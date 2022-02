42.000 bedrijven vragen NOW-steun aan in zevende periode

In totaal zijn er 42.000 aanvragen voor NOW-steun binnengekomen bij het UWV voor de zevende periode, zo meldt de instelling in een persbericht. Het loket voor de loonsteun sloot afgelopen nacht.

De zevende periode van de loonsteun betrof november en december. De steunmaatregel werd weer in het leven geroepen omdat Nederland weer in lockdown ging afgelopen najaar. Bij 32.700 van de 42.000 bedrijven is de aanvraag al toegekend. Er is al een voorschotbedrag overgemaakt van 775 miljoen euro.

De aanvragen voor de zevende periode is een stuk groter dan het aantal voor de zesde periode. In de zesde periode, geldig voor juli tot en met oktober 2021, werden er namelijk maar 27.500 aanvragen gedaan.