217 banen op de tocht bij Comptoir des Cotonniers

Parijs - Comptoir des Cotonniers, een merk dat eigendom is van de Japanse kledinggigant Fast Retailing, gaat 74 verkooppunten in Frankrijk te sluiten en 217 banen te schrappen, aldus de Confédération Générale du Travail (Franse vakbondsorganisatie, red.) woensdag in een verklaring. Daarnaast lopen ook medewerkers van een ander merk van de groep, Princesse Tam Tam, het risico ontslagen te worden.

“Ondanks de zeer goede resultaten van Fast Retailing World wil de directie van Comptoir des Cotonniers 74 winkels sluiten, waaronder alle shop-in-shops bij de warenhuizen Printemps en Galeries Lafayette: 40 procent van het personeelsbestand wordt getroffen door het reorganisatieplan,” aldus de federatie Commerce Services van de enige vakbond die in het bedrijf aanwezig is.

In een persbericht verklaarde de directie van de onderneming dat zij op 8 februari aan de personeelsvertegenwoordigers van Comptoir des Cotonniers en Princesse Tam Tam “een plan heeft voorgelegd om tussen 2021 en 2022 in Frankrijk 24 Comptoir des Cotonniers-winkels en 7 Princesse Tam Tam-winkels te sluiten, alsmede alle corners/outlets in warenhuizen”. Dat wil zeggen vijftig verkooppunten voor het eerste merk, en een twintigtal voor het tweede.

Volgens vakbondsafgevaardigde Nathalie Michel van de CGT heeft de directie de sluitingsdatum van de onderhandelingen vastgesteld op 11 mei. Comptoir des Cotonniers, dat in 1995 werd opgericht en in 2005 door Fast Retailing werd overgenomen, heeft winkels verspreid over de hele wereld maar is vooral vertegenwoordigd in Frankrijk, waar het 517 mensen in dienst heeft en 191 verkooppunten. Een bron dicht bij de zaak vertelde persbureau AFP dat er ook 68 banen op de tocht stonden bij Princesse Tam Tam, wat niet is bevestigd door de directie. De vakbonden wilden woensdagavond niet reageren op deze kwestie.

“De merken Comptoir des Cotonniers en Princesse Tam Tam kampen al enkele jaren met moeilijkheden en ondanks de reeds geleverde inspanningen is de situatie verder verslechterd”, aldus de directie in haar verklaring. “Beide worden zeer sterk getroffen door de crisis op de kledingmarkt en zijn slachtoffers van de herhaalde sociale en maatschappelijke omwentelingen van de laatste jaren”. (AFP)

Beeld: Comptoir des Cotonniers Facebook

