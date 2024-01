Who's Next ‘Freak from Designers’ in Parijs zet in op een meer mondiale modewereld

Frédéric Maus, de CEO van Who’s Next (WSN), deelt: "We willen een herinnering achterlaten in iets dat echt tijdelijk is," over wat hij hoopt dat de blijvende impact van de evenementen van de organisatie zal zijn. Onderdeel van het portfolio van het bedrijf is het steeds groter wordende Who's Next, een Parijse vakbeurs die afgelopen weekend plaatsvond, gelijktijdig met de heren- en haute couture modeweken die ook in de stad plaatsvonden.

Elk detail van de beurs is opzettelijk en met een doel gemaakt: van de campagne, de lay-out, tot het overkoepelende thema - dit jaar 'Freaks from Designers', een knipoog naar het Eurodance-nummer 'Freed from Desire' en een verdere reflectie van de huidige tijd waarin we ons bevinden. "Het is een gek moment," grapt Maus over het concept, geïnspireerd door UFO’s, interstellaire ruimtes en intergalactische decoraties.

Maus merkt op: "De economische situatie is niet zo goed voor de mode-industrie. Ze staan voor veel moeilijkheden en veel transformaties rond bedrijfsmodellen, consumenten, alles. Merken hebben zich de afgelopen jaren geprobeerd meer digitaal, meer geïntegreerd te zijn. Maar nu komt de detailhandel echt terug. We hebben enkele merken die zijn teruggekeerd naar de beurs omdat ze over de hele wereld nieuwe winkels openen. Kenmerkend aan Who's Next is dat het steeds internationaler wordt."

Wereldwijd streven landen naar vernieuwing

In de Private-categorie van Hal 6 bevond zich Forcast Australia, een van de weinige merken uit Australië, maar een land dat terrein wint op het evenement. Na een succesvolle 32 jaar op eigen bodem hoopt het dameslabel marktaandeel te veroveren in Europese landen en Amerika, met voornamelijk boetieks die een collectie van silhouetten voor de moderne vrouw aanbieden. "Dit is een van onze eerste stappen op de Europese markt en we zijn erg benieuwd naar waar deze klant naar op zoek is," zegt Alicia Chan, de digitale operations manager van het merk.

Een duidelijk element hiervan, zoals opgemerkt door Chan, was de verschillende eisen van de Europese consument, die meer geïnteresseerd zijn in warmere kledingstukken dan de Australische consument. "We hebben hierover gesproken met ons team, en het is misschien niet zozeer een kwestie van het ontwerp veranderen, maar eerder van de stofkeuze veranderen en investeren in hogere kwaliteit," benadrukt Chan. Ze merkt ook op dat er rekening moet worden gehouden met de tegenstrijdige seizoenen op elke locatie.

Wat ook opvalt is de internationale diversiteit onder exposanten. Ook de deelnemers van de beurs zijn divers. Voor Covid lag de verhouding van alle aanwezigen op 60 procent Frans en 40 procent internationaal, maar dit is sindsdien verschoven naar bijna 60 procent internationaal, met een toestroom van bezoekers van over alle continenten. Vooral Aziatische landen vragen volgens Maus naar nieuwe merken: "Tijdens Covid veranderden ze hun assortiment niet veel. Nu hebben ze nieuwe merken nodig voor hun markt. In sommige landen groeit de kennis van mode snel via sociale media. Het zijn niet alleen de luxe merken, ze hebben ook wat creatieve labels nodig. Het is de jongere generatie die niet dezelfde kleding wil dragen als hun ouders."

Who's Next januari 2024, Freaks Academy expositie. Credits: FashionUnited.

Haejin Jeong, de CEO en ontwerper van Songhwa, ziet steeds meer niet-traditionele Zuid-Koreaanse kleding, een vergelijkbare trend in Europa. Na het runnen van dit merk gedurende 10 jaar, voornamelijk vanaf een traditionele straat in Korea, deelt Jeong dat dit haar eerste stap is op een internationale markt, een zet die kwam in een periode van toenemende interesse van wereldwijde consumenten. "In het begin vonden bezoekers aan Korea deze stukken mooi, maar ze kochten ze niet omdat ze ze niet in hun dagelijks leven gebruikten. Dat verandert nu. In 2023 kwam 30 procent van mijn inkomsten van buitenlanders. Iedereen in de mode wil iets nieuws. De kimono-stijl was eerder populair, maar Korea heeft veel eigen ontwerpen en die zijn nog niet blootgesteld."

