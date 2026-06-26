Pitti Bimbo in Florence bewijst: een intiem format werkt

Florence - De gangen van Pitti Bimbo zijn levendig op woensdag 24 juni. De aanwezige inkopers, waarvan een aanzienlijk deel profiteert van het uitnodigingsprogramma van de organisatie, prijzen de dynamiek en de vrolijke sfeer van deze 103e editie. Een energiek en optimistisch evenement, ondanks een compacter format dan voor de coronaperiode.

Het landschap van de kindermode is diepgaand veranderd, en dit historische evenement is daarop geen uitzondering. Er was een tijd dat de beurs meer dan 500 exposanten telde. “Een andere wereld!”, herinnert Roberto Ruta, coördinator van de persdienst van Pitti, zich met nostalgie. Vandaag de dag, met een compacte editie van ongeveer 120 merken, heeft het Florentijnse evenement zich moeten aanpassen en kiest het voor een bewuste strategie van editing. Net als de beurzen voor volwassenmode, neemt Pitti Bimbo nu de rol van curator op zich, waarbij elk aanwezig label zorgvuldig geselecteerd lijkt.

Gevraagd naar hun indrukken van de beurs, bevestigen de inkoopsters van het Franse platform Smallable, Pauline de Montmarin en Iris Langlet, dat ze verschillende merken hebben gevonden waarmee ze graag willen samenwerken. Ze verbergen hun enthousiasme voor Poco Blush, een nieuw Chinees label op de beurs, niet.

Voordat ze naar Parijs vliegen voor de Playtime-beurs in het weekend van 27 juni, accepteerden de inkoopsters de uitnodiging voor Florence met een duidelijk doel. Ze willen merken vinden die echte favorieten kunnen worden. Dit zijn de stukken die Smallable dat ‘kleine extra’ geven en het bestaande merkenportfolio aanvullen dat de kern van de activiteiten vormt. “Onze eerste doelstelling is om het aanbod op de site spannender te maken,” legt Pauline de Montmarin uit. “We komen hier dus om nichemerken te vinden. We willen echt een gedifferentieerd aanbod creëren. (...) Een klein wauw-effect, iets wat je nergens anders vindt.”

Bloemenworkshop en modeshow voor meisjes op de Pitti Bimbo-beurs, 24 juni 2026. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

De stand van het luxemerk Junona. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

Bij een wandeling langs de kleurrijke stands valt direct de verscheidenheid aan stijlen en segmenten op. De keuze varieert van trendy merken zoals het Spaanse Bobo Choses tot luxenamen met een meer ‘prinsessenstijl’, zoals Speranza of Junona. Ook horloges, schoenen en tafelaccessoires zijn aanwezig. Het geheel schetst een sector in vernieuwing – net als de beurs zelf – die in de loop der jaren steeds meer ‘niche’, maar ook zeer creatief is geworden.

Meer dan alleen kinderkleding

Deze scherpe en inventieve mentaliteit komt volledig tot uiting in de persruimte. Verre van de traditionele besloten bijeenkomst voor professionele gasten, kiezen de organisatoren voor een open en gezellige ruimte. Deze is ontworpen als een caféterras met een esthetiek die doet denken aan een film van Wes Anderson.

De Kiosk France-ruimte door studio Delajoie op de Pitti Bimbo-beurs, juni 2026. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

De ruimte, genaamd ‘Kiosk France’, is ingericht door het creatieve duo Anaïs Seguin en Alice Gras, oprichtsters van studio Delajoie. Met kleine matrozenhoedjes van Pompon Cucu op, verwelkomen ze op woensdagochtend verschillende gasten voor een heerlijk ontbijt. Deze bijeenkomst brengt een microkosmos van inkoopsters, journalisten en influencers samen. Allen zijn ze gecharmeerd van de scherpe selectie van de tentoongestelde merken: het speelgoed van Ratatam, de gezinsgarderobe van Tajinebanane, de verlichting van La Remise Objets, de kindermode van Club Trésor en de schoenen van Poppée.

“Ik ben overtuigd van een 360-gradenvisie,” bevestigt Anaïs tijdens de bijeenkomst. De aanpak van de studio: kinderkleding combineren met de wereld van vrouwenmode, welzijn en jeugdliteratuur. Deze sectoroverschrijdende aanpak sluit aan bij de huidige lifestyle-trend: een totaalconcept waarin zowel de inkoper als de eindklant zich graag laat meeslepen door unieke verhalen.

