25 consumentenorganisaties dienen klacht in tegen Shein vanwege misleiding

De Nederlandse Consumentenbond, de Belgische Testaankoop en 23 andere Europese consumentenorganisaties hebben een gezamenlijke klacht ingediend tegen Chinese gigant Shein. De klacht, gericht aan Europese toezichthouders, stelt dat het bedrijf consumenten misleidt en aanzet tot overconsumptie via manipulatieve ontwerpkeuzes op zijn website en app.

Volgens de organisaties maakt SHEIN gebruik van zogenoemde dark patterns. Dit zijn technieken die consumenten onbewust beïnvloeden. Denk aan nepkortingen, aftelklokken, misleidende claims over lage voorraad en eindeloze scrollmogelijkheden. Ook worden emoties en groepsdruk ingezet, bijvoorbeeld via nepbeoordelingen of meldingen dat een product bijna is uitverkocht.

“SHEIN heeft zijn site en app bewust zo ontworpen dat die verslavend zijn, gericht op impulsaankopen en overconsumptie. Dit is geen onschuldige marketing, maar een doelbewuste agressieve strategie die consumenten misleidt. Deze praktijken zijn niet alleen oneerlijk, maar ook schadelijk voor consumenten én het milieu. Daarom komen wij in actie en voeren de druk op Shein verder op”, zo stelt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, in het persbericht.

De klacht volgt op eerder onderzoek door Europese toezichthouders, dat begin 2025 meerdere overtredingen van consumentenwetgeving bij Shein aan het licht bracht. De huidige actie wordt gecoördineerd door BEUC, de Europese koepelorganisatie voor consumentenbelangen, die de klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van consumententoezichthouders (CPC).

Volgens de consumentenorganisaties staat SHEIN niet op zichzelf. Ook andere fastfashionplatforms zouden gebruikmaken van vergelijkbare misleidende strategieën. Daarom roepen zij op tot breder onderzoek binnen de sector.

De klacht benadrukt de groeiende bezorgdheid over online verkooppraktijken binnen de fastfashionindustrie en zet druk op toezichthouders om op te treden tegen digitale manipulatie.

Shein reageert via een schriftelijk statement: "Het zou een toegevoegde waarde zijn voor de Europese consumenten als BEUC een ontmoeting met ons zou aangaan om onze activiteiten uit te leggen en eventuele problemen op een open en transparante manier aan te pakken. Helaas hebben ze ervoor gekozen om elk van onze talrijke verzoeken om een ontmoeting in de afgelopen jaren af te wijzen. We werken al constructief samen met de nationale consumentenautoriteiten en de EU-Commissie om onze betrokkenheid bij de Europese wet- en regelgeving te tonen en we blijven dit proces volgen om eventuele zorgen weg te nemen. We gaan graag op soortgelijke wijze met het BEUC in gesprek, mochten zij besluiten ons verzoek om een vergadering in te willigen. Dit gebrek aan bereidheid om een dialoog aan te gaan is zeer teleurstellend, vooral in het licht van de groeiende populariteit van Shein onder Europese consumenten, die de waarde, keuze en betaalbaarheid die we bieden waarderen in een tijd van toenemende aandacht voor huishoudelijke uitgaven."