Van Franse homewear tot duurzame sieraden: vijf merken debuteren op de beursvloer van Scoop

De komende editie van Scoop, van acht tot tien februari in Olympia National, staat in het teken van grilligheid en ontdekking. Het evenement behoudt zijn kenmerkende format: een meeslepende inkoopervaring die meer wegheeft van een showroom dan van een traditionele vakbeurs.

Dit jaar ligt er een duidelijke nadruk op een wereldwijde aanwezigheid, wat blijkt uit een toename van het aantal internationale merken. Frankrijk, Italië en Denemarken zijn goed vertegenwoordigd. Deze internationale namen worden aangevuld met een zorgvuldig geselecteerde selectie van opkomende Britse merken. Deze selectie benadrukt een nieuw tijdperk van lokaal vakmanschap en modetalent. Voorafgaand aan de beurs, presenteren we vijf merken die dit seizoen hun debuut maken op de beursvloer van Scoop.

Floor, Italië

Floor. Credits: Scoop.

Floor is een door een familie gerund damesmodemerk, opgericht in 2008, dat de ‘Made in Italy’-filosofie belichaamt. De collecties vieren het rijke ambachtelijke erfgoed van de regio, vaak op een onconventionele manier, met een bijzondere nadruk op knitwear. De ontwerpen van het label kenmerken zich door een verkenning van luxe texturen en eclectische prints. Floor is al uitgebreid naar meerdere Europese markten en richt zich nu op het Verenigd Koninkrijk. Daar is het merk onlangs begonnen met distributie en wil het zijn aanwezigheid versterken door op Scoop te exposeren.

Over Floor Doelgroep: Floor omschrijft haar muze als een “voorspelbaar onvoorspelbare” vrouw. Ze is modebewust en hecht waarde aan vakmanschap en een onderscheidend ontwerp. Haar stijl is atypisch en veelzijdig, maar ook eclectisch, ingetogen en origineel. Kernwaarden: Kwaliteit en ambachtelijke productie staan centraal bij Floor. Het merk verwerpt de logica van fast fashion en kiest voor de uitgave van gelimiteerde collecties. Verkooppunten: Momenteel verkocht in 550 multibrand-winkels in Europa, verspreid over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Frankrijk, Noorwegen en Spanje. Productie: Floor is trots op zijn honderd procent ‘Made in Italy’-ethos. De volledige collecties worden geproduceerd in ambachtelijke ateliers in de regio van het bedrijf. De producten maken gebruik van natuurlijke en ecologisch duurzame vezels, en volgen een missie om afval te verminderen. Winkelprijs: 150 tot 270 euro

The Keep, Verenigd Koninkrijk

The Keep. Credits: Scoop.

The Keep is net nieuw en werd in november 2025 gelanceerd door styliste Jemma Cotterrell en accessoireontwerpster Ali Maclean. Het merk is gebouwd op het ethos van “doordacht ontworpen schoeisel”, wat te zien is in een debuutcollectie van tijdloze silhouetten. Het schoeisel, met “weloverwogen materialen”, is ontworpen om “voor altijd” gedragen te worden. De eerste lijn, die inspiratie haalt uit vintage esthetiek en architectonische vormen, omvat stukken zoals leren loafers met franjes en ballerina's met kettingdetails.

Over The Keep Doelgroep: De vrouw van The Keep, tussen de 35 en 65 jaar, is iemand die actief op zoek is naar tijdloze ontwerpen met verfijnde moderne accenten. Ze verlangt naar seizoensloze ontwerpen die op elk moment van het jaar in haar garderobe passen. Kernwaarden: Het merk benadrukt het gebruik van “weloverwogen materialen” in zijn ontwerpproces, omdat het streeft naar “verantwoord gemaakte” collecties. Verkooppunten: The Keep meldt grote belangstelling van boetieks in het Verenigd Koninkrijk. Het merk richt zich ook op Frankrijk, waar het onlangs heeft gepresenteerd op de Parijse beurs Who’s Next, met als doel nieuwe klanten te werven. Productie: De producten worden ontworpen in Londen en gemaakt in Spanje, in een proces dat volgens The Keep volledig traceerbaar is. “Elk paar is vervaardigd uit hoogwaardig Spaans leer door een team van ambachtelijke schoenmakers,” aldus het merk. Winkelprijs: 225 tot 300 pond

Belsize25, Verenigd Koninkrijk

Belsize25. Credits: Scoop.

Het onafhankelijke damesmodelabel Belsize25, opgericht in 2024 door RCA-afgestudeerde Aria Hua-Tong, combineert inspiratie uit het kleermakerserfgoed van Savile Row met de stedelijke omgeving van Londen. Deze invloed is zichtbaar in collecties met gestructureerde korsetten, stoffen met textuur en gelaagd borduurwerk. De huidige collectie, ‘Mayfair / W1’, wil een “beheerste en zelfverzekerde vrouwelijkheid” en een gevoel van “helderheid boven overdaad” uitstralen. Dit is een filosofie die zich uitstrekt tot de materiaalkeuzes van het merk, die zich voornamelijk richten op natuurlijke vezels zoals moerbeizijde, soms aangevuld met door de mens gemaakte cellulose-alternatieven. Belsize25 ziet de presentatie van deze collectie op Scoop als “een natuurlijke stap” om een betekenisvolle dialoog aan te gaan met inkopers die prioriteit geven aan diepgang in het ontwerp.