Als marktleider beheerst het Spaanse merk Bobo Choses deze boeiende benadering van storytelling tot in de perfectie. Het merk geeft en verkoopt zelfs geïllustreerde boeken om elke collectie tot leven te brengen. Deze scherpe storytelling bindt niet alleen de community, maar is ook een krachtig middel om de exportmarkt te veroveren. Op de stand benadrukt het merk de kracht van Pitti Bimbo op dit vlak: het evenement trekt een heel ander type inkoper aan dan het publiek van Playtime. Met een sterke aanwezigheid van Amerikaanse, Britse, Aziatische en Midden-Oosterse spelers, bevestigt de beurs haar ultra-internationale karakter.

Hetzelfde gevoel heerst op de stand van het jonge zustermerk True Artist. De exposante vertelt dat ze een goede eerste dag heeft gehad, ‘beter dan de editie van januari 2026’. De uniseks outfits van het Spaanse merk, voornamelijk geproduceerd in Spanje en Portugal en gericht op kinderen en pre-tieners, worden in Europa gedistribueerd via de eigen e-commercesite en verschillende retailers. In Frankrijk is het merk echter nog nauwelijks vertegenwoordigd, met het platform Smallable als een van de weinige partners.

Modeshow op de Pitti Bimbo-beurs, 25 juni 2026. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

De beurs wordt ook gekenmerkt door diverse activaties, waaronder verschillende modeshows. Op donderdagochtend trekt een vrolijke show veel publiek: zes merken presenteren elk drie kinderoutfits aan een publiek dat net zo glimlacht als de kleine modellen.

Favoriete merken:

Poco Bush: Bij zijn allereerste deelname aan Pitti Bimbo valt het merk op door een zeer fantasierijke aanpak. Een verrassend product is het T-shirt dat een mentholgeur afgeeft als je erover wrijft, een bestseller in China. De algehele esthetiek is speels, kleurrijk en grenst aan verkleedkleding. De collectie, bijna uitsluitend voor meisjes, gebruikt heldere kleuren op slimme items, zoals een wijde, bedrukte en omkeerbare jurk.

De stand van het Chinese merk Poco Blush op de Pitti Bimbo-beurs, juni 2026. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

Halcyon Nights: Dit Australische merk biedt een zeer visuele kijk op baby- en kindermode, met een focus op illustratie. Het kenmerk: verschillende grafische werelden per seizoen, gecreëerd in samenwerking met een panel van kunstenaars – van opkomend talent tot gevestigde namen – die alle prints voor de collecties ontwerpen.

De stand van het merk Halcyon Nights op de Pitti Bimbo-beurs, juni 2026. Credits: Julia Garel voor FashionUnited.

Gray Label: Na het succes van vorig jaar is het Nederlandse label, opgericht in 2011, terug op de beurs. Het merk presenteert een zeer sobere collectie, zonder prints, met uitzondering van strepen. De focus ligt op de essentie: zeer zachte items, geproduceerd in Portugal, en ontwikkeld met slechts twee materiaalkwaliteiten.

Sticky Lemon: Het bekende Nederlandse merk van tassen en accessoires voor kinderen, dat op de beurs een verrassingsfeestje kreeg voor zijn tienjarig bestaan, bouwt voort op zijn kleurrijke erfgoed. Het presenteert een lijn rugzakken die de belangrijkste tinten uit eerdere collecties herinterpreteert. De belangrijkste attractie op hun stand is echter een kleine gadget die in oktober wordt gelanceerd: een mini digitale camera om aan de tas te hangen. Een slim item dat zowel kinderen als hun ouders aanspreekt.

Pitti Bimbo-beurs, juni 2026. Credits: FashionUnited.

Een beurs in heruitvinding

Zich profileren als een onmisbare datum in een overvolle inkoopkalender, vlak voor de Parijse gigant Playtime: dat is de uitdaging voor de organisatoren. Pitti Bimbo heeft hiervoor geen moeite gespaard. Het budget voor het uitnodigen van internationale inkopers is dit seizoen licht verhoogd – de beurs profiteert nog steeds van overheidssubsidies – maar ook het werk van de managementteams verdient aandacht.

In 2026 is Pitti Bimbo een Europese roadshow gestart om de dialoog met professionals te herstellen. Een open benadering die zijn vruchten heeft afgeworpen, want tijdens deze reizen ontstond het idee om de Kiosk France-ruimte toe te vertrouwen aan studio Delajoie.

Deze synergie bewijst dat het succes van een B2B-beurs niet langer alleen wordt afgemeten aan het aantal bezoekers of verzamelde visitekaartjes. Exposanten zoeken vandaag de dag een kwalitatieve setting die verbinding creëert, een strakke presentatie biedt en emotie oproept. Hoewel Pitti Bimbo nu een veel bescheidener omvang heeft, is het juist dit intieme format dat de noodzakelijke ambitie heeft voortgebracht om zijn formule op briljante wijze opnieuw uit te vinden.