Pitti Uomo vindt in juni weer als alleenstaand event plaats

Pitti Immagine heeft deze week aangekondigd dat mannenmodebeurs Pitti Uomo aankomende zomer weer als op zichzelf staand event zal plaatsvinden. Dat meldt WWD. Het is nog maar recentelijk dat het Italiaanse Pitti Immagine besloot het evenement te combineren met kindermode beurs Pitti Bimbo en stoffenbeurs Pitti Filati. Enkel afgelopen zomer vonden de drie beurzen onder hetzelfde dak plaats.

Sinds de start van de pandemie werd Pitti Uomo anderhalf jaar online gehouden, in een digitale ‘Pitti Connect’ ruimte. Voor de eerste weer fysieke sessie in juni 2021 werd besloten de drie Pitti Immagine shows te combineren. Als gevolg hiervan was het nodig stoffenbeurs Pitti Filati naar een nieuwe locatie te verhuizen, een stap waar een deel van de investeerders volgens WWD niet achter stonden.

De volgende editie van Pitti Uomo vindt 14 tot 17 juni plaats in Fortezza da Basso in Florence, Italië. Pitti Bimbo staat gepland van 22 tot 24 juni. Ook Pitti Filati zal van 29 juni tot 1 juli terugkeren naar oorspronkelijke locatie Fortezza da Basso.

De FashionUnited redactie heeft contact gezocht met Pitti Immagine voor meer informatie. Dit stuk zal wellicht later verder worden aangevuld.