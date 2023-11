24Fashion B.V. is failliet

24Fashion B.V., het bedrijf dat meerdere webshops in ondermode op zijn naam heeft staan, is op 14 november failliet verklaard door de rechtbank in Noord-Holland. Meneer D.Y. Li. is aangesteld als curator.

Wat de reden van het faillissement is, is nog niet bekend. Het bedrijf is de eigenaar van webshops zoals directondermode.nl, directsokken.nl, directzwembroeken.nl en myboxerstore.nl/.com/.be/.de, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

24Fashion is een initiatief van ByBill Media dat in 2007 werd opgericht. Het bedrijf verkocht onder andere shirt, zwemkleding, loungewear en sokken van diverse merken, waaronder Calvin Klein, Armani, Bjorn Borg en Happy Socks.