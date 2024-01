20 procent loonsverhoging voor textielarbeiders in Tunesië

Textielarbeiders in Tunesië krijgen een loonsverhoging van 20 procent, verdeeld over 2024, 2025 en 2026. Dit meldt de wereldwijde vakbondsorganisatie IndustriAll op hun website. De loonsverhoging komt na een akkoord tussen de bij IndustriAll aangesloten vakbond Fédération Générale du Textile, de l'Habillement, Chaussure et Cuir (FGTHCC-UGTT) en de werkgeversorganisatie Fédération Nationale du Textile (FENATEX - UTICA).

De loonsverhoging wordt geïmplementeerd in delen. Dit heeft de algemene arbeidsinspectie op 12 januari 2024 besloten onder toezicht van het ministerie van sociale zaken in Tunesië. Te weten: 6,5 procent voor 2024 en 2025, en een verhoging van 7 procent voor 2026. Textielarbeiders krijgen ook recht op een anciënniteitspremie van één procent voor elk tweede dienstjaar.

Habib Al-Hazami, algemeen secretaris van FGTHCC-UGTT zei tegen IndustriAll: "De verhoging is belangrijk om de koopkracht van werknemers in de sector te herstellen. Het akkoord is het resultaat van het gezonde sociale klimaat in de sector en verantwoorde onderhandelingen."

Atle Høie, algemeen secretaris van IndustriAll, zei: "Dit is een belangrijke overwinning voor de vakbonden gezien de moeilijkheden die de Tunesische economie ondervindt. Het is het resultaat van het harde werk van FGTHCC-UGTT gedurende vele jaren in het organiseren en verbeteren van de sectorale sociale dialoog. Wij feliciteren alle TGSL [Textile, Garment, Leather and Footwear, red.]-werknemers in Tunesië en de leiders van de vakbond."

IndustriAll vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers in 140 landen in de mijnbouw-, energie- en productiesectoren. De organisatie, opgericht in 2012, vecht voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten over de hele wereld.