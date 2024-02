Revivals, fusies en de terugkeer van Londen: Wat er gebeurde tijdens de eerste Pure London x JATC

In de wereld van de Britse beurzen was de fusie tussen Pure London en Just Around the Corner (JATC) er een die aanzienlijk veel aandacht kreeg. Het duo, ooit rivalen die afzonderlijk hun evenementen organiseerden in de Britse hoofdstad, kondigde halverwege 2023 aan samen te gaan. De belofte was om het bereik en aanbod te vergroten. Het bevestigt de trend van een dergelijke eenwording in de bredere vakbeursindustrie - met Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) die onlangs ook zijn kleinere rivaal Revolve opslokte en exposanten onder één dak bracht.

Van 11 tot 13 februari (en gelijktijdig met zusterbeurs Scoop, ook gerund door moederbedrijf Hyve Group) vond de eerste editie van Pure London x JATC plaats. Pure keerde terug naar Olympia London en verwelkomde daar een "recordaantal" exposanten. In de loop van de drie dagen waren er trendseminars, paneldiscussies en shows op de catwalk. Bekende merken en overkoepelende seizoentrends werden getoond aan iedereen die langskwam.

Pure London x JATC voegen markten en missies samen

Net als CIFF was de uitdaging voor Pure en JATC het combineren van meerdere missies. Een leermoment voor de organisatoren van de beurzen, Gloria Sandrucci en Juls Dawson. Naast het doel om de beurs toegankelijker te maken voor inkopers en exposanten, waren er elementen van elke beurs terug te vinden in de stands. Een nieuw showroompakket werd in het leven geroepen. Exposanten konden een eenvoudiger en daarom goedkoper concept kiezen. In een gesprek met FashionUnited voegt Sandrucci toe: "We hebben de meer simplistische manier die Juls op JATC had omarmd. We hebben eenvoudige pakketten geïntroduceerd om nieuwe merken en jonge talenten het evenement op een innovatieve manier te laten ervaren."

Pure x JATC's uitgebreide 'Pop'-sectie bevatte naast gevestigde Gen Z-gerichte merken, een aantal opkomende labels. Het een jaar oude Heretic Nine was er een van, mede opgericht door Leyla Edwards. De handtekening van het merk is buitenaardse, maar op nostalgie gebaseerde collecties. Net als het concept van Pop als geheel, is het Edwards' missie om mode uiteindelijk toegankelijker te maken. Het merk viel op tussen enkele van de meer bekende namen. Edwards zegt dat de deelname aan het evenement haar heeft geholpen om veel te leren op het gebied van netwerken en zakendoen.

De aanwezigheid van Heretic Nine op Pure is in de aanloop naar een samenwerking met Asos die binnenkort onthuld wordt. Eerder stonden de collecties van het merk al online op de e-commerce site, aangeboden in de nasleep van de opening van een conceptwinkel in Shoreditch. De aanwezigheid op het evenement heeft de mogelijkheden voor Edwards alleen maar vergroot: "Er kwamen aardig wat boetiek-eigenaren van streetwear mode en retailers langs, veel uit Ierland en een paar uit de VS en Europa. Ik ben ook op zoek naar mensen om mee samen te werken. We zijn hier met gelijkgestemde mensen, dus er is een gemeenschapsgevoel. Ik heb ook veel genetwerkt."

Pure London x JATC, februari 2024. Credits: Pure London x JATC.

Een missie om nieuwkomers te ondersteunen is en blijft een belangrijk onderdeel van Pure x JATC, en voor Sandrucci, die opgemerkt dat het de tweede keer was dat de beurs samenwerkte met de Graduate Fashion Foundation, waarvan de deelnemers hun eigen lijnen toonden op de show. Ze voegt toe: "Zij zijn de toekomst. Ze zijn absoluut cruciaal voor het landschap van de mode. We maken ons sterk voor jong talent en bieden een eenvoudige oplossing voor merken die bijna aan het begin van hun reis staan, met vooraf bestelde meubels voor de stands.”

Voormalige JATC-exposanten worden Pure-terugkomers

JATC's eerdere missie om diegenen te steunen die minder toegang hebben tot de industrie wordt voortgezet. Voor Dawson in het bijzonder was er eerder een nadruk op de noordelijke industrie, waarbij een doelgroep uit dit gebied werd aangetrokken via tweejaarlijkse evenementen in Manchester, die beslist dichter bij huis waren voor Noord-Engelse, Noord-Ierse en Schotse retailers, voor wie een reis naar Londen waarschijnlijk te prijzig was.

Het concept lokte sommige exposanten van JATC naar Pure - een beurs die deze groep bezoekers beschouwt als een evenement dat een breder publiek aantrekt. Hoewel het moederbedrijf van de beurs, Hyve Group, ook een evenement organiseert in Birmingham - een stad aan de rand van het noordelijke gebied - bleek het loslaten van deze opzet voor sommigen teleurstellend.

