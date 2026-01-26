Orderdagen in Düsseldorf: Moeilijke tijden vragen om mode-moed

Geen euforie, maar de sfeer tijdens de Düsseldorf Fashion Days is over het algemeen ontspannen. In plaats van glamour en smalltalk, staan pragmatische orderbeslissingen centraal. Aan de Duitse Rijn vindt de verdeling van de budgetten voor het nieuwe FW26-seizoen plaats. Een spagaat tussen gevoel en berekeningen.

De Düsseldorfse orderdagen zijn drukke dagen voor de modebranche. Veel tijd voor geklaag over trage verkopen en mopperende consumenten is er niet. De gesprekken gaan over verkoopcijfers, de afweging van nieuwe thema's, emotionalisering op de winkelvloer en nieuwe concepten.

De Düsseldorf Fashion Days vormen een samenhangend geheel. Met de verhuizing van Twodays naar Hal 29 is alles nu geconcentreerd in de buurt tussen de Kaiserswerther Straße en de Rather Straße. Een shuttle verbindt de locaties.

De bezoekers komen voornamelijk uit Duitsland en Nederland. Maar ook andere internationale retailers, vooral uit Oost-Europa, reizen naar het gebied. Zij bezoeken de beurzen Supreme Women & Men en Twodays en de showrooms aan de Kaiserswerther Straße, in de Hallen 29 en 30 en in de haven om de collecties te bekijken.

Veel bezoekers komen regelmatig naar de beurzen. Een retailer uit het Zwarte Woud vertelt dat hij als kind al met zijn ouders naar de beurzen in Düsseldorf ging. Sindsdien is hij elk seizoen er te vinden. Sabrina Heer, die drie jaar geleden de boetiek Kolibri in Ulm overnam, is met haar familie gekomen. Ze zijn vier dagen in Düsseldorf voor de inkoop en waren een week eerder in Parijs. “Wij plaatsen hier in Düsseldorf op Supreme, Twodays en in de showrooms al onze orders”, aldus de retailster. Ja, er is een zekere terughoudendheid bij de consument, “maar we mogen niet klagen. Elk seizoen is een uitdaging. We moeten actief blijven.”

Twodays heeft zijn plek gevonden in Hal 29

Het is een geslaagde première voor Twodays in Hal 29. De historische industriële hal met haar karakteristieke charme biedt op 1.550 vierkante meter een plek aan ruim 50 exposanten en circa 100 merken. De gepresenteerde segmenten zijn mode, schoenen, accessoires & tassen en hoeden & petten.

“We hebben onze plek gevonden, ik ben hier echt tevreden”, zegt Ulrike Kähler, directrice van Twodays-organisator Igedo Exhibitions. “We bevinden ons in de omgeving van gevestigde merken en onze inkopers kunnen hier nieuwe, spannende merken ontdekken”.

Direct op de eerste dag is er volop bedrijvigheid en uitwisseling in de gangen, en dat zet zich op zondag voort. “Nog meer exposanten wilden een plek, maar we zitten vol,” zegt Kähler verheugd over de belangstelling. Hal 29 kan verdere capaciteit bieden voor toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Parallel daaraan loopt het showroomconcept voor agentschappen en merken in Kap One aan de Karl-Arnold-Platz 1. Hier tonen zo'n 90 tot 100 merken hun collecties voor HW 2026/27. Een populaire netwerkplek is de cateringruimte in de kelder, georganiseerd door Igedo Company in samenwerking met Van Laack.

Op Twodays, van 24 tot en met 26 januari, is de sfeer ontspannen en biedt de merkenmix avant-gardistische mode. Modeagentschap Heissner behoort met haar gecureerde designaanbod tot de vaste exposanten. Elk merk vertelt zijn eigen verhaal: Bitte Kai Rand toont Scandinavisch design. Igor uit Kroatië heeft een gevoel voor avant-gardistische, bijzondere stoffen. De collectie is verkrijgbaar tot maat 52. Khei uit Duitsland is het eigen merk van Katrin Heissner. Alquema komt uit Sydney en is gespecialiseerd in plissé. Triline Kryser Simonsen is een Deens label en Kedziorek komt uit Polen. “Wij verkopen stijl”, legt de directrice van het agentschap uit. Haar retailklanten zijn ‘free spirits’ met moed voor onconventionele collecties, zoals het modehuis uit Köpenick dat al 33 jaar tot de vaste klantenkring van het agentschap behoort. “Wij verkopen met hart en ziel en zijn altijd een tikje extravagant”, aldus de retailster.