Jeongs aanwezigheid op de beurs werd mede mogelijk gemaakt door een Koreaanse organisatie die graag haar kleding in Europa tentoonstelt, waar voornamelijk Duitse en Italiaanse kopers interesse tonen in de meer alledaagse collecties. En hoewel traditionele ontwerpen populair zijn bij bezoekers, merkt Jeong ook op dat een vergelijkbaar sentiment te zien is onder klanten in haar thuisland. "Mijn klanten waren oorspronkelijk mensen die dagelijks de hanbok [traditionele Koreaanse kleding, red.] droegen, meestal gerelateerd aan hun beroep: misschien in cultuur of kunst. Dit wordt nu breder, en met meer jonge mensen. Ze willen minder opzichtige kostuums en zijn meer gericht op details."

Het belang van opkomende namen

De missie van de beurs was verder gericht op het creëren van kansen voor opkomende namen en jonge merken: het doel is dat zij een ​​voet aan de grond krijgen in een breed scala van markten. Naast het ondersteunen van individuen via samenwerkingen met scholen, zoals LISAA en ESMOD, waarvan studenten hun eigen kijk op het thema van de show presenteerden via de tentoonstelling 'Freaks Academy', toonde het evenement ook nieuwkomers in een speciale sectie, te midden van de categorieën ‘Trendy’ en ‘Impact’ van de beurs. Merken die werden getoond, waren onder andere degene die het bijzonder goed hadden gedaan op het crowdfundingplatform Ulule, zoals het Canadees-Franse label As-iku, dat zijn financieringsdoel voor een maand al binnen 24 uur had overschreden - wat leidde tot de selectie voor de beurs.

Medeoprichter Anaïs Laettia Benouahab was aanwezig om te spreken over As-iku zelf, dat zich verplaatst tussen de basis in Montreal, de productiestudio in Vancouver en de belangrijkste markt van Frankrijk, waar Benouahab vandaan komt. Gebruikmakend van zowel Franse als Japanse ontwerpwaarden, zijn de belangrijkste kenmerken van As-iku gebaseerd op ecologie, technologie en oude kennis. Dit strekt zich uit naar de collecties, waarbij Egyptische en Sumerische beschavingen kerninvloeden zijn. Kledingstukken worden bijvoorbeeld geverfd met groenten en fruit, waarvan er veel afkomstig zijn van restaurantafval. Het proces van twee maanden konden consumenten volgen via NFC-tags op kledingstukken.

Zichtbaarheid en ervaring waren in de eerste plaats de drijfveren voor de betrokkenheid van As-iku, een zet die vruchten afwierp toen het merk contacten legde met een AI-stijladvies-app en e-commercewinkels. Op de vraag wat de volgende stap is voor As-iku, zegt Benouahab: "We zullen een partnerschap hebben met een Portugese fabriek voor wat we in Europa zullen verkopen. Het is belangrijk voor ons om lokaal te produceren. We zetten ook kleine stappen in Azië met Tokio, Japan. De volgende stappen zijn het verzenden van deze collectie en we zijn al bezig met de volgende collectie voor de zomer."

Uitbreiding van categorieën en nieuwe kansen

In dezelfde hal als As-iku is er een grotere aanwezigheid van denimmerken te zien. "We hebben een comeback van denim, denimproducenten en veel herenmode. Niet alleen merken specifiek voor heren, maar we hebben meer dan 200 merken die iets presenteren in relatie tot heren. Dat is vrij specifiek, omdat we normaal gesproken vooral gericht zijn op vrouwen," zei Maus. "Het accessoiregedeelte is ook heel dynamisch. We hebben een mooie groei in het aantal merken en exposanten op dit moment."

Who's Next januari 2024. Credits: FashionUnited.

Textielaccessoires, schoeisel en tassen bestrijkt hal 4. Naast de bijbehorende Bijorhca-beurs die gewijd is aan sieraden. Zoals andere ruimtes bleef ook deze dynamisch gedurende de drie dagen, vaak met veel belangstelling van mensen die hun collecties wilden uitbreiden, verder dan die van ready-to-wear.

Hier bevond zich het in Amsterdam gevestigde O My Bag, een lederen tassenmerk dat duurzame en ethische productie prioriteert. Inge van Buren, de accountmanager voor de drie keer deelnemende exposant, deelt over de relatie van het bedrijf met de beurs: "Frankrijk is een groeiende markt voor ons, en een waarop we ons in 2024 richten. Deze editie is wat trager dan de vorige keer, maar nog steeds veelbelovend. We hebben voornamelijk bestaande klanten gezien, wat een van de belangrijkste redenen is dat we aan beurzen deelnemen - voor relatiebeheer en om onze nieuwste collecties te presenteren. We richten ons op onze belangrijkste markten, dus Nederland, Duitsland en België, waar we organisch zijn gegroeid. We zijn ook enthousiast over de VS, wat meer strategie vereist. We doen voor het eerst mee aan een beurs in Las Vegas."

Op vergelijkbare wijze neemt ook de interesse toe in het langzaam uitbreidende welzijnsgebied. Hier worden elk jaar kleine beauty- en wellnessmerken geroteerd om nieuwe overwegingen te brengen voor bezoekers van Who's Next, velen van hen bewegen zich naar de adoptie van een concept store-indeling. Onder degenen die presenteerden was Holidermie, een holistisch Frans merk dat is gericht op drie pijlers: lichaamsverzorging, huidverzorging en voedingssupplementen.

Hoewel het merk momenteel een spacentrum exploiteert in Le Marais, in het hart van Parijs, erkende het een nieuwe marktkans nu schoonheid een meer wereldwijde vorm begint aan te nemen. Who's Next is daarom de tweede vakbeurs voor Holidermie en heeft degenen die het merk vertegenwoordigen de mogelijkheid geboden om uitgebreid te praten over zijn producten en concept. Mensen die langskwamen waren bijvoorbeeld conceptstores, klinieken en grote distributeurs, de laatste eerder niet overwogen door het team, maar die heeft hen doen nadenken over hun denkwijze in het licht van groeiplannen.

Een probleem voor merken zoals Holidermie was het opleiden van nieuwe partners, maar Sophie Raynal, sales- en trainingsmanager, deelt dat dit de afgelopen jaren minder een factor is geworden. "Elke verkoper wordt getraind met betrekking tot de producten, omdat we willen dat de verkopers correct over het merk kunnen praten. Sommigen weten echt veel over huidverzorging, ze hebben er ervaring mee, maar soms hebben mensen dat niet. Onze oprichter [Mélanie Huynh, red.] komt uit de modewereld, dus we hebben een mode-DNA en dat heeft mensen naar onze stand getrokken. [Met wie we werken, red,] hangt af van de positie van de detailhandelaar. We mikken niet op de massamarkt, we zijn een premium merk."

Wat staat er op de planning voor Who's Next?

Evolutie stopt hier niet voor Who's Next, merkte Maus op: "We bewegen mee met de samenleving en cultuur. De beurs evolueert daarmee mee. Eén ding dat nooit zal veranderen, is dat mensen samen moeten zijn, samenkomen, uitwisselen en zaken doen. Na Covid dachten veel mensen dat we geen beurzen meer nodig hadden, maar ze waren blij toen we weer met onze vakbeurs begonnen. Zaken doen kan moeilijk zijn en merken passen zich aan en veranderen op het moment, vinden nieuwe manieren om zaken te doen."

Er zijn ook uitdagingen geweest in de wereld van de vakbeurs zelf, waarbij inflatie de prijzen voor WSN heeft opgedreven. Toch is Maus dicht bij de ervaring van zijn klanten gebleven: "We hebben besloten onze prijzen niet te verhogen omdat we betaalbaar willen blijven. Dat was slechts een van de problemen waarmee we het afgelopen jaar en opnieuw dit jaar te maken hadden, dat het duur was om een vakbeurs te doen. Maar we hebben niet besloten om de kwaliteit te verlagen. Sinds Covid groeit het voor ons. Dat komt misschien omdat we tijdens de pandemie een andere aanpak hadden, we zijn nooit gestopt. We hebben bijna al onze shows onder de slechtste omstandigheden gehandhaafd. Het was ingewikkeld, maar we bleven sterk."

Maus blijft positief over de toekomst. En natuurlijk, zoals altijd, is er alleen ruimte voor groei. Net als de afgelopen drie seizoenen werd deze editie in drie dagen geperst, maar voor de volgende - die in september zal plaatsvinden en toevallig het 30-jarig jubileum van Who's Next is - staat een terugkeer naar de vierdaagse periode op til. Voor nu zijn de ogen van Maus echter gericht op de aankomende Première Class-show van WSN in maart, dezelfde maand waarin het bedrijf ook zijn Matter & Shape-beurs zal lanceren, gewijd aan prestigieuze, kortetermijn designaanbiedingen.

Zaterdag vroeg in de ochtend bij Who's Next januari 2024. Credits: FashionUnited.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.