Onder hen was Byoung, een Deens merk onder de leiding van DK Company. Byoung had een van de grotere stands op deze editie van de show. Het merk was lange tijd standhouder bij Pure voordat het naar JATC verhuisde. De vertegenwoordigers van het merk keerden nu terug naar het Olympiaterrein, maar ondanks de grote toeloop van zelfstandige mode-ondernemers, was er een duidelijk gebrek aan Ierse en Noordelijke detailhandelaren.

Pure London x JATC, februari 2024. Credits: Pure London x JATC.

Agent Mary Ryan zegt: "Het probleem is, toen de shows werden opgesplitst en nu terugkomen, zijn er niet genoeg merken teruggekomen. Veel inkopers zijn teruggekomen, maar het algemene gevoel is dat er niet genoeg is. Er moeten grotere merken komen. We maken deel uit van DK Company, dus we hebben dit grote gebied. Ik denk dat er wel inkopers zijn teruggekomen omdat ze het idee van de shows samen leuk vinden, maar dat er ook een paar teleurgesteld zijn die hadden verwacht dat het groter zou zijn."

De ervaring van Ryan stond haaks tegenover het gevoel van Cara Melzack, CEO en oprichter van Cara & The Sky, die ook al eerder JATC had bezocht, maar veel positiever was. Ze geeft als commentaar: "Ik vind het leuk dat ze het gevoel van JATC hebben behouden, met alleen de kledingrekken zodat we geen gigantische productieruimtes hoefden te kopen. Het is een enorm voordeel omdat er maar één show is waar iedereen naartoe komt. Je hoeft je tijd niet te verdelen. Ik heb veel nieuwe klanten. Het is een grote zaal, waardoor het rustig kan aanvoelen, maar ik verkoop. Het is echt een positieve ervaring. En het team is zo gastvrij."

Heropleving van mannen- en avondmode

Er was een recordaantal exposanten aanwezig in wat Pure's Sandrucci een "curve" noemde die alleen maar groeide. Ook was het bedrijvig bij de "bestemmingen" van het evenement. Terwijl Pure zich aanvankelijk richtte op damesmode, was JATC ondanks het kleinere formaat veel diverser, met een mix van damesmode, herenmode en accessoires. Op het balkon van Olympia London met uitzicht op de beursvloer stonden dan ook een handvol herenmode- en accessoiremerken, die de uitgebreide categorieën voor het seizoen vertegenwoordigden.

Over de uitdaging om de relevantie van de categorieën te behouden, deelt Sandrucci: "Het aantal mensen dat reist zal de pre-pandemie overtreffen. Dat is wat we in gedachten moeten houden bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtes. Kleding is absoluut veelzijdig geworden, je kunt je op- of aankleden afhankelijk van de accessoires die je gebruikt. Daarom is het zo belangrijk dat we al deze ruimtes bij elkaar hebben en een retailer een ervaring bieden die net zo is als in een warenhuis."

Mannenmode heeft de golf van economische onzekerheid doorstaan en had het misschien wel moeilijker dan vrouwenmode. De herintroductie van de mannenmodecategorie was cruciaal voor deze editie met de opkomende opleving van tailoring, volgens Sandrucci een van de belangrijkste trends onder merken dit seizoen. In een gesprek met journalist Eric Musgrave zegt Dawson: "Veel merken en boetieks bieden zowel mannen- als vrouwenkleding aan. Omdat wij gespecialiseerd zijn in beiden, kunnen we ze bieden wat zij willen. Vrouwenmode is ongeveer 60 procent van onze industrie, maar mannenmode is nog steeds belangrijk. In een tijd waarin zoveel winkelstraten met elkaar concurreren en er hetzelfde uitzien, maken onafhankelijke boetieks echt het verschil. Ze kunnen zich concentreren op wat de mensen op hun locatie willen.”

Pure London x JATC, februari 2024. Credits: Pure London x JATC.

Een andere sector die in de lift zit, na de door de pandemie veroorzaakte stilstand, is avondkleding. Deze categorie had een groeiende, maar opmerkelijke aanwezigheid op Pure x JATC. Het team van Pure, dat gewend is aan de chaos van seizoensgebonden en gespecialiseerde beurzen die het merk normaal gesproken bezoekt, zegt dat er een veel rustiger sfeer heerste, maar dat stelde hen wel in staat om met een aantal potentiële klanten te praten die ze op een later tijdstip aan boord willen halen.

Over het evenement en de industrie zegt agent Eleanor McKinnon het volgende: "Bruidsmode steeg in populariteit in 2022 toen iedereen weer ging winkelen. Het is een soort plateau geworden. We hopen dit jaar op meer groei. Avondkleding is harder getroffen omdat dit geen essentieel item is. Ook zijn feestjurken verkrijgbaar op andere platforms voor een lagere prijs. Tienermeisjes letten echt op wat ze uitgeven. Deze demografie komt terug omdat ze de ervaring en de keuze willen. Ze willen niet online bestellen, ze willen het passen. Het is rustig geweest [bij Pure, red.] voor ons, maar ik denk dat we met ons concept waarschijnlijk meer kans hebben om meer bezoekers te krijgen. Wij hebben een show die gericht is. Ik heb dit evenement benaderd vanuit het oogpunt van netwerken, dus het was goed om te zien dat er andere winkels geïnteresseerd zijn in onze producten. We hebben vooral kleine boetiekeigenaren gezien die dure items willen."