Over Belsize25 Doelgroep: Het merk zegt te ontwerpen voor de moderne vrouw die zich vloeiend beweegt tussen het stadsleven en momenten van ontsnapping. Kernwaarden: Belsize25 positioneert zich op het snijvlak van eigentijds en premium. Het wil stukken creëren die een gevoel van ceremonie uitstralen, waarbij een “doordachte” stofkeuze wordt gecombineerd met een strakke esthetiek. Productie: De productie wordt “verzorgd door ervaren ateliers met de nadruk op kwaliteit en afwerking,” aldus het merk. Winkelprijs: Doorgaans in de prijsklasse van 100 tot 8.000 pond, afhankelijk van de fabricage en complexiteit.

Fancy Palas, Frankrijk

Fancy Palas. Credits: Scoop.

Fancy Palas, opgericht in 2019, creëert moderne sieraden ontworpen voor dagelijks gebruik, met een focus op duurzaamheid. De collecties van het merk worden met de hand geassembleerd in een atelier in Lissabon, wat hoge normen van vakmanschap en aandacht voor detail garandeert. Dit proces resulteert in toegankelijke, duurzame stukken, aldus het merk. Elk item is vervaardigd uit 18-karaats verguld roestvrij staal, een materiaal gekozen vanwege zijn niet-verkleurende en niet-irriterende eigenschappen.

Over Fancy Palas Bestseller: De Santa Maria-medaille, met een winkelprijs van 61 pond.

De Santa Maria-medaille, met een winkelprijs van 61 pond. Doelgroep: De klant van Palas, tussen de 20 en 60 jaar, wordt omschreven als een moderne, stijlbewuste vrouw die waarde hecht aan alledaagse, elegante sieraden. Het bedrijf biedt hypoallergene opties voor mensen met een gevoelige huid.

De klant van Palas, tussen de 20 en 60 jaar, wordt omschreven als een moderne, stijlbewuste vrouw die waarde hecht aan alledaagse, elegante sieraden. Het bedrijf biedt hypoallergene opties voor mensen met een gevoelige huid. Verkooppunten: Het merk verkoopt via zijn officiële online winkel en in geselecteerde conceptstores en boetieks, zoals Le Bon Marché in Parijs, Frankrijk.

Het merk verkoopt via zijn officiële online winkel en in geselecteerde conceptstores en boetieks, zoals Le Bon Marché in Parijs, Frankrijk. Productie: De stukken worden met de hand geassembleerd in het Palas-atelier in Lissabon, Portugal, met gebruik van verguld roestvrij staal. Het merk ontwikkelt ook het gebruik van halfedelstenen, zoals agaat en peridoot.

De stukken worden met de hand geassembleerd in het Palas-atelier in Lissabon, Portugal, met gebruik van verguld roestvrij staal. Het merk ontwikkelt ook het gebruik van halfedelstenen, zoals agaat en peridoot. Winkelprijs: 30 tot 100 pond.

Lalide à Paris, Frankrijk

Lalide à Paris. Credits: Scoop.

Lalide à Paris, opgericht in 2019, kort voordat de pandemie de verschuiving naar een op thuis gericht leven versnelde, speelde in op de groeiende vraag naar verfijnde homewear. De daaropvolgende opkomst van de thuiswerkcultuur maakte comfort een prioriteit, maar consumenten zochten nog steeds naar stijl. Lalide à Paris speelt direct in op deze behoefte en wil de “goede smaak van Franse homewear” weerspiegelen. Het merk verkent deze esthetiek door middel van vrouwelijke silhouetten, variërend van kimono's tot liquettes, en exclusieve handgetekende prints.

Over Lalide à Paris Kernwaarden: Het merk verwerpt actief de principes van fast fashion en benadrukt in plaats daarvan het Franse artistieke erfgoed en een ethische, duurzame visie op luxe. Verkooppunten: Lalide à Paris is aanwezig in Frankrijk en daarbuiten en creëert twee originele collecties per jaar. De meest recente worden B2C aangeboden op de e-commercesite. Het distribueert ook via grote retailers, zoals Le Bon Marché, Le Bon Génie in Zwitserland, Fenwick in Engeland, Tuckernuck in de Verenigde Staten, Steffl in Oostenrijk, KaDeWe in Duitsland, Printemps NYC en Ounass in Dubai. Het merk is verder aanwezig in wereldwijde conceptstores. Productie: Het merk werkt samen met Franse en Portugese productieateliers en promoot nationale knowhow met de nadruk op het terugbrengen van de textielproductie naar Frankrijk of nabijgelegen landen in Europa. Winkelprijs: 95 euro tot 250 euro