Met de shuttle-limousine gaat het beursbezoek verder naar de Karl-Arnold-Platz 1. De Hinterhofagentur exposeert voor de tweede keer in Kap One op een oppervlakte van 200 vierkante meter. “De locatie hier is aanzienlijk beter”, zegt Julia Meuer, directrice van het agentschap, verheugd. Over het algemeen is de stemming afwachtend en wisselvallig, maar haar klanten zijn positief en elk seizoen winnen ze nieuwe klanten.

Desigual is zeer tevreden over de locatie Düsseldorf. “De showroom ligt hier middenin de actie”, zegt regiomanager Tanja Wiesent verheugd. Desigual werkt aan de herlancering van het merk en dan is aanwezigheid in Düsseldorf belangrijk. "Dat is een hobbelige weg, maar de acceptatie is groot. Vooral klanten van door eigenaars geleide boetieks tonen veel interesse. De mode is typisch Desigual: experimenteel voor non-conformisten. “Opvallende ontwerpen en kleuren, patchwork, batikprints, bedrukte denim en fantasierijke creaties wekken veel interesse”, licht Wiesent de collectie toe.

Supreme Women & Men is een orderplatform

Het podium is voor Supreme Women & Men, van 23 tot 26 januari in de Kaiserswerther Straße 117-119. De VIP-ruimte is ingericht met comfortabele zitelementen en sfeervol gedecoreerd met bloemstukken. Hier ontmoet de inkoopelite elkaar elk seizoen voor een informele uitwisseling over nieuwe collecties en trends.

Aline Müller-Schade, CEO van de Supreme Group, en Stefanie Essler, projectleider, stellen hoge eisen aan de sfeer en het welzijn van de gasten. Bij een premium portfolio van exposanten moet ook de presentatie van de collecties van een hoog niveau zijn. De beursorganisatoren letten daarbij op een samenhangend beeld.

“Er zijn talloze aanvragen, maar de capaciteit op de Supreme is beperkt. Nieuwe exposanten moeten in het totaalplaatje passen”, legt Müller-Schade uit. De Supreme beslaat de derde en vierde verdieping met een oppervlakte van 4.500 vierkante meter. 103 exposanten met 550 collecties tonen hun aanbod voor HW 2026/27. De bezoekers komen onder andere uit Noordrijn-Westfalen en Zuid-Duitsland, maar ook uit andere landen zoals België, Luxemburg, Nederland en de Emiraten. Zelfs een bezoeker uit de Verenigde Staten is met zeven inkopers zo'n zes uur op de Supreme aanwezig.

Niemand wil een negatieve sfeer verspreiden. De gesprekken in de gangen zijn zeer levendig en constructief. Er wordt veel Italiaans gesproken, want op Supreme domineren Italiaanse merken. De Supreme Group, die volgend jaar twintig jaar bestaat, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een betrouwbare partner. De markt verandert, maar ontmoetingen, kwaliteit en sterke collecties blijven de constanten waarop retail en merken kunnen vertrouwen, daarvan is Müller-Schade overtuigd.

Ontspannen gezichten en nieuwsgierige blikken – de nieuwe collecties krijgen veel aandacht. Emu Australia is na een langere pauze weer op de beurs aanwezig. De laarzen van lamswol hebben hun trouwe schare fans, en de iconische zolen met haaientanden zijn het hoogtepunt, aldus het Duitse verkoopteam. Het lamswol-thema en alle aaibare thema's in het algemeen zijn in opkomst, een beweging weg van de eeuwige sneakertrend.

Het merk Herrlicher heeft al zo'n zeven jaar een vaste plek op de Supreme Women & Men. “Ik ben crisisbestendig”, meent bedrijfseigenaar Erwin O. Licher, die sinds 1973 in de jeansbranche werkt en al vele drama's in de mode-industrie heeft meegemaakt. “We waren allemaal verwend, daarom voelen we deze crisis sterker”. Ook de totaalcollectie van Herrlicher heeft het moeilijk gehad, “maar 2026 wordt beter”, is de prognose van Licher. De collecties zijn trendy en de retailklanten hebben goede verkoopresultaten. Daarom staan ze open voor nieuwigheden. Op de Supreme wordt informatie ingewonnen; vaste afspraken voor het plaatsen van orders worden met de buitendienst gemaakt. De beursbezoekers komen uit Ierland, Denemarken, Zwitserland, Nederland, maar vooral uit Midden-Duitsland. Elke inkoopronde worden hier enkele nieuwe klanten geworven. De collectie bestaat voor 70 procent uit bovenkleding en 30 procent uit broeken. Imitatiebont en vacht, mooie bruintinten, bordeaux, geruite overhemden, fluweel, gekleurde denim, maar ook ballonrokken van taft, patchwork-thema's en aaibaar wolbreisel wekken veel interesse. Ook denim in innovatieve wassingen en pasvormen, in volumineuze silhouetten of relaxte cropped-fits krijgt veel lof.

