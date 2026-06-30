Preview Women SS27: van bordeauxrood tot safari tailoring

Bijna tweehonderd damesmodemerken verzamelden zich maandagochtend bij Preview Women, de beurs van organisator Cast in Nieuwegein, om hun Spring/Summer 2027-collecties te presenteren. FashionUnited werd bij aankomst hartelijk ontvangen door de organisatie en kreeg een korte rondleiding over de beursvloer. Die bleek achteraf nauwelijks nodig: een duidelijke plattegrond en een witte lijn over de vloer leiden bezoekers langs alle deelnemende merken. Standhouders deelden vol enthousiasme de items waar inkopers het vaakst naar grepen. Gesprekken gingen vooral over kleuren, silhouetten en materialen die volgend seizoen de winkelvloer moeten bepalen.

Nog voor de eerste stands in beeld komen, valt een ander onderwerp op. Op de beursplattegrond zijn verschillende merken gemarkeerd met een groen blaadje, waarmee wordt aangegeven dat zij zich als duurzaam hebben aangemeld. Cast benadrukt dat deze aanduiding momenteel door merken zelf wordt opgegeven en nog niet wordt gecontroleerd. Volgens Claudia Klop-Pérez wil de organisatie in de toekomst kritischer naar deze kwalificatie kijken. Tegelijkertijd vindt Cast het belangrijk om duurzaamheid en de merken die daar aandacht aan besteden nu al zichtbaar te maken op de beursvloer. De vraag blijft daarmee ook op de beursvloer actueel: wanneer is een modemerk eigenlijk écht duurzaam?

Eenmaal op de beurs vertellen merken welke items tot nu toe de meest enthousiaste reacties van inkopers oproepen. Al snel tekenen zich een aantal duidelijke lijnen af voor Spring/Summer 2027.

Preview Women SS27 Credits: Preview

Bordeauxrood verovert de zomer

Waar bordeauxrood traditioneel vooral met herfst- en wintercollecties wordt geassocieerd, lijkt de kleur voor voorjaar 2027 definitief de overstap naar de warmere maanden te maken. Bij meerdere merken duikt de diepe roodtint op in jurken, blouses, tailoring en prints.

Ook het Deense Gestuz kiest er nadrukkelijk voor bordeauxrood op te nemen in de voorjaarscollectie, van katoenen T-shirts en kanten slipdresses tot vloerlange trenchcoats. Een donkerrode blouse met polkadots blijkt bij het Belgische Nathalie Vleeschouwer een van de publieksfavorieten op de beursvloer. Volgens Suzan Harlange, Chief Commercial Officer van het Vlaamse modemerk, reageren inkopers enthousiast op het ontwerp. De definitieve consumentenadviesprijs staat nog niet vast, maar zal naar verwachting rond de 160 euro uitkomen.

Nathalie Vleeschouwer Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Felrood is tegelijkertijd een tweede belangrijke kleur. Bij het Amsterdamse modemerk OU. speelt de tint een hoofdrol in de februari drop, die volledig in het teken staat van officewear. Medeoprichter Rosanne Jansen legt uit dat het merk de collecties afstemt op het moment van het jaar. "In februari zijn mensen weer met zichzelf bezig. Goede voornemens zijn nog actueel en de focus ligt op werk en de beste versie van jezelf." De krachtige rode tint sluit volgens haar aan bij dat gevoel van zelfvertrouwen en een frisse start.

Tailoring krijgt nieuwe richting

Officewear blijft een belangrijk thema, maar krijgt een lossere en zachtere interpretatie. Bij Bruuns Bazaar verschijnen glanzende blouses met stropdasdetails naast kanten accenten en subtiele shimmers, laat accountmanager Ella Walburgh Schmidt van agentschap Walhallabrands enthousiast zien tijdens een rondleiding over de stand.

Bruuns Bazaar Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Ook peplum keert terug, al wordt het silhouet uitgevoerd in stevige materialen. Gestuz combineert de vorm met dubbele ritsen, waardoor kleding luchtiger kan worden gedragen tijdens de zomermaanden, zo vertelt Suzan Nijhuis, accountmanager bij agentschap Walhallabrands tegenover FashionUnited.

Gestuz Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Scotch & Soda keert terug op de beursvloer

Een opvallende aanwezige op de beursvloer is Scotch & Soda. Het Amsterdamse modemerk presenteert zich na enkele jaren weer op een modebeurs en koos daarvoor Preview.

