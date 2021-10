3 herkenbare bezorguitdagingen tijdens de piekperiode (en oplossingen!)

De piekperiode staat voor de deur, met als gevolg dat het aantal bestellingen weer flink toe gaat nemen. Veel consumenten schaffen nieuwe kledingitems aan tijdens Black Friday of kopen last-minute een nieuwe outfit voor het kerstdiner of het nieuwjaarsfeest.

Meer bestellingen zijn altijd welkom, maar ze kunnen ook problemen met zich meebrengen. Een toename in bestellingen kan resulteren in meer vertraging tijdens de bezorging, meer beschadigde of verdwenen pakketten en meer vragen bij de klantenservice. Dit alles kost veel tijd, geld en aandacht. Maar met de juiste bezorgpartner is dat verleden tijd. Zorg voor een geweldige eerste indruk met de premium bezorgervaring van Trunkrs.

Uitdaging 1: Vertraging van orders

Wist je dat gemiddeld 1 op de 7 pakketten niet op het vooraf afgesproken moment geleverd wordt? Hierdoor geef je 15% van jouw consumenten een negatieve bezorgervaring. Een bezorgpartner met een hoge betrouwbaarheid kan de oplossing zijn. Zo biedt Trunkrs een afleverpercentage van 99%, waardoor jouw klanten met een glimlach hun pakket aannemen.

Pijnpunt 2: Beschadigde of verdwenen pakketten

Jouw team doet zijn uiterste best om alle kledingitems netjes in te pakken en klaar te maken voor transport. Vanaf dat moment ben je niet langer in control en is het aan de bezorgpartij om de pakketjes netjes bij je klanten thuis te krijgen. Maar wat nou als er klachten binnenkomen over beschadigde en verdwenen pakketten? Naar wie wijzen we dan? Hoe lossen we dit op? En hoe voorkomen we dit? Met live GPS-tracking creëren we overzicht en weten we precies wanneer en hoe een pakketje is bezorgd. Dit bespaart gedoe en onnodige kosten. Zo heeft JHP Fashion 25% minder verdwenen pakketten, sinds de samenwerking met Trunkrs.

Uitdaging 3: Drukte bij de klantenservice

Wanneer pakketten vertraagd, beschadigd of verdwenen zijn, wordt de webshop daarvoor aangekeken. Klanten zullen direct contact opnemen met de klantenservice om inzicht te krijgen in hun bestelling. Gaat dit over tientallen tot honderden pakketten? Dan zal je een heel team nodig hebben om de vragen op tijd en goed af te kunnen handelen. Wederom een uitdaging die je kan tackelen met de snelle en betrouwbare bezorgservice van Trunkrs. Dankzij het afleverpercentage van 99% en live GPS-tracking worden het aantal vragen over pakketten geminimaliseerd. En de vragen over het pakket, die er zijn worden direct behandeld en opgelost door het klantenservice team van Trunkrs, die jouw klanten binnen 30 seconden te woord staan. Zo is het aantal bezorgklachten bij multibrandstore Eddy’s met 95% afgenomen, sinds de overstap naar Trunkrs.