Emme, het zusje van het Italiaanse merk Max Mara, presenteert zich samen met Marinella en Penny Black op een gezamenlijke stand van 120 vierkante meter. Voor het commerciële submerk is het uiterst belangrijk om in Düsseldorf aanwezig te zijn. Sinds ongeveer twee jaar op de markt doet de Italiaanse mode het erg goed, aldus het verkoopteam. De reacties op de collectie zijn positief. De focus ligt op de sportief-elegante jassencollectie Hug Me, verkrijgbaar in twaalf kleuren. Mooie, soepelvallende materialen met een luxe uitstraling zijn typerend voor de Italiaanse stijl. Een speciale onderscheiding voor het merk: Emme is een van de kledingleveranciers van de Supreme-hostesses.

Een Supreme-exposant van het eerste uur is Another Brand. “In principe is dit een goede beurs. Hier plaatsen onze klanten uit Noord- en West-Duitsland hun orders en er komen veel Nederlanders”, meldt Corinne Samson. De sfeer is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Er wordt veel gedramatiseerd. Wie zijn vak verstaat, laat zich niet meeslepen door de negatieve sfeer. “In moeilijke tijden vertrouwt de retail op goede contacten.” Tot de hoogtepunten uit de collectie voor het seizoen behoort de geborstelde kasjmier-serie met een gilet, een kort gestreept vest en een jas met een opvallend luipaardpatroon. Dit wordt aangevuld met bijpassende accessoires zoals een muts, handschoenen en een kleine sjaal. Het kleurenpalet omvat chocoladebruin, warme cameltinten, off-white en nuances van bordeaux tot paars als basis, aangevuld met diep flessengroen en crèmekleuren.

Showrooms Kaiserswerther Straße

De showroom van Luisa Cerano aan de Karl-Anton-Platz heeft een chique, moderne uitstraling. Op de late zaterdagmiddag nodigde het modemerk uit voor een kleine borrel met hapjes en drankjes. Het eigenlijke hart van de showroom is de ruime collectieruimte.

De focusthema's voor het nieuwe seizoen: grijstinten en bruintinten, tot aan truffelbruin en lichte crèmekleuren, domineren voor de vroege leveringen. Saffierblauw zet accenten. De collectie speelt met laagjes, mooie ruiten en bont. Voor augustus en september draait alles om opvallende ruiten, warme cameltinten, donker nachtblauw, pruimtinten en draagbare glamour-effecten. Statement-items zijn dassen en strikblouses voor dames. Astrid Kraider, verkoop Zuid-Duitsland, is voorbereid op de inkoopronde. “We gaan positief het nieuwe seizoen in, de verkopen waren goed. Zelfs kritische klanten zijn verrast door onze veelzijdigheid.”

Bij Raffaello Rossi bevinden bezoekers zich op ‘het eiland van gelukzaligheid’, zoals eigenaresse Brigitte Schellenberger de sfeer omschrijft. Met broeken en breigoed doet de retail continu goede zaken. Natuurlijk is de retail in de huidige moeilijke situatie niet euforisch. “Maar we krijgen goede feedback en zijn zeer tevreden”, aldus Schellenberger. De kleurthema's met bordeaux en bruin als opkomende kleuren brengen spanning op de winkelvloer, en ook de nieuwe O-shape en barrel-silhouetten krijgen veel bijval. De Rossi-lijn, die goed presteert op de trendafdelingen in hoogwaardige boetieks, heeft zich extreem goed ontwikkeld.

