10 jaar lange vertraging in loonsverhoging: vakbondsleden van textielarbeiders in India protesteren

Op maandag 12 februari hebben vakbondsleden van The Garment and Fashion Workers’ Union (GAFWU), aangesloten bij de wereldwijde vakbondsorganisatie Industriall, geprotesteerd bij het kantoor van de arbeidscommissaris in de stad Chennai te India. De reden: de bekendmaking van het nieuwe minimumloon duurt te lang, laat IndustriAll weten in een nieuwsbericht. Chennai staat bekend om zijn vele textielbedrijven. De textielindustrie is een van de grootste bronnen van inkomsten in de hoofdstad van Tamil Nadu, de meest zuidelijke deelstaat van India.

In India is het verplicht om iedere vijf jaar het minimumloon te verhogen. Maar de laatste keer dat het minimumloon van textielmedewerkers steeg, was in 2014. De overheid van India loopt ruim tien jaar achter op het minimumloonsverhoging.

Momenteel verdienen textielarbeiders in de hoofdstad van Chennai, Tamil Nadu, tussen 9875 Indiase rupee (110 euro) en 10514 Indiase rupee (117,95 euro) per maand. Met de invoering van het nieuwe minimumloon zal het maandloon variëren tussen 15211 Indiase rupee (170,64 euro) en 16379 Indiase rupee (183,74 euro). Het leefbaar loon volgens Schone Kleren Campagne is 23.588 indiase rupee (288 euro) per maand (2017).

De reden voor de 10 jaar lange vertraagde lonen is omdat meer dan 500 fabriekseigenaren hier geregeld tegen protesteerden. In 2016 beval de rechtbank in Chennai fabrikanten om het herziene loon ‘onmiddellijk’ uit te betalen, samen met een inflatiegerelateerde vergoeding en achterstallig loon vanaf december 2014. Het nieuwe loon werd niet ingevoerd omdat fabrikanten verschillende rechtszaken aanspanden bij het Hooggerechtshof.

In november vorig jaar, toen het ingediende verzoekschrift werd behandeld, merkte het Hooggerechtshof op dat de deelstaatregering de afgelopen negen jaar niets had gedaan om de lonen van de werknemers in de kledingindustrie te herzien. Het hof droeg de deelstaat op om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen. Toen de zaak op 6 februari opnieuw voor het Hooggerechtshof werd gebracht, via een verzoekschrift van GAFWU, merkten de aanwezige vakbondsleden op dat de rechter ‘geschrokken’ was toen hij zag dat de herziene loonmededeling nog niet door de staat was uitgegeven.

Algemeen secretaris van Industriall, Atle Høie, zegt: "De Indiase regering moet het nieuwe minimumloon opleggen aan de industrie. Het is verschrikkelijk dat de industrie al zoveel jaren wegkomt met deze belemmeringen. Industriall roept op tot onmiddellijke actie om ervoor te zorgen dat het rechtmatige loon van arbeiders wordt uitbetaald.

Gautam Mody, voorzitter van Unions United en lid van het uitvoerend comité van IndustriAll, deelt in het nieuwsbericht over de protesten: “Arbeiders aan de onderkant van de piramide worden in het nauw gedreven terwijl werkgevers met de winst weglopen en regeringen de andere kant opkijken. We hebben sterkere aanpak nodig om te zorgen voor een rechtvaardig minimumloon om loonarbitrage in de wereldwijde toeleveringsketen een halt toe te roepen."

V.R Jaganathan, algemeen secretaris van de Indian National Textile Workers Federation (INTWF), zegt:

"De minimumlonen in India zijn laag en worden slecht toegepast, wat een negatieve invloed heeft op arbeiders en hun vermogen om een fatsoenlijk leven te leiden. We moeten prioriteit geven aan leefbare lonen en ervoor zorgen dat deze in alle staten effectief worden geïmplementeerd."