehad met ongekende verstoringen van de toeleveringsketens door de pandemie en meer recent door de Russische invasie in Oekraïne. Het zal geen verbazing wekken dat veel bedrijven op Kingpins zeiden dat problemen met de toeleveringsketen een belangrijk punt van zorg voor hen waren te midden van de stijgende inflatie en prijzen van energie, katoen en andere grondstoffen.

"We hebben veel problemen met de hoge prijzen, dus dit is de drijfveer die we het meest voelen, na een lange tijd praten we over duurzaamheid en we waren in staat om een goed niveau hiervoor te bereiken," zei Frank Strathmann, een sales manager van kledingmaker DenimAuthority. "Maar alles wordt kapot gemaakt door de hoge productieprijzen. Men begint te zoeken naar oplossingen om geld te besparen en dat doodt al die activiteiten die we voorheen deden."

DenimAuthority heeft echter enkele positieve ontwikkelingen in de toeleveringsketen vastgesteld. Volgens Strathmann heeft het bedrijf de laatste tijd merken zien binnenkomen die voorheen in het Verre Oosten werkten en die nu op zoek zijn naar plaatsen dichter bij Europa.

Het in China gevestigde Freedom Denim heeft ook moeilijkheden ondervonden. "Zoals veel bedrijven zijn we getroffen door de pandemie en we zijn er niet in geslaagd om onze hele huidige collectie hier te krijgen zoals we graag hadden gewild, dus we laten ook wat van onze oudere spullen zien," zei een vertegenwoordiger van het bedrijf. "Maar iedereen hier zit in hetzelfde schuitje - het gaat erom ermee te leren werken en ermee om te gaan zoals het komt."

The Lycra Company ziet ook de gevolgen van de wijdverspreide uitdagingen in de toeleveringsketen. "We zijn momenteel door onze producten heen. Er is echt veel beweging en het is moeilijk om bij te blijven," zei Helen Latham, verwijzend naar de opleving van de vraag naar denim nu de economieën weer open zijn. "Een sterke vraag is natuurlijk een leuk probleem om te hebben", zei ze, maar ze voegde eraan toe dat het bedrijf nu "de eerste tekenen begint te zien van consumenten die minder de winkels in gaan" nu de inflatie toeneemt.

Kingpins | Image: Aygin Kolaei for FashionUnited

Het algemene succes van het evenement varieerde van bedrijf tot bedrijf: Veel exposanten waren blij met een groot aantal bestellingen en een constante bezoekersaantallen, terwijl anderen zeiden dat ze vooral aan netwerken deden en de paasvakantie aanvoerden als een reden waarom het misschien rustiger was dan ze hadden gehoopt. Maar de algemene stemming was ongetwijfeld positief, met aanwezigen die blij waren elkaar weer in levende lijve te zien na wat een lange en moeilijke twee jaar zijn geweest, en met het einde van de pandemie in zicht.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.