Voor agentschap Bitterroff, met merken als FFC Fashion, Beaumont en Creenstone, is Düsseldorf als locatie uiterst belangrijk. De 330 vierkante meter grote showroom bevindt zich op een toplocatie en tijdens de orderdagen is het er een drukte van belang. Directeur Oliver Bitterroff: “Doorslaggevend voor succes zijn modieuze collecties. Retailers die daarin meegaan, zijn succesvol. Alle anderen hebben het moeilijk.” De wisselwerking tussen de beurzen Supreme, Twodays en de showrooms is ontzettend belangrijk. Zij zorgen voor een internationale sfeer. Bitterroff had zelfs vier retailklanten uit Kiev op bezoek.

Moritz Schwack, CEO van Swing, boekt voor de derde keer op rij een omzetstijging. Het merk is gespecialiseerd in gelegenheidskleding en heeft met het nieuwe merk Hey Kyla een sterke, groeiende basis. Het team voelt zich thuis in de nieuwe showroom met zijn brede raampartij. De stemming is wisselend, want januari was geen gemakkelijke maand voor de retail.

Het Silrose agentschap van Silvia Zacharowski aan de Kaiserswerther Straße 142 distribueert onder andere de merken Shaya, Leo&Ugo, Aldo Martins, Blanca Luz en Maesta. Het Spaanse merk Aldo Martins vierde tijdens de orderdagen zijn 50-jarig jubileum met tapas en cava. Dat zorgde voor wat afleiding in dit moeilijke seizoen. “De mode is in transitie, er zijn veel nieuwe thema's waar de retail mee aan de slag moet. Alles wordt veeleisender, met meer laagjes en stylingmixen”, aldus Zacharowski. Met het zeer individuele portfolio van het agentschap kan de retail met fantasie en een open blik een spannend assortiment samenstellen. Elk merk vertelt zijn eigen verhaal. Geraffineerd design, exclusieve stoffen en glamoureuze stijlen kenmerken de Maesta-collectie. Blanca Luz toont draagbare mode met heldere, strakke lijnen. Het Spaanse Aldo Martins cultiveert zijn eigen, non-conformistische stijl met fijn breiwerk in kleurrijke prints en creatieve kleuren.

Modebusiness in de hallen

In de showroom van Bugatti gaan de gesprekken over winkelvloerpresentatie, POS-enscenering, shop-in-shops en evenementen. “We moeten emotionalisering creëren”, legt Florian Wortmann, commercieel en merkdirecteur, uit. “De sfeer bij ons is goed. Iedereen is blij. We hebben goede gesprekken gehad, de collectie wordt goed ontvangen. De groeicijfers stemmen positief.” Düsseldorf is voor Bugatti het centrale punt voor de uitwisseling met de besluitvormers in de branche. Met 60 procent zijn de exportklanten sterk vertegenwoordigd, vooral uit Oost-Europa. “Geklaag hoor ik al sinds ik in 2004 in de modebranche begon”, aldus Wortmann. Je moet samen met de retail wegen vinden en je blijven ontwikkelen. “2026 wordt een goed jaar”, daarvan is hij overtuigd.

Brax CEO Marc Freyberg vat de algemene situatie samen: “Het herfst-winterseizoen liep over het algemeen niet goed, de sfeer is gespannen en vooral januari heeft het consumentenvertrouwen geen goed gedaan.” Maar we zijn crisisbestendig en passen ons aan de situatie aan. Iedereen moet zijn huiswerk doen. Voor hem is het belangrijk om in de conceptuele gesprekken met retailklanten belangrijke pijlers te slaan om de assortimenten nieuw leven in te blazen. Met de slogan “Welkom in de Cord-Club” stemt Brax af op de mode voor HW 2026/27.

Bij Fuchs Schmitt voelt iedereen zich thuis in de nieuwe showroom in het ‘Witte Huis’, en vooral de gezellige keukensfeer inspireert tot uitgebreide modegesprekken. Directrice Andrea Krumme benadrukt dat de stemming voor outerwear over het algemeen gematigd is. Fuchs Schmitt presenteert een nieuw concept, want “we dragen hier gevoelsmatig tien maanden per jaar een jas.” Dat is een comeback voor de ‘Duitse tussenjas’. De collecties zijn dienovereenkomstig opnieuw opgebouwd en bovenal moeten klanten plezier beleven aan outerwear. In de gesprekken gaat het veel over concepten en hoe je met jassen en mantels emoties kunt opbouwen. Zacht dons in lichte vullingen, nieuwe stiksels, maar ook pluche, teddy en wol kunnen de overgangsperiode verlevendigen, aldus de directrice.

