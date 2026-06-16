Tropische prints en optimisme voeren de boventoon op Preview Kids SS27

Op de halfjaarlijkse kindermodebeurs Preview Kids is zowel de druk op de kindermodeindustrie als het optimisme van de branche terug te zien. In de collecties zijn opvallend veel tropische verwijzingen aanwezig, van palmbomen tot schelpen. Panterprint lijkt net zo tijdloos te zijn geworden als het streepje, en de polkadot bleek niet beperkt tot SS26.

Op de zesde editie van Preview Kids staan bij binnenkomst moodboards met de trendforecast voor SS27 van trendforecaster Christine Boland. “Een beetje onze eigen Lidewij Edelkoort,” zegt modeveteraan Hans van Breukelen. Voor volgende zomer verwacht zij invloeden uit de natuur terug te zien in zowel kleur, textuur als vorm. Naast pasteltinten voorspelt ze ook een belangrijke rol voor primaire kleuren. Vintage blijft een inspiratiebron en zowel de struisvogel als de paradijsvogel worden genoemd in haar trendforecast. “Je ziet haar voorspellingen binnen terugkomen, dat is leuk om te zien.”

De moodboards zetten de toon voor zowel de SS27-dames-, heren- als kindermodebeurzen die worden gehouden op modehandelsplatform Cast in Nieuwegein. Deze editie zijn er voor Preview Kids minder merken én minder bezoekers geregistreerd dan tijdens voorgaande edities. Op de beursvloer staan ongeveer honderd stands. "De mode-industrie merkt ontzettend veel van wat er in de wereld gebeurt, en momenteel gebeurt er nogal veel. Dat zien wij ook terug. Bovendien blijft kinderkleding lastig; dat zijn vaak de collecties waarop als eerste wordt bezuinigd," legt Van Breukelen uit. Bovendien wordt er ook veel tweedehands kinderkleding gekocht, zegt Claudia Klop-Pérez, van organisator Cast.

Preview Kids deze zomer iets kleiner

Dat betekent overigens niet dat het slecht gaat, zegt Klop-Pérez. "De sfeer is heel positief. De merken zijn optimistisch, de bezoekers tevreden. Honderd stands is voor een kindermodebeurs nog steeds veel." Preview wil de beurs graag toegankelijk houden voor ieder merk. Daarom betalen deelnemers geen hoge fees om op de beurs te staan, maar alleen voor de rekken en blokken die ze gebruiken. Ook eten en drinken zijn gratis. "We zijn een vereniging, dus er wordt geen winst gemaakt. Alles wordt geïnvesteerd in de volgende beurs. We doen dit echt om de industrie van dienst te zijn en de branche bij elkaar te brengen."

Het draait bij Preview om de kledingstukken, zegt Klop-Pérez, dus uitvoerige merkpresentaties zoals op de tweejaarlijkse Modefabriek zie je hier niet. De organisatie kiest bewust voor een no-nonsenseaanpak. "We willen het voor iedereen gelijk houden, dus merken mogen geen complete stands opbouwen. Soms wordt er nog weleens gevraagd of ze toch niet een kleedje of iets dergelijks mee kunnen nemen, maar wij houden het bewust bij de basis: de producten."

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Polkadot is een blijvertje. Credits: FashionUnited / Sterre Marsman

Kindermodetrends op Preview: Panterprint ingeburgerd, polkadot een blijvertje

Die krijgen maandag dan ook alle aandacht. Voor de zomer van 2027 lijkt bijna een tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant zijn er ontzettend kleurrijke collecties waarin soms bijna neonroze de boventoon voert, aan de andere kant domineren beige tinten en pastels. Panterprint lijkt inmiddels bijna net zo ingeburgerd als strepen, terwijl de polkadot opnieuw nadrukkelijk aanwezig is. Dat was Klop-Pérez ook opgevallen: "Iedereen draagt nu stippen, dat blijkt dus geen kortstondige trend te zijn geweest. Voor 2027 zie je ze ook nog volop."

