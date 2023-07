11Teamsports neemt basketbalwinkel Kickz over

11Teamsports versterkt haar aanwezigheid in de teamsportsector met de overname van basketbal- en streetwearretailer Kickz.

De overname van de in Duitse retailer ‘breidt de topsport-expertise van 11Teamsport Group op het gebied van basketbal strategisch uit en geeft een duidelijk signaal voor de toekomst’, zo kondigde de sportkledingretailer maandag aan.

"Ons doel is om de grootste teamsport authenticator in Europa te worden," zei Ralf Fäßler, CEO van 11Teamsports Group. "Met Kickz halen we een zowel prominente als sterke retailer voor onze groep binnen."

De sport- en lifestyle retailer Kickz werd in 1993 opgericht in München en richt zich met name op basketbal en sneakers. Kickz heeft vijf winkels in Berlijn, Hamburg en München, waaronder een nieuwe locatie aan de Berlijnse Kurfürstendamm.

"We zijn verheugd nu deel uit te maken van de 11Teamsports Group”, zei Mark Petereit, co-CEO van KICKZ.com GmbH. "Als de grootste basketbalauthenticator in Europa en al 30 jaar onderdeel van de community, willen we gezond blijven groeien en zullen we consequent ons pad blijven volgen."

11Teamsports is een Europese teamsportspecialist gevestigd in Düsseldorf, in het noordoosten van Baden-Württemberg. Naast de eigen online shop heeft het bedrijf meer dan 71 winkels in Europa, waaronder in Berlijn, Wenen, Zürich, Praag, Athene en Valencia. Daarnaast is 11Teamsports de leverancier van amateur- en professionele voetbalteams zoals FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Rapid Wien, de Duitse voetbalbond (DFB) en het Sloveense nationale team. De 11Teamsports Group omvat merken als Top4Running en WePlay.