’48 procent meer online aankopen tijdens eerste drie dagen Black Week’

In de eerste drie dagen van ‘Black Week’ – het koopjesfestijn rond Black Friday – is door Nederlandse shoppers al 48 procent meer online aankopen gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Klarna, dat deze en volgende week dagelijks de verkopen van zijn ruim 38.000 aangesloten Nederlandse webshops monitort. De opmars van e-commerce betekent niet alleen dat mensen meer online winkelen, ze oriënteren zich ook steeds vaker online. Dat is met name gebruikelijk voor de categorie kleding en schoenen.

Klarna onderzoekt daarnaast ook het consumentengedrag tijdens de drukste shopweken van het jaar. Meer Nederlanders zijn rond Black Friday van plan om online te shoppen dan offline, zo blijkt uit dit onderzoek. Kleding en schoenen behoren daarbij – naast elektronica – tot de meest populaire categorieën. Klarna voerde het onderzoek in samenwerking met Nepa uit in oktober en november 2021 en in elf landen, waaronder Nederland en België. Het omvat minimaal duizend respondenten in elk land. In totaal deden meer dan 11.000 consumenten mee.

‘Vaker spontane aankopen in fysieke winkels’

Een ander inzicht uit het onderzoek is dat Nederlandse shoppers die online kopen zich beter voorbereiden op Black Friday dan fysieke shoppers. Bijna twee derde stelt van tevoren een budget vast, tegenover bijna de helft van de shoppers in fysieke winkels. Ook stelt 54 procent van de online shoppers al te weten wat zij tijdens Black Friday willen kopen. Consumenten in fysieke winkels weten dit met 26 procent beduidend minder goed. Met andere woorden: consumenten die deze periode in fysieke winkels shoppen, doen vaker spontane aankopen. Opvallend is verder dat online shoppers vaker (53 procent) wachten met het kopen van een duur product tot Black Friday, dan shoppers bij fysieke winkels (26 procent).

Kleding en schoenen het vaakst voor zichzelf gekocht

De ‘koopjesperiode’ wordt vooral omarmd door de jongere generaties, Gen Z (18-24 jaar) en millennials (25 tot 40 jaar). Zij doen hun inkopen in deze periode bovendien vaker volgens een vast plan dan oudere generaties. Zo’n 66 procent van Gen Z weet van tevoren al precies wat zij willen kopen, tegen 18 procent van de babyboomers (57-75 jaar). Twee derde van het totale aantal shoppers koopt op Black Friday iets voor een ander. Klarna berekende dat gemiddeld 15 procent van de cadeaus voor de feestdagen wordt gekocht op Black Friday. Veel shoppers maken van de uitverkoop gebruik om in één klap een groot deel van hun boodschappenlijstje voor de feestdagen af te strepen. Kinderproducten wordt het vaakst voor anderen gekocht, terwijl consumenten kleding en schoenen het meest voor zichzelf kopen.

Opnieuw extra omzet webwinkels door Sinterklaas

Sinterklaas zorgt eveneens voor extra drukte bij webwinkels. Consumenten lijken dit jaar nog meer sinterklaascadeaus online te bestellen dan eerdere jaren. Dat blijkt uit een analyse van de consumentenuitgaven in webwinkels door ABN Amro. In de eerste drie weken van november werd zo’n acht procent meer online gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Als deze trend doorzet, kan het e-commercerecord van 2020 worden verbroken. Consumenten gaven toen rond Sinterklaas zo’n vijftig procent meer uit in webwinkels dan het jaar ervoor. ABN AMRO denkt dat de stijging niet zozeer het gevolg is van de coronamaatregelen, maar spreekt van een structurele ontwikkeling. “De online-uitgaven liggen sinds het einde van de lockdown afgelopen zomer vrijwel voortdurend boven die van dezelfde periode vorig jaar.”