Problemen met de toeleveringsketen en zorgen over winkelstraten

In feite is een groot deel van het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar een stuk budgetbewuster geworden. De crisis rond de kosten van levensonderhoud blijft de eindconsument voelen. Het is deze factor die ook twijfel heeft gezaaid over het voortbestaan van winkelstraten in het hele land, een zorg die zelfs zichtbaar was bij de grootste exposanten van Pure. Ryan van Byoung, bijvoorbeeld, zegt dat moederbedrijf DK zich geen zorgen maakt over de voortdurende problemen met de toeleveringsketen - waarbij ze opmerkte dat de Deense rederij Maersk in staat was geweest om vertragingen te voorkomen. Ze voegt eraan toe dat veel fysieke winkeliers, en vooral onafhankelijke winkeliers, de druk wel voelden.

Te midden van een voortdurende strategie om meer voet aan de grond te krijgen in de grotere markten zoals die in de VS, zegt Ryan over de huidige sfeer onder Britse retailers: "Ze ploeteren voort, doen hun best, maar online heeft invloed op hen. Dat zeggen ze allemaal. Maar ik denk dat er het afgelopen jaar veel dingen zijn gebeurd, zoals de verhoogde kosten van levensonderhoud en de oorlog in Oekraïne. Het is niet alleen online."

Sandrucci erkent de bezorgdheid, maar had een positieve kijk op de toekomst en zegt: "We zagen een zeer sterke opkomst van kopers hier en ook op de vorige show die we vorige week in Birmingham hadden [Spring Fair]. We weten dat er kopers zijn en dat ze willen kopen. Dit is bemoedigend en een goed teken voor de toekomst. Vakbeurzen in het Verenigd Koninkrijk zijn super belangrijk omdat de budgetten krapper zijn en er niet dezelfde budgetten zijn voor inkopers om in het buitenland te gaan inkopen."

Pure London x JATC, februari 2024. Credits: Pure London x JATC.

Wat betreft zorgen over de toeleveringsketen - die zich vooral concentreren rond de Rode Zee, waar de distributie is opgehouden door aanvallen - heerst een gevoel van een minder directe reden tot zorg. Het Spaanse merk Vilagallo, een andere grote exposant op de beurs, zegt dat het team met de productie in Europa niet veel problemen heeft ondervonden, maar alleen af en toe te maken heeft gehad met iets te late bestellingen.

Maar nu de turbulentie in de toeleveringsketen al een aantal jaren aan de gang is, hoopt JATC's Dawson dat merken goed zijn ingesteld op de flexibiliteit die nodig is. Hij voegde eraan toe: "Er zijn al lange tijd problemen met de toeleveringsketen en hopelijk bouwen mensen dat nu in hun kritieke pad in, want er is altijd wel iets. Ik ben ook een agent en de meeste van mijn merken leveren de lente op tijd ondanks een vertraging van een of twee weken omdat ze dat in hun proces hebben ingebouwd. Je moet er tegenwoordig rekening mee houden.”

Dit is wat je kunt verwachten van Pure London x JATC

Zowel Dawson als Sandrucci hebben een positief perspectief, met veel hoop voor de toekomst van de Britse industrie. "Reizen komt terug. Londen heeft geleden onder een gebrek aan toerisme en mensen plannen nu grote reizen, alleen om in te kopen. Dat is zeker iets dat ik terug zie komen," zegt Sandrucci. Op de vraag hoe de organisatoren ervoor zorgen dat het evenement relevant blijft voor de bezoekers, voegt ze toe: "We omarmen veranderingen. Om relevant te blijven zoeken we voortdurend nieuwe manieren om beurzen te organiseren. Dit is een voorbeeld van samenkomen en de middelen die we hebben te combineren. We brengen de breedte van branding, we laten de merkenmix groeien, wat de retailers de vrijheid geeft om hun tijd hier door te brengen. Wat het gedrag van consumenten is, wat ze willen; dus echt altijd de curve voor zijn en dat is waar onze trendpartners van pas komen omdat we dan weten waar we onze energie op moeten richten."

Als het aankomt op wat we volgend seizoen kunnen verwachten, houdt het duo de lippen stijf op elkaar, maar hun enthousiasme voor wat komen gaat, wijst al op grote dingen. Dawson zegt dat het samenvoegen van de evenementen een "droom was die uitkwam", en deelt: "Het is precies wat we wilden om het gemakkelijker te maken voor de kopers en de industrie, om alles samen te brengen. We hebben het zien gebeuren in andere hoofdsteden over de hele wereld, zoals Kopenhagen. En de reactie toen we dit zes maanden geleden voor het eerst hadden aangekondigd, was positief. We zagen het effect daarvan dit keer met de show die zo groeide, dus we verwachten een grote groei gezien de reactie die we de afgelopen dagen hebben gehad."