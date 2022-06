25 mode-organisaties vormen nieuwe European Fashion Alliance: ‘Een sterke gezamenlijke stem’

Vanaf deze week heeft de Europese modesector een nieuw aanspreekpunt: de European Fashion Alliance (EFA), een alliantie van 25 Europese mode-organisaties afkomstig uit twintig verschillende landen. Het netwerk wil een ‘sterke gezamenlijke stem zijn die staat voor de transitie van Europese mode naar een meer duurzame, innovatieve en inclusieve creatieve toekomst,’ zo is in een persbericht te lezen.

Taskforce Fashion representeert Nederland in European Fashion Alliance

Vanuit Nederland neemt Taskforce Fashion deel aan de alliantie. Taskforce Fashion is in zichzelf een samenwerkingsverband, tussen de organisaties Fashionclash, M-ODE en State of Fashion. Deze drie platforms ‘onderzoeken de transformerende rol van mode in relatie tot maatschappelijke vraagstukken en een duurzame toekomstvisie via uiteenlopende activiteiten’, zoals op de website staat.

Andere leden van de alliantie komen overal vandaan in Europa, van IJsland tot Slowakije en van Finland tot Spanje. Voorbeelden van leden zijn onder meer Flanders DC, de Fédération de la Haute Couture de la Mode, de Camera Nazionale Della Moda Italiana, het Fashion Council Germany en de Baltic Fashion Federation.

Samen gaan die organisaties werken aan ‘het versterken van Europese mode op het niveau van duurzaamheid, inclusiviteit, innovatie en promotie en het versnellen van de vertaling van deze doelstellingen naar realistische acties en beleidsadviezen’. De alliantie is er niet alleen om kennis op te doen en te delen, maar ook om samen actief toe te werken naar een betere toekomst, zo is de boodschap.

Steun voor de Europese mode-industrie

De organisaties kwamen in maart dit jaar al samen tijdens een eerste top in Frankfurt, ondersteund door Messe Frankfurt. Hier spraken onder meer Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Mariya Gabriel, de Europese Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Educatie en Jeugd, die hun steun verklaarden aan de alliantie.

De EFA is in zekere zin een vervolg op United Fashion, eveneens een alliantie van mode-organisaties die tot 2021 werkte aan een sterkere modesector in Europa. Daarbij lag de nadruk op het ondersteunen van onafhankelijke merken en makers en het versterken van hun internationale concurrentiepositie. United Fashion organiseerde onder meer netwerkevenementen en workshops. In juni vorig jaar liep die samenwerking af. Met de EFA wordt in dat Europese verbond nieuw leven geblazen, maar dan in een net andere vorm.

Inmiddels heeft de European Fashion Alliance een eigen website. Daarop worden evenementen en verhalen gedeeld en zijn de leden van de alliantie te vinden. Op de website staat ook een aanmeldformulier waarmee organisaties die de mode- en textielindustrie op een regionaal, nationaal of globaal niveau ondersteunen een aanvraag kunnen doen voor een lidmaatschap. De bedoeling is om het netwerk de komende jaren te versterken en verder uit te breiden, zo staat in het persbericht. De eerstvolgende top van de EFA staat gepland van 18 tot 21 oktober in Gran Canaria.