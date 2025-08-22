Source Fashion verhuist naar januari om inkoopseizoen voor te zijn

De Britse vakbeurs Source Fashion verhuist van de gebruikelijke data in februari naar 13 tot en met 15 januari. Deze verschuiving is bedoeld om het inkoopseizoen voor te zijn.

Source geeft inkoop-, sourcing- en productteams een ‘tijdige springplank aan het begin van het jaar’. De verschuiving zorgt voor afstemming tussen ontdekking, leveranciersbijeenkomsten en assortimentsplanning, op het moment dat beslissingen het belangrijkst zijn.

Deelnemende bedrijven profiteren van eerdere gesprekken met potentiële partners. Deze partners zijn op zoek naar duurzaam geproduceerde materialen, white-labeloplossingen en full-service productie.

Gelijktijdig met de nieuwe data maakt Source bekend dat Trend Suite is aangesteld als Inaugural Trend Partner.

Het trendbureau werkt al samen met Source aan de catwalk shows. Nu zal Trend Suite ook samengestelde inzichten bieden als onderdeel van het contentprogramma. Bovendien zal Trend Suite samenwerken aan het trendthema van de beurs voor januari 2026.

De veranderingen bij Source, een evenement van Hyve Group, komen drie jaar na de eerste lancering van de beurs. Sindsdien is Source elk seizoen blijven groeien.

Voor de editie van juli 2025 is de beurs verhuisd naar een grotere locatie in Olympia Londen. De beurs verwelkomde een stijging van 51 procent in het totale bezoekersaantal ten opzichte van het voorgaande jaar, met vertegenwoordigers van bedrijven zoals LVMH, Harrods, Burberry, John Lewis en Asos.

Suzanne Ellingham, event director bij Source Fashion: “Onze rol is om mensen te verbinden en de omgeving te creëren voor betere, meer verantwoorde mode. Dat is precies wat we deze januari blijven doen.”

“Met Trend Suite als onze eerste officiële modetrendpartner, kunnen we kopers en leveranciers een duidelijker beeld geven van de creatieve signalen die de toekomst van de mode vormgeven. Dit voegt een extra laag inspiratie en inzicht toe aan de show.”