10 cijfers die de tweedehands modemarkt van 2021 illustreren

Zowel merken als retailers hebben de tweedehands modemarkt omarmd, van fast fashion labels die hun eigen platforms lanceren tot luxe modehuizen die het als instrument zien op weg naar een duurzame toekomst. Wat ze gemeen hebben? Doorverkoop initiatieven inzetten om hun eigen duurzaamheidsimago op te krikken. Recent voorbeeld is H&M dat in september in Canada een marktplaats lanceerde waar consumenten hun gedragen H&M-kleding kunnen doorverkopen. FashionUnited heeft de 10 belangrijkste cijfers verzameld om de huidige stand van de tweedehands modemarkt te duiden.

1,6 miljard dollar

Het in Brooklyn gevestigde bedrijf Etsy, dat gespecialiseerd is in handgemaakte en vintage artikelen, kocht in juni de Britse tweedehands mode-app Depop voor 1,6 miljard dollar. De verkoop benadrukt een groeiende vraag naar tweedehands kleding waarmee het Amerikaanse bedrijf in de schijnwerpers komt te staan van Generatie Z-consumenten - degenen die voorop gaan in de verkoop van tweedehands artikelen.

33 miljoen

Dat cijfer staat voor het totale aantal consumenten dat in 2020 voor het eerst tweedehands kleding kocht. De pandemie heeft de verschuiving versneld. In de manier waarop mensen zowel kleding als accessoires kopen staan ze nu meer dan ooit open voor het kopen van tweedehands artikelen. Het hoge aantal eerste kopers in het afgelopen jaar getuigt daarvan.

65 procent

Consumenten kopen tweedehands mode om veel verschillende redenen. Dat kan zijn vanwege hun persoonlijke stijl, hun budget of hun streven naar een meer duurzame levensstijl. Volgens een gezamenlijk rapport van Bain & Co. en Depop kiest 65 procent van de gebruikers voor tweedehands artikelen vanwege de prijs, die - meestal - lager is dan in reguliere winkels.

75 procent

In hetzelfde rapport van Bain & Co. en Depop gaf echter 75 procent van de ondervraagde gebruikers toe dat de belangrijkste reden om tweedehands te winkelen was om de algemene modeconsumptie te verminderen. Opvallend is dat 90 procent van hen jonger was dan 25 jaar, wat wijst op een groeiend bewustzijn in de jongere leeftijdsgroepen.

101,2 miljoen

Is het aantal kledingstukken dat in de loop van het jaar 2020 door winkeliers in wederverkoopwinkels werd verkocht. Hoewel dit veelbelovend lijkt, is de keerzijde dat slechts 560 duizend van deze kledingstukken daadwerkelijk tweedehands was.

x2

De Amerikaanse tweedehands webwinkel ThreadUp heeft in samenwerking met marktonderzoeksbureau GlobalData een rapport opgesteld waarin de toestand van de wederverkoopmarkt na de pandemie wordt belicht. Volgens het rapport zou deze markt in de komende vijf jaar verdubbelen naar een omzet van 77 miljard dollar. In 2021 hebben 188 miljoen consumenten namelijk voor het eerst een tweedehands kledingstuk gekocht, tegen 36,2 miljoen in 2020.

84 miljard dollar

In hetzelfde rapport van ThreadUp wordt gesteld dat de markt voor tweedehandsmode momenteel 11 keer sneller groeit dan de traditionele detailhandel. Tegen 2030 zou deze markt 84 miljard dollar waard moeten zijn, terwijl fast fashion volgens de voorspellingen dan ongeveer 40 miljard dollar waard is. In het komende decennium zal de tweedehandsmarkt dus veel sneller groeien dan de reguliere detailhandel, en in 2030 twee keer zo groot zijn als het fast fashion segment.

5 tot 7 procent

Business of Fashion legde in een van haar Insights-rapporten uit dat op dit moment slechts 5 tot 7 procent van de tweedehands mode wordt verkocht en gekocht op doorverkoopplatforms. Dit betekent dat er naar schatting voor 2,1 biljoen dollar aan modeartikelen in kledingkasten ligt die niet worden gedragen.

60 procent

Uit het rapport van ThreadUp blijkt dat 60 procent van de ondervraagde retailers al doorverkoop mogekijkheden biedt aan hun klanten of daarvoor open staat. Terwijl consumenten zich steeds meer aangetrokken lijken te voelen tot tweedehands artikelen, zijn ook retailers meer geïnteresseerd om deel te nemen aan een positieve verandering voor de toekomst.

82 procent

Laten we tot slot ook een ander belangrijk positief effect niet vergeten: consumenten verkleinen hun koolstofvoetafdruk met 82 procent wanneer ze tweedehands artikelen kopen in plaats van nieuwe.

