Playtime New York: Hoe onzekerheid de inkoop van kinderkleding verandert

Tijdens de laatste editie van de Playtime-vakbeurs in New York City zijn inkopers voorzichtig met voorraden en leveringen. Dit is een trend die zichtbaar is in verschillende sectoren van de kledingindustrie, die momenteel te maken hebben met de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse importheffingen.

“Inkopers hebben momenteel weinig zicht op geopolitieke veranderingen. Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren en hoe dit hen zal beïnvloeden. Ze moeten collecties samenstellen die inspelen op de behoeften van hun klanten, rekening houdend met de prijspunten, met beperkte voorraden en de eis van tijdige leveringen,” vertelt Chantal Danguillaume, directrice van Playtime, aan FashionUnited.

Om de onzekerheid te beheersen, bieden merken nu verschillende drops gedurende het jaar aan voor meer flexibiliteit, aldus Danguillaume. Tegelijkertijd richten inkopers zich op het vergroten van de naamsbekendheid en besteden ze aandacht aan normen voor kwaliteit, duurzaamheid en erfgoed.

Volgens de in juli gepubliceerde Fashion Industry Benchmarking Study van de United States Fashion Industry Association (USFIA) beschouwt 92 procent van de ondernemers ‘protectionistisch handelsbeleid van de Verenigde Staten en de daarmee samenhangende beleidsonzekerheid, inclusief de impact van de Trump-tarieven’ als een van hun top twee zakelijke uitdagingen in 2026. Deze uitdagingen houden ook internationale merken op afstand, aldus Danguillaume.

“We zien dat internationale merken worstelen met de Amerikaanse importheffingen en handelsspanningen. Degenen die besluiten in de Verenigde Staten te werken, zijn goed voorbereid en klaar om het spel te spelen. Er is nog steeds een grote interesse in de markt, maar sommige merken vinden dat er momenteel te veel obstakels zijn, dus stellen ze de toetreding tot de Amerikaanse markt uit,” aldus Danguillaume.

Playtime Fest

Voor de zomer van 2026 lanceerde Playtime het Playtime Fest, een poging om het klassieke vakbeursformat leuker te maken voor inkopers. In New York omvatte de line-up van de beurs meer dan 270 merken in productcategorieën van mode tot lifestyle, schoenen tot accessoires, en van ouderschap tot babyartikelen.

Chantal Danguillaume Credits: Playtime

“Playtime Fest was voor ons een logische keuze als thema voor dit seizoen. Het draait allemaal om een goede zomerse sfeer, het samenbrengen van mensen van over de hele wereld en het creëren van een leuke, vrolijke, spannende en ontspannen ervaring. We zijn niet zomaar een vakbeurs. We proberen exposanten en bezoekers activaties te bieden die gericht zijn op mode, emoties en inspirerende momenten,” aldus Danguillaume.

Op de beursvloer zoeken inkopers naar wat hun klanten willen kopen, en conceptstores zijn uitgegroeid tot een van de grootste trends van het jaar. “We zien een toename in het aantal conceptstores waar klanten alles op één plek kunnen vinden. Lifestyleproducten zijn ook een uitstekende manier om klanten aan te trekken. Vervolgens kunnen ze tegelijkertijd mode en accessoires ontdekken, wat leidt tot extra aankopen,” zegt ze.

De positie van kinderschoenen

Van alle categorieën die op Playtime worden gepresenteerd, lijken kinderschoenen de sterkste argumenten te hebben voor fysieke winkels, omdat ouders nog steeds de voorkeur geven aan winkels waar hun kinderen schoenen kunnen passen.

“Tegenwoordig zien we dat schoenen een sleutelrol spelen in styling, geen enkele outfit is compleet zonder het juiste paar. Kwaliteit is ook uiterst belangrijk bij kinderschoenen, dus het is essentieel om de materialen te kunnen voelen en te zien hoe ze zich aan de kindervoeten aanpassen. Het is iets wat ouders liever nieuw kopen dan op de tweedehandsmarkt. We zien ook veel modemerken samenwerken met schoenenmerken, zoals bijvoorbeeld The Campamento en Veja, Tinycottons en Victoria, en Bobo Choses en Camper, om er maar een paar te noemen,” aldus Danguillaume.

Wat modetrends betreft, hebben de exposanten voor ieder wat wils, van minimalistisch tot maximalistisch. “De complete looks zijn niet te missen! Bijpassende sets met prints vallen dit seizoen echt op. Ook gedurfde kleurencombinaties springen in het oog, evenals barefoot-stijlen voor schoenen en een heropleving van de rugzak,” zegt ze.

Na New York reist Playtime Fest naar Los Angeles, waar het van 2 tot en met 4 augustus zijn deuren opent.