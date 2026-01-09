167 banen verdwijnen bij de Bijenkorf

De Bijenkorf heeft meer informatie gegeven over de reorganisatie van de warenhuisketen. Er verdwijnen 167 winkels, waarvan 110 in de winkels. Het bedrijf meldt dit tegen BNR. Er worden echter ook 41 nieuwe banen gecreëerd.

De andere 57 banen die verdwijnen zijn op het hoofdkantoor. De Bijenkorf heeft op dit moment rond de 4500 mensen in dienst. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Amstelveen, Maastricht en Den Haag. Er zullen geen vestigingen verdwijnen door de reorganisatie.

De keten meldt tegen BNR dat de reorganisatie geen gevolg is van ‘tegenvallende omzet’ over het afgelopen boekjaar.

Vakbond FNV, die de afgelopen jaren nauw betrokken is bij onderhandelingen over CAO’s bij Bijenkorf en ook diverse stakingen leidde, is niet te spreken over de reorganisatie. “Dit is een dramatisch begin van het nieuwe jaar voor de werknemers van de Bijenkorf’, zegt Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder FNV Winkelstraat. ‘Veel mensen werken hier al jaren, soms decennia, en hebben hun hart en ziel in dit warenhuis gelegd. Hun inzet wordt door steenrijke eigenaren afgedankt, alleen maar voor de korte-termijn-winst.”

De vakbond is dan ook hard over de eigenaar van De Bijenkorf, een consortium van buitenlandse bedrijven. “Wij roepen de eigenaren op om juist voor de lange termijn te investeren in het bedrijf, de mensen, kwaliteit en continuïteit. Nu zien we het tegendeel: het icoon van de Nederlandse winkelstraat wordt uitgewrongen, zodat de steenrijke eigenaren uit Thailand en Saoedi-Arabië onze mooie Bijenkorf op termijn met meer winst kunnen doorverkopen aan andere miljardairs”, aldus Vermeulen.