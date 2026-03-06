The London Textile Fair verschuift naar juli

The London Textile Fair (TLTF) heeft de datum van de komende editie verplaatst naar juli om beter aan te sluiten op de veranderende inkoopkalenders. Het herfst/winter-evenement, dat voorheen in september plaatsvond, vindt nu plaats op veertien en vijftien juli in het Business Design Centre in Londen.

Volgens de organisatoren is de timing gewijzigd om “beter aan te sluiten bij de internationale beursagenda en het wereldwijde mode-inkoopseizoen”. Hierdoor kunnen inkopers en ontwerpers nieuwe ontwikkelingen ontdekken en hun collecties eerder plannen.

De komende editie toont AW27 pre-collecties naast de hoogtepunten van het huidige seizoen, en biedt een overzicht van stoffen, accessoires, printontwerpen, vintage archieven en kledingstukken.

TLTF is een tweejaarlijkse inkoopbeurs die internationale exposanten en Britse inkopers samenbrengt. Sinds de oprichting is de beurs continu in ontwikkeling, parallel aan de veranderingen in het inkooplandschap. In 2023 voegde de beurs brei- en haakwerk toe aan de sectie Print Design en Vintage Archives. In 2024 volgde een uitbreiding met internationale fabrikanten in de Garment Hall.