“Leuk dat Scotch & Soda weer op de beurs staat,” klinkt het meerdere keren in de wandelgangen. Tijdens een gesprek met Roel Vermeulen, commercieel directeur bij Scotch & Soda, over de SS27-collectie loopt een voormalige inkoper langs de stand. "Roel, ik moet gewoon even schakelen dat ik je hier weer zie," zegt ze glimlachend van oor tot oor.

De SS27-collectie is geïnspireerd op Ibiza en bevat prints die zijn ontwikkeld in samenwerking met kunstenaar Vicente Ganesha die zich liet inspireren door retro club flyers. Vermeulen benadrukt dat Scotch & Soda trouw blijft aan zijn eigen signatuur. "Wat trends betreft zijn we best eigenwijs, maar natuurlijk kijken we ook naar kleurenpaletten en mooie materialen," aldus Vermeulen.

Safari-invloeden vallen in de smaak

Cargo's zijn here to stay en ook safari-invloeden winnen terrein. Bij het Deense modemerk Minus zijn bermuda's ruim over de knie uitgewerkt, vaak gecombineerd met utility-zakken en uitgevoerd in katoenen stoffen. Volgens agent Floor Gruts van Tof Agency reageren inkopers bijzonder enthousiast op de safari-geïnspireerde pakken. Jasjes uit de collectie van Minus krijgen een consumentenadviesprijs van ongeveer 129 euro, terwijl blouses tussen de 89 en 100 euro liggen.

Minus Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Ook het barrel-silhouet blijft volgens verschillende merken relevant voor SS27. Daarnaast worden shorts langer. Bij Gestuz krijgen jorts een verlengd silhouet, waardoor sommige modellen bijna als een culotte ogen.

Gestuz Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Materialen spelen met contrast

Niet alleen kleuren veranderen; ook materialen krijgen een nieuwe rol. Meerdere merken combineren luchtige zomerstoffen met traditioneel winterse materialen.

Het relatief nieuwe Franse label JIJI, opgericht door dezelfde eigenaar als FRNCH, speelt voor SS27 met contrasten. Zo combineert het merk luchtig katoen met een wolmix en zijn ruit- en streeppatronen nadrukkelijk aanwezig in de collectie, legt accountmanager Alyssa van Rijn van sales- en communicatieagentschap New Market uit.

JIJI Studio Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Absolut Cashmere laat op zijn beurt zien dat er ook binnen een gespecialiseerd cashmeremerk volop ruimte is voor innovatie. Het Parijse label produceert zijn cashmere in Mongolië en werkt daarvoor samen met lokale geitenboerderijen. Hoewel het merk op de beursplattegrond niet als duurzaam staat aangemerkt, benadrukken vertegenwoordigers van New Market dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen de productieketen. Voor SS27 experimenteert Absolut Cashmere met seasonal blends van linnen en cashmere, brushed cashmere met een grovere vezelstructuur en een opvallende hoeveelheid paisleyprints. De consumentenadviesprijzen van een cardigan liggen rond de 350 euro, aldus van Rijn.

Absolut Cashmere Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Paisley blijkt overigens niet exclusief voor één merk. Ook bij The New Society is het dessin veelvuldig aanwezig in de SS27-collectie, vertelt Willemijn Meyering, accountmanager bij agentschap Wonderground Fashion Labels.

Nederlandse inkopers kiezen anders dan Belgische

Op de beursvloer worden ook verschillen tussen markten zichtbaar. Belgische inkopers zijn minder terughoudend als het gaat om opvallende kleuren en prints, vertelt Harlange van Nathalie Vleeschouwer. Nederlandse retailers kijken volgens haar juist sterker naar commerciële pasvormen en vernieuwende silhouetten. Het Vlaamse modemerk wil zijn positie op de Nederlandse markt verder uitbouwen en werkt daarvoor vanaf dit seizoen samen met agentschap Walhallabrands.

Preview Women SS27 Credits: Preview

De balans opmaken

Na een ochtend vol afspraken en bezoeken aan de modestands zoeken de beursbezoekers de bistro op voor een koffie, petit fours, een bakje fruit en een verzorgde lunch. Aan de tafels worden collecties nog eens tegen elkaar afgewogen. "Misschien moeten we nog op zoek naar groene of gele schoenen om de collectie compleet te maken," klinkt het vanuit een gesprek tussen twee inkopers, twee tafeltjes verderop.

Terwijl inkopers de laatste afwegingen maken, tekent zich één conclusie af: bordeauxrood, safari-invloeden, rijke materiaalmixen en vernieuwde tailoring behoren tot de trends waar op Preview het meest enthousiast op wordt gereageerd.