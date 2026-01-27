Van Franse homewear tot duurzame sieraden: vijf merken debuteren op de beursvloer van Scoop
De komende editie van Scoop, van acht tot tien februari in Olympia National, staat in het teken van grilligheid en ontdekking. Het evenement behoudt zijn kenmerkende format: een meeslepende inkoopervaring die meer wegheeft van een showroom dan van een traditionele vakbeurs.
Dit jaar ligt er een duidelijke nadruk op een wereldwijde aanwezigheid, wat blijkt uit een toename van het aantal internationale merken. Frankrijk, Italië en Denemarken zijn goed vertegenwoordigd. Deze internationale namen worden aangevuld met een zorgvuldig geselecteerde selectie van opkomende Britse merken. Deze selectie benadrukt een nieuw tijdperk van lokaal vakmanschap en modetalent. Voorafgaand aan de beurs, presenteren we vijf merken die dit seizoen hun debuut maken op de beursvloer van Scoop.
Floor, Italië
Floor is een door een familie gerund damesmodemerk, opgericht in 2008, dat de ‘Made in Italy’-filosofie belichaamt. De collecties vieren het rijke ambachtelijke erfgoed van de regio, vaak op een onconventionele manier, met een bijzondere nadruk op knitwear. De ontwerpen van het label kenmerken zich door een verkenning van luxe texturen en eclectische prints. Floor is al uitgebreid naar meerdere Europese markten en richt zich nu op het Verenigd Koninkrijk. Daar is het merk onlangs begonnen met distributie en wil het zijn aanwezigheid versterken door op Scoop te exposeren.
The Keep, Verenigd Koninkrijk
The Keep is net nieuw en werd in november 2025 gelanceerd door styliste Jemma Cotterrell en accessoireontwerpster Ali Maclean. Het merk is gebouwd op het ethos van “doordacht ontworpen schoeisel”, wat te zien is in een debuutcollectie van tijdloze silhouetten. Het schoeisel, met “weloverwogen materialen”, is ontworpen om “voor altijd” gedragen te worden. De eerste lijn, die inspiratie haalt uit vintage esthetiek en architectonische vormen, omvat stukken zoals leren loafers met franjes en ballerina's met kettingdetails.
Belsize25, Verenigd Koninkrijk
Het onafhankelijke damesmodelabel Belsize25, opgericht in 2024 door RCA-afgestudeerde Aria Hua-Tong, combineert inspiratie uit het kleermakerserfgoed van Savile Row met de stedelijke omgeving van Londen. Deze invloed is zichtbaar in collecties met gestructureerde korsetten, stoffen met textuur en gelaagd borduurwerk. De huidige collectie, ‘Mayfair / W1’, wil een “beheerste en zelfverzekerde vrouwelijkheid” en een gevoel van “helderheid boven overdaad” uitstralen. Dit is een filosofie die zich uitstrekt tot de materiaalkeuzes van het merk, die zich voornamelijk richten op natuurlijke vezels zoals moerbeizijde, soms aangevuld met door de mens gemaakte cellulose-alternatieven. Belsize25 ziet de presentatie van deze collectie op Scoop als “een natuurlijke stap” om een betekenisvolle dialoog aan te gaan met inkopers die prioriteit geven aan diepgang in het ontwerp.
Fancy Palas, Frankrijk
Fancy Palas, opgericht in 2019, creëert moderne sieraden ontworpen voor dagelijks gebruik, met een focus op duurzaamheid. De collecties van het merk worden met de hand geassembleerd in een atelier in Lissabon, wat hoge normen van vakmanschap en aandacht voor detail garandeert. Dit proces resulteert in toegankelijke, duurzame stukken, aldus het merk. Elk item is vervaardigd uit 18-karaats verguld roestvrij staal, een materiaal gekozen vanwege zijn niet-verkleurende en niet-irriterende eigenschappen.
- Bestseller: De Santa Maria-medaille, met een winkelprijs van 61 pond.
- Doelgroep: De klant van Palas, tussen de 20 en 60 jaar, wordt omschreven als een moderne, stijlbewuste vrouw die waarde hecht aan alledaagse, elegante sieraden. Het bedrijf biedt hypoallergene opties voor mensen met een gevoelige huid.
- Verkooppunten: Het merk verkoopt via zijn officiële online winkel en in geselecteerde conceptstores en boetieks, zoals Le Bon Marché in Parijs, Frankrijk.
- Productie: De stukken worden met de hand geassembleerd in het Palas-atelier in Lissabon, Portugal, met gebruik van verguld roestvrij staal. Het merk ontwikkelt ook het gebruik van halfedelstenen, zoals agaat en peridoot.
- Winkelprijs: 30 tot 100 pond.
Lalide à Paris, Frankrijk
Lalide à Paris, opgericht in 2019, kort voordat de pandemie de verschuiving naar een op thuis gericht leven versnelde, speelde in op de groeiende vraag naar verfijnde homewear. De daaropvolgende opkomst van de thuiswerkcultuur maakte comfort een prioriteit, maar consumenten zochten nog steeds naar stijl. Lalide à Paris speelt direct in op deze behoefte en wil de “goede smaak van Franse homewear” weerspiegelen. Het merk verkent deze esthetiek door middel van vrouwelijke silhouetten, variërend van kimono's tot liquettes, en exclusieve handgetekende prints.