De collecties lopen uiteen van babykleding tot mode voor tieners. "Kinderkleding loopt vaak net achter op kleding voor volwassenen," vertellen ze bij M Agency. "Je ziet bijvoorbeeld dat de barrelbroek in 2027 ook voor kinderen doorbreekt. Volwassenen dragen dat model nu allemaal." Bij de merken van M Agency, waaronder Someone en Mini Rebels, valt op dat uitgesproken kleuren worden gecombineerd met basisitems in zachte tinten. "Maar uiteindelijk willen kinderen natuurlijk gewoon dit (zie onderstaande foto)," zegt de vertegenwoordiger terwijl ze twee roze tutu's vasthoudt. "Hoe leuk je het als ouder ook vindt om mooie witte blousjes te kopen, kinderen zelf zullen toch vaak kiezen voor de knalroze prinsessenjurk."

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Tutu's blijven toch wel favorieten onder kinderen. Credits: FashionUnited / Sterre Marsman.

Bij M Agency is het opgevallen dat winkeliers dit jaar vaker hun personeel hebben meegenomen. "Wat ook heel slim is, want zij zien waar klanten hun keuzes in de winkel op baseren. Ze hebben vaak net even een andere blik op wat een goede keuze zou zijn voor de inkoop."

Preview Kids: Backprints blijven favoriet

Net als bij SS26 zijn er ook dit jaar weer volop backprints te zien. Waar vorige zomer veelvuldig werd verwezen naar Italië en de Amalfikust, zijn voor SS27 bij bijna ieder merk verwijzingen naar het eilandleven te vinden. Palmbomen, tropische bloemen, schelpen, kokosnoten en zelfs complete eilanden verschijnen als print. Het zijn elementen die ook terugkomen in de trendforecast van Christine Boland. SS27 oogt daarmee opvallend tropisch.

Fleur Willems van Wintermans Agenturen vertelt dat Scotch & Soda, een van de merken in hun portefeuille, voor de nieuwe collectie dan ook hun inspiratie opdeed op Ibiza. Ook Willems ziet de tweedeling tussen kleurrijk en beige terug. "Er zijn ook echt twee types moeders als het aankomt op wat ze hun kinderen aantrekken – de een wilt alles beige en kalm, de ander kiest juist kleur." Willems merkt dat het iets rustiger is dan vorig jaar, maar hoort van klanten juist dat ze het idee hebben dat het langzaam beter gaat.

Joost Hoppenbrouwers van Hop Agenturen vindt het toch jammer dat er dit jaar minder merken op de beurs staan. "Het werkt namelijk twee kanten op. Dit jaar heb je misschien genoeg inkopers, maar volgend jaar zou je de beurs zomaar weer nodig kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat je de beurs blijft steunen door deel te nemen, want zo kan het blijven bestaan."

Zijn merken, waaronder Ballin en Malelions, zijn een stuk ingetogener dan veel andere collecties op de eerste verdieping van de beurs. "Bij ons is de kinderkleding gebaseerd op de lijn voor volwassenen, maar dan kleiner. Vooral bij tieners zie je een behoorlijk volwassen collectie, want die weten namelijk heel goed wat ze willen." Datzelfde zie je terug bij Levi's Kids. Geen uitbundige kleuren, maar jeans die ook zo in de volwassen collectie hadden kunnen hangen.

Hoewel Preview Kids dit jaar kleiner is dan voorgaande edities, is het op de beursvloer toch voorzichtig optimistisch. Merken en agenten erkennen de uitdagingen van de markt, van de economische onzekerheid tot de groei van tweedehands kinderkleding, maar zien tegelijkertijd interesse en positiviteit. In de collecties vertaalt zich dat naar een balans tussen uitbundigheid en terughoudendheid: tropische prints, felle kleuren en speelse details staan naast rustige tinten en volwassen silhouetten. Daarmee laat Preview Kids zien dat de kindermodebranche misschien onder druk staat, maar nog altijd volop in beweging is.