Woolrich onder nieuwe eigenaar: de visie van BasicNet voor het erfgoedmerk

De overname van Woolrich door het in Turijn gevestigde BasicNet eind vorig jaar, is een versterking van een portfolio rijk aan cultureel erfgoed. De passie van het Amerikaanse merk voor authenticiteit en outdoor traditie past naadloos bij het uitgebreide merkenportfolio van BasicNet, dat Kappa, K-Way, Superga en Sebago omvat. Op de Pitti Uomo-beurs in Florence spreken de nieuwe eigenaren van Woolrich over de kansen die zij voor het merk zien en de richting die zij voor ogen hebben.

Rijk archief als inspiratie voor een modernere productbenadering

Tijdens een persconferentie benadrukt Lorenzo Boglione, co-CEO van BasicNet, dat het een eer en een grote verantwoordelijkheid is om het roer bij Woolrich over te nemen als “bewaarders van het merk”. “We moeten voor [merken] zorgen en ervoor zorgen dat ze zich commercieel ontwikkelen binnen de grenzen van hun geschiedenis,” stelt hij. Hij wijst op de archief- en erfgoedstukken in de tentoonstellingsruimte van Woolrich, wat de invloed van het archief op de productstrategie benadrukt.

Lorenzo Boglione, co-CEO van BasicNet, bij de stand van Woolrich op Pitti Uomo. Credits: FashionUnited / Ole Spötter.

Marco Tamponi benoemd tot global brand manager

De ommekeer staat onder leiding van Marco Tamponi, benoemd tot global brand manager voor Woolrich. Tamponi is al meer dan acht jaar werkzaam bij BasicNet. Hij was eerst verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het merk Sebago en nam later de rol van creatief directeur en global brand manager voor andere merken in de portfolio van de Italiaanse groep op zich. Woolrich is de nieuwste toevoeging aan zijn verantwoordelijkheden, die ook Superga en Sundek omvatten, in december overgenomen door BasicNet.

“Marco’s [taak] is om deze overweldigende geschiedenis te vertalen naar een eigentijdse, draagbare en interessante collectie voor de eindconsument,” voegt Boglione toe. “We zijn hier voor de lange termijn. We hebben geen haast. We doen de dingen stap voor stap, maar we hebben uiteraard ambitieuze plannen.”

Erfgoedstukken bij de stand van Woolrich op Pitti Uomo. Credits: FashionUnited / Ole Spötter.

In zijn eigen verklaring benadrukt Tamponi de rijke geschiedenis van Woolrich, die teruggaat tot de oprichting in 1830. Deze geschiedenis zal de toekomstige collecties beïnvloeden. “De grote uitdaging is de vertaling van al dit erfgoed en deze geschiedenis naar een eigentijdse outdoor lifestyle en een volwaardig merk. Dit kenmerkt zich door bovenkleding, maar ook door een geweldig assortiment ready-to-wear, geïnspireerd op de geschiedenis van prints,” aldus Tampon.

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tonen groeipotentieel

Wat de bedrijfsstrategie betreft, formuleert het BasicNet-team doorgaans geen strikte bedrijfsplannen. Het team vertrouwt liever op onderbuikgevoel. Hoewel Woolrich de afgelopen jaren in omvang is gehalveerd door een uitdagende periode, heeft het merk momenteel nog steeds ongeveer twintig winkels in Italië, Duitsland en Nederland, de grootste markten. Boglione ziet echter kansen voor meer locaties en wereldwijde uitbreiding, met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als potentiële groeigebieden.

“Wij, als groep, kunnen het merk helpen groeien in de komende tien jaar,” aldus Boglione. “We kijken niet naar wat er volgend jaar of het jaar daarop gebeurt. We zijn echt van plan het merk te herstructureren voor de lange termijn.”

Ole Spötter, managing editor Duitsland & Zwitserland van FashionUnited, was aanwezig bij de persconferentie op Pitti Uomo in Florence.