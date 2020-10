De mode evenementen Premium, Seek en FashionTech in Berlijn gaan niet door in januari 2021, zo meldt de organisatie in een persbericht.

“Na analyse van de verzamelde gegevens hebben we vastgesteld dat er een persoonlijke wens is om het ​​evenement te laten plaatsvinden - met de juiste hygiënemaatregelen - maar dit is momenteel helaas niet mogelijk vanuit een professioneel perspectief. Zolang er vertragingen zijn in de productie en voortdurend veranderende reis- en contact beperkingen gelden, kunnen we geen beurzen, conferenties of evenementen organiseren die aan onze eisen of de eisen van onze exposanten zouden voldoen,” aldus het persbericht. Daarom heeft de organisatie besloten om alledrie de evenementen te annuleren.

Maar, zo vervolgt het persbericht: “Nu gaat het om vooruitkijken en focussen op wat sowieso doorgaat: Frankfurt Fashion Week.” Dat evenement zal in juli 2021 plaatsvinden in Frankfurt.

Tijdens een persconferentie eind november zullen er nieuwe concepten, partners en formats gepresenteerd worden, waar de voorbereidingen al volop in gang voor zijn. Het persbericht eindigt met hoop voor de toekomst: “Blijf optimistisch. Ook al gaan de evenementen in januari niet door, the